REVIEW Honor Magic6 Lite: Un midrange care le ține “piept” flagship-urilor

Pe piața concurențială a smartphone-urilor, Honor Magic6 Lite se distinge ca un competitor notabil în segmentul de mijloc. Acest dispozitiv reunește o gamă impresionantă de caracteristici, concepute pentru a satisface atât cerințele utilizatorilor pasionați de tehnologie, cât și pe cele ale celor în căutare de performanță la bani puțini. Să explorăm în detaliu ce face Honor Magic6 Lite să iasă în evidență.

Review Honor Magic6 Lite – Design și construcție

Honor Magic6 Lite prezintă un design elegant, cu dimensiuni de 163.6 x 75.5 x 8 mm și o greutate de 185 g, oferind o manevrabilitate confortabilă. Carcasa sa robustă include certificarea IP53, garantând rezistență la praf și stropire, ceea ce îi conferă o durabilitate sporită. Dotat cu Dual SIM, dispozitivul oferă flexibilitate utilizatorilor care doresc să jongleze între doi operatori de telefonie fără probleme.

Honor Magic6 Lite vine în trei variante de culori drăguțe: Midnight Black, Sunrise Orange, care are un spate din eco-piele de culoare portocalie și modelul pe care l-am avut eu la testare, Emerald Green – un spate într-un gradient frumos de nuanțe de verde. Toate variantele de culori pe spate sunt mate, așa că nu trebuie să-ți faci griji în legătură cu urmele de amprente pe care le-ai putea lăsa.

Trebuie neapărat să mai punctez un aspect la aspectul elegant: cadranul camerelor care aduce aminte de rafinatele ceasuri Rolex. Desigur, și grosimea extrem de redusă de 7.98 mm și greutatea de doar 185 de grame îl fac un smartphone ușor și finuț. Cu toate astea, nu te simți nesigur cand îl ții în mână sau că l-ai putea scăpa (cu toate că ai putea, o să vezi imediat de ce).

Ecran performant

Partea frontală a Honor Magic6 Lite este dominată de un ecran AMOLED vibrant de 6.78 inci, care afișează peste un miliard de culori și oferă o rată de reîmprospătare de 120Hz pentru o experiență de vizualizare fluidă. Rezoluția de 1220 x 2652 pixeli și densitatea de 431 ppi asigură imagini clare și detaliate, cu un raport ecran-corp de aproximativ 91.2%, oferind o imersiune vizuală impresionantă.

Partea cea mai interesantă și punctul forte, aș zice, la acest model de la Honor, însă, este displayul de protecție anti-drop 360. Datorită tehnologiei 360 Anti-Drop, acest dispozitiv are o rezistență foarte mare la căderi și o protecție a ecranului pe toate părțile. Astfel, o protecție nouă, pe trei niveluri, oferă mai multe întărituri pentru ecran, ramă și componente interne. Așadar, un material de amortizare Honor nou-nouț cu pori de mărimea unui micron poate absorbi de până la 1,2 ori impactul unei căderi.

Ce-i drept, nu l-am dat de gresie sau de ciment, dar Honor a demonstrat cum poți să bați cuie cu ecranul și să-l scapi în orice poziție, că nu va fi afectat.

Performanță bună

Sub capotă, Honor Magic6 Lite este alimentat de chipsetul Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1, susținut de un procesor octa-core și GPU Adreno 710. Această configurație asigură performanțe fluide, fie că este vorba de navigare pe internet, jocuri sau multitasking. Cu 256GB de stocare internă și 8GB RAM, spațiul de stocare și eficiența răspunsului sunt mai mult decât adecvat pentru majoritatea utilizatorilor.

Partea de performanță, am testat-o cu o combinație de teste sintetice sau benchmark-uri, dar și experiențe din lumea reală, în condiții de utilizare normală. În Antutu 10.2.0, scorul final a fost de 484.436 de puncte defalcat pe CPU – 161.761, GPU – 47415, Memorie – 155.184 și UX – 120.076. Ca o notă interesantă de subsol, în timpul testului incredibil de pretențios, temperatura internă a crescut doar cu 3 grade Celsius.

În ”lumea reală”, am testat cea mai recentă versiune de Call of Duty cu toate pachetele de texturi de înaltă rezoluție descărcate și cu profilul grafic Very High activat. Având în vedere că utilizează un panou de 120Hz care sper la un moment dat să devină standard în industrie, am activat și MAX la numărul de cadre pe secundă (Frame Rate). În orice caz, experiența de gaming a fost una ireproșabilă, iar jocul a arătat foarte frumos.

