REVIEW Honor X8 – cam atât de bun poate să fie un telefon ieftin

Piața telefoanelor accesibile a început deja de câțiva ani să fie una din ce în ce mai interesantă, iar modele precum Honor X8 ilustrează perfect faptul că nu trebuie să-ți iei un smartphone bun în rate.

Honor X8 este un telefon de 1300 de lei fără abonament. La acești bani, primești un smartphone cât se poate de arătos, cu o margine subțire către inexistentă, mufă de căști, 6GB RAM și un senzor de amprentă ascuns în butonul de power.

Pe de o parte, în momentul în care începi să judeci un astfel de telefon, trebuie să ai permanent în vedere faptul că prețul de achiziție al unui iPhone 13 Pro începe de la 5600 de lei. În același timp, un Galaxy S22 începe de la 4000 de lei și ajunge cu ușurință la 7500 de lei dacă începi să cochetezi cu versiunea Ultra dotată cu un spațiu generos de stocare.

Pe de altă parte, indiferent cât de ieftin poate fi un smartphone nou în 2022, el trebuie să facă o treabă foarte bună la navigat pe internet, la fotografii, la filme și, ocazional, câteva sesiuni de gaming. Din acest punct de vedere, noul Honor X8 este surprinzător de bun.

REVIEW Honor X8 – specificații tehnice și construcție

Într-o perioadă în care accentul pare să se pună în mod exclusiv pe zona terminalelor de top, foarte ușor de promovat și atractive, Honor s-a dus în extrema cealaltă cu unul dintre cele mai nou gadgeturi din portofoliu. Noul X8 este construit în jurul unei carcase din policarbonat de doar 7,5 milimetri grosime cu o înălțime de 163,4 x 74,7 milimetri. Are doar 177 de grame și e foarte plăcut de ținut în mână. Nu este exagerat de ușor și, din acest motiv, nu pare foarte firav. Îți dă încredere în manipulare.

Partea din față este dominată aproape exclusiv de ecran, marginile sunt infime pe trei dintre cele patru laturi, iar camera frontală este ascunsă într-o perforație din marginea superioară. Raportul dintre ecran și partea frontală este de 89,1%, în contextul în care la iPhone 13 Pro Max, de exemplu, este de 87,4%. La fel și la Galaxy S22 5G. Acest detaliu reprezintă unul dintre cele mai importante argumente ale faptului că nu s-au făcut compromisuri pe partea de design și construcție. Spatele este cât se poate de lucios și atractiv, dar, în mod surprinzător, nu-ți alunecă din mână, deși reprezintă totuși un magnet de amprente și s-ar putea să nu fii foarte încântat de acest aspect.

În partea de jos, lângă mufa de încărcare, ai o mufă de căști stereo de 3,5mm, o raritate în ziua de astăzi, dar un detaliu care vine ca o veste foarte bună pentru cei care și-au luat niște căști în urmă cu ceva timp de care sunt mândri și nu vor să renunțe la ele, chiar dacă sunt cu fir.

Încărcarea acumulatorului foarte generos de 4000 mAh este realizată prin USB Type C la viteză mare, 22,5W, folosind încărcătorul din pachet, o altă raritate în 2022. Ca referință, un Galaxy S22 de trei ori mai scump are un acumulator de 3700 mAh și se încarcă la 25W.

La interior, subțirelul ascunde un procesor Qualcomm Snapdragon 680 cu 6GB RAM, un GPU Adreno 610 și un CPU Octa-Core. Memoria internă este de 128GB. Partea de conectică nu include 5G, o imposibilitate momentan în cazul unui smartphone de 1300 de lei, dar vine totuși cu 4G și în 99% dintre cazuri, vei fi cât se poate de mulțumit. În plus, ai Wi-Fi 802.11 ac Dual-Band, Bluetooth 5.0 cu A2DP și toate protocoalele necesare pe partea de GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO și BDS. Nu lipsești nici modulul NFC, în cazul în care vrei să faci plăți cu telefonul sau să împerechezi rapid alte dispozitive compatibile. Este Dual SIM.

REVIEW Honor X8 – performanță

Noul Honor se ascunde în spatele unui ecran de tip IPS LCD cu o rezoluție de 1080 x 2388 de pixeli și o diagonală de 6,7 inci. Partea cea mai bună și motivul pentru care îți dai seama că vorbim de un smartphone din 2022 ține de rata de reîmprospătare. Aceasta este de 90Hz și se vede. Indiferent dacă navighezi pe internet sau te uiți la clipuri Full HD cu 60 de cadre pe secundă de pe YouTube, experiența vizuală este una fără cusur. Acest detaliu ușor de trecut cu vederea te ajută mult la percepția de rapiditate, la navigarea prin meniuri, la jocuri, lectură și cam tot ce faci pe telefon.

