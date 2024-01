Samsung Galaxy S24, lansat oficial. Tot ce trebuie să știi despre Galaxy S24, S24+ și S24 Ultra. Galaxy AI este ingredientul secret

Piesa de rezistență a noii generații de smartphone-uri Samsung, modelul S24 Ultra, debutează cu un display impresionant de 6.8-inci QHD+. Ecranul Dynamic AMOLED 2X Display nu numai că oferă o rezoluție extrem de clară, dar este și dotat cu o rată de reîmprospătare Super Smooth de 120Hz, permițând o experiență de utilizare extrem de fluentă, cu imagini și animații extrem de detaliate. Funcționalitatea de Vision booster adaugă un plus de performanță, asigurând o calitate vizuală superioară și o reproducere fidelă a culorilor. Cu aceste caracteristici avansate, S24 Ultra se impune ca un lider în domeniul tehnologiei mobile, oferind utilizatorilor o experiență vizuală captivantă și excepțională.

Samsung Galaxy S24 Ultra redefinește standardele în fotografie mobilă cu sistemul său avansat de camere. Echipat cu o cameră Ultra-Wide de 12MP, cu o deschidere F2.2 și un câmp vizual de 120 de grade, acest telefon surprinde imagini impresionante, capturând întregul peisaj într-un singur cadru expansiv. Camera Wide de 200MP, cu stabilizare optică a imaginii la F1.7 și un unghi de vizualizare de 85 de grade, asigură detalii incredibile și claritate excepțională în orice condiții de lumină. Cu o cameră Telephoto de 50MP, oferind un zoom optic 5x și stabilizare optică la F3.4, și o cameră Telephoto de 10MP, cu zoom optic 3x și stabilizare optică la F2.4, utilizatorii pot obține imagini zoomate cu o claritate remarcabilă. Camera frontală de 12MP, cu o deschidere F2.2 și un unghi de vizualizare de 80 de grade, completează experiența fotografică, aducând selfie-urile la un nivel superior de detaliu și calitate. Cu această configurație impresionantă, Samsung Galaxy S24 Ultra se impune drept o forță de necontestat în domeniul fotografiei mobile.

Galaxy S24 Ultra impresionează și prin bateria sa de 5,000 mAh, dar și în ceea ce privește capacitatea sa de stocare, oferind utilizatorilor multiple opțiuni pentru a-și gestiona eficient datele și aplicațiile. Disponibil în variantele 12GB RAM + 1TB, 12GB RAM + 512GB și 12GB RAM + 256GB, acest telefon pune la dispoziție spațiu generos pentru stocarea de fișiere, fotografii, video-uri și multe altele. Indiferent de nevoile individuale, utilizatorii pot opta pentru varianta care se potrivește cel mai bine utilizării lor specifice. Este important de menționat că disponibilitatea opțiunilor de stocare și capacitatea reală pot varia în funcție de operatorul de telefonie mobilă, țară sau regiune. Cu această gamă extinsă de opțiuni, Samsung Galaxy S24 Ultra asigură că utilizatorii săi dispun de resursele necesare pentru a beneficia la maximum de performanța și funcționalitatea dispozitivului lor mobil.

Samsung S24 își face intrarea în lumea smartphone-urilor cu o gamă variată de funcții și specificații care îl plasează în fruntea tehnologiei mobile. Ecranul său Dynamic AMOLED 2X de 6.2 inch FHD+ oferă o experiență vizuală captivantă, cu o rată de reîmprospătare Super Smooth de 120Hz, asigurând o fluiditate excepțională în utilizare. Funcționalitatea Vision booster adaugă un plus de claritate și strălucire imaginilor capturate.

În ceea ce privește camera, S24 dispune de un sistem avansat, inclusiv o cameră Ultra-Wide de 12MP cu FOV 120˚ pentru capturarea unor cadre spectaculoase. Camera Wide de 50MP, cu stabilizare optică la F1.8, și camera Telephoto de 10MP, cu zoom optic 3x, completează experiența de fotografiere, oferind detalii clare și culori vii. Camera frontală de 12MP asigură selfie-uri impresionante.

Disponibil în variantele 8GB RAM + 512GB, 8GB RAM + 256GB și 8GB RAM + 128GB, S24 oferă o gamă extinsă de opțiuni pentru stocarea eficientă a datelor. Cu o baterie de 4,000 mAh, acest telefon garantează o autonomie satisfăcătoare pentru a susține nevoile intense de utilizare. În ansamblu, Samsung S24 se prezintă ca un dispozitiv complet, aducând împreună performanța remarcabilă a ecranului, capabilitățile avansate ale camerei și o capacitate generoasă de stocare pentru a satisface toate cerințele utilizatorilor moderni.

Samsung S24+ are în plus, față de S24 simplu, un display 6.7-inch QHD+ , memoria de 12 + 512GB și 12 + 256GB și bateria de 4,900 mAh . Toate noile telefoane din gama Galaxy S24 își fac intrarea pe piață cu un sistem de operare de ultimă generație, Android 14, care aduce cu sine o serie de îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește performanța, securitatea și funcționalitățile generale ale dispozitivului. Împreună cu acest sistem de operare avansat, telefoanele beneficiază și de interfața utilizator One UI 6.1, oferind o experiență intuitivă și personalizată.