Cameră și abilități foto

Pe partea de fotografie, Honor Magic6 Lite se laudă cu un sistem de camere triple, cu un senzor principal de 108 MP care promite fotografii detaliate și clare. Alături de acesta, găsim o cameră ultrawide de 5 MP și una macro de 2 MP, oferind versatilitate în capturarea de imagini. Camera selfie de 16 MP asigură portrete și apeluri video de înaltă calitate.

Personal, mi-a plăcut camera de selfie – deși nu este cea mai performantă, surprinde bine subiectul. De asemenea, are și funcția de Dual View, ca să filmezi, spre exemplu, scena când ești la un concert, dar, în același timp, și reacția ta când îți vezi artistul preferat.

Cu toate astea, chiar dacă filmează în 4K, la 30 fps, video-ul se oprește după zece minute. De asemenea, deși culorile sunt bune, focalizarea pe subiect e rapidă și pe timp de noapte nu există noise, mi-ar fi plăcut mult să aibă și stabilizare video.

Conectivitate și senzori

Dispozitivul suportă o gamă largă de opțiuni de conectivitate, incluzând Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1 și multiple sisteme de poziționare. De asemenea, vine echipat cu NFC, permițând plăți rapide și ușoare. Un senzor de amprentă optic sub ecran oferă securitate sporită și acces rapid la dispozitiv.

Baterie și încărcare

Chiar dacă nu vine, din păcate, cu un încărcător în cutie, ci doar cu cablul USB, Honor Magic6 Lite este echipat cu o baterie generoasă de 5300 mAh, asigurând o autonomie de lungă durată. Încărcarea rapidă de 35W permite utilizatorilor să-și reîncarce rapid dispozitivul, adăugând o comoditate suplimentară în utilizarea de zi cu zi.

Deci, modelul Magic6 Lite promite o baterie super durabilă. Bateria de înaltă densitate ține pasul cu utilizatorii intensivi și, tot o promisiune din partea brandului: va fi la fel de bună ca nouă după trei ani de utilizare sau o mie de cicluri de încărcare.

Concluzie Honor Magic6 Lite

Honor Magic6 Lite se poziționează ca o opțiune atractivă pentru cei care caută un smartphone midrange, care oferă un echilibru impresionant între performanță, caracteristici și preț. Cu un ecran de top, performanță solidă și o cameră competentă, este gata să satisfacă cerințele celor mai exigente utilizări cotidiene.

Pentru mine, experiența audio este extrem de importantă, iar atunci când am primit Honor Magic6 Lite, un telefon atât de subțire și accesibil ca preț, am avut anumite îndoieli. Cu toate acestea, mă bucur să constat că aceste îndoieli nu au fost întemeiate. Telefonul oferă o reproducere fidelă a întregii game de frecvențe, fără distorsiuni, și surprinde prin spațialitatea sunetului. Basul nu este copleșitor, dar are o profunzime interesantă, transmițând o senzație plăcută în mână, fără a exista zgomote nedorite sau distorsiuni. Indiferent dacă ascult melodii precum „Enter Sandman” de la Metallica sau „Rabdă Inimă” de la Subcarpați, nu simți că pierzi detalii din muzică. Totul sună echilibrat și aș putea spune că te poți bucura liniștit de telefon și de conținutul preferat, fie că este vorba de un serial sau un podcast, atunci când ești la masă. Calitatea sunetului și a imaginii sunt excelente.

S-ar putea să nu te aștepți ca un smartphone din gama medie să rivalizeze cu flagship-uri precum iPhone 13 Pro Max sau Galaxy S23, dar marca chineză Honor, care a ieșit de sub umbrela Huawei nu de mult, demonstrează că poate face o treabă excelentă în ceea ce privește raportul calitate-preț.

Așadar, pentru un preț de 1800 de lei, este un telefon foarte bun: frumos, materiale și dimensiuni perfecte, cu ecran performant, sunet apeluri bun, camera frontală zi/noapte bună, baterie mai mult de o zi – cu net permanent și utilizare peste medie. Se mișcă OK, fără blocaje, întârzieri, laguri și e potrivit chiar și pentru o persoană mai neîndemânatică.