Când vine vorba de benchmark-uri, am trecut noul Honor X8 printr-o serie de benchmark-uri sintetice și s-a descurat rezonabil. În AnTuTu 3DBench Lite am avut 11,8FPS-uri în Marooned și 12,34 FPS-uri în Coastline. În testul Wild Life din 3DMark, scorul de 446 de puncte nu a fost foarte mare, dar s-a mișcat semnificativ mai în Sling Shot Extreme cu 1314 puncte, unde a beneficiat de 2650 de puncte în testul de fizică (procesor). PCMark mi-a generat 16316 puncte în Storage 2.0, pe când în Work 3.0 a obținut 7421 de puncte. Geekbench mi-a dat 377 de puncte în testul Single-Core, pe când în Multi-Core a sărit până la 1451 de puncte. Scorul în testul OpenCL în același benchmark a fost de 424 de puncte.

Dincolo de cifrele de mai sus, ce m-a surprins plăcut a fost performanța în jocuri, deși nimeni nu ar promova un telefon atât de ieftin ca fiind pentru această formă de divertisment. Am făcut mai multe sesiuni de Call of Duty, probabil cel mai pretențios joc de mobil la ora actuală, iar experiența a fost una ireproșabilă, în fiecare moment. S-a încălzit un pic, o consecință a faptului că a urcat probabil frecvența de lucru a procesorului, dar măcar te-ai putut bucura de un joc de top pe un smartphone de 4-5 ori mai ieftin decât cele ”gândite” pentru jocuri video în deplasare.

Ca un ultim detaliu care ține de performanță, experiența audio a fost un alt plus care, în condiții normale, te-ai fi așteptat să fie un compromis. Am ascultat o serie stufoasă de piese, cu o varietate semnificativă de instrumentație și voci, iar sentimentul de spațialitate a fost impresionant, mai ales că difuzoarele sunt doar pe o singură parte a telefonului, cea inferioară, lângă mufe. Te poți uita liniștit la un film pe ecranul cât se poate de luminos, iar experiența audio va avea o strălucire deosebită, mai ales pe partea de medii și înalte, chiar și la volum maxim. În niciun moment nu am auzit artefacte, scârțâieli sau scâncete, dar mi-aș fi dorit ca frecvențele joase să aibă o un pic mai mare greutate.

REVIEW Honor X8 – camera și abilități foto

Când vine vorba de sistemul de captură de la Honor X8, sunt incluse nu mai puțin de 5 camere, una pentru selfie-uri și patru pe spate. Avem un senzor principal de 64 MP cu f/1.8 (wide), un al doilea senzor de 5 MP cu f/2.2, (ultrawide), în timp ce un senzor de 2 MP și f/2.4 se ocupă de macro. Pachetul este completat de un senzor de 2 MP și f/2.4 pentru măsurarea adâncimii.

Acest set te ajută să imortalizezi cadre destul de impresionante într-un set stufos de scenarii, în timp ce amatorii de capturi video vor putea filma la rezoluție Full HD cu 30 de cadre pe secundă. Un bliț LED se descurcă surprinzător de bine în a lumina scenele întunecate, iar dacă ai o fascinație pentru capturi HDR, există și această posibilitate.

În practică, dacă ai o cantitate rezonabilă de lumină într-o scenă, în niciun moment nu vei simți că faci poze cu un telefon de 1300 de lei. Nu are un zoom impresionant, se rezumă la 2X, dar funcțiile pe care ți le oferă sunt implementate inteligent și fără compromisuri semnificative. Separația de fundal la fotografiile portret este realizată corect în aproape orice scenariu, iar culorile sunt imortalizate cu o acuratețe bună. Mi-aș fi dorit să se descurce un pic mai bine în lumină redusă, dar, cum am menționat și mai sus, blițul LED te ajută foarte mult, la nevoie.

Pentru selfie-uri, există o cameră de 16 megapixeli cu F/2.5 și abilitatea unor capturi video Full HD cu 30 de cadre pe secundă. În teste, aceasta din urmă a generat cadre semnificativ mai luminoase decât cele făcute cu iPhone 13 Pro Max, cu un nivel de detalii mai mult decât rezonabil și fără deformări de culoare sau artefacte vizibile în zonele de degrade.

În final, unul dintre cele mai ieftine gadgeturi din portofoliul Honor, noul X8, a venit ca o surpriză foarte plăcută, mai ales dacă ai în vedere bugetul absolut surprinzător. Nu sunt neapărat sigur, dar sunt șanse foarte mari să nu aibă concurență pe această zonă de preț de 1300 de lei, din prisma performanței și calității construcției. După câteva zile de utilizare, foarte rare au fost instanțele în care mi l-aș fi dorit poate un pic mai rapid, mai puternic.

În 95% din cazuri, sunt șanse mari ca acesta să fie telefonul foarte bun pentru majoritatea oamenilor, în cele mai multe dintre scenariile de utilizare pe care le ai în minte. Dintr-un punct de vedere, ilustrează perfect ce poate să facă o echipă de ingineri talentați în momentul în care se ambiționează să vadă bugetul final ca pe un pretext pentru ambiționare, mai mult decât o scuză pentru compromisuri.