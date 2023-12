VIDEO REVIEW Honor 90 – telefonul perfect pentru fotograful din tine pasionat de gaming

Noul Honor 90 este cel mai bun smartphone pentru cei mai mulți dintre utilizatori la un preț surprinzător de rezonabil. Este genul de aparat de care te îndrăgostești în primele minute, dar îți va lua câteva zile să-ți dai seama ce afacere bună ai făcut de fapt cu această investiție.

În 2023, cele mai interesante și atractive telefoane se regăsesc în zona mainstream, undeva între 400 și 500 de euro apar niște gadgeturi pe care le-ai confunda fără probleme cu telefoanele de top de anul trecut sau acum doi ani. Nu de alta, dar filmează 4K și o fac grozav, au o ramă inexistentă pe aproape toate laturile, rulează cele mai noi sisteme de operare de la Google și se pretează de minune pentru sesiuni intense de gaming în cele mai pretențioase titluri ale momentului. Dispozitive precum noul Honor 90, până nu demult, erau imposibil de obținut în această zonă de preț, dar, la momentul de față, cu siguranță fac o treabă grozavă în a-și justifica valoarea de achiziție. Te surprind plăcut și, în cea mai mare parte a timpului, par fără de cusur.

Din momentul în care l-ai scos din cutie, Honor 90 se simte frumos în mână, are o aderență plăcut pe spate fără să fie un magnet de amprente. Are o diagonală generoasă, dar se manipulează fără probleme folosind o singură mână și se aude bine, foarte bine. Nu insist acum pe abilitățile de captură, dar, cu siguranță, sunt peste medie după standardele celor mai mulți amatori de fotografie. Nu de alta, dar cu acel senzor de 200 de megapixeli erau șanse mici să nu te impresioneze.

REVIEW Honor 90 – specificații tehnice și performanță brută

Honor 90 este un smartphone construit în jurul unui panou AMOLED de 6,7 inci curbat discret pe toate din cele patru margini cu o rezoluție nativă de 1200 x 2664 de pixeli. Este capabil să afișeze întregul spectru DCI-P3 și suportă o rată de reîmprospătare de 120Hz. Acei 120 de Hz îți oferă o experiență de scroll pe Facebook, WhatsApp, Instagram sau Web semnificativ mai puțin obositoare, pentru că informațiile pare să vină și să plece din cadru mult mai natural, mai lin.

La o luminozitate maximă de 1600 de niți, poți sta liniștit că nu vei întâmpina dificultăți în a-ți vedea informațiile care contează chiar și în soare puternic. Este certificat HDR10+ și, printre altele, îți poate afișa fără probleme conținut HDR pe Netflix sau Amazon PrimeVideo. Faptul că este certificat TUV Rheinland pentru absența flicker-ului, a clipitului în anumite circumstanțe, funcționează ca o garanție suplimentară că nu te va obosi.

Pentru a înțelege mai bine cât de subțire sunt ramele, raportul dintre suprafața utilă a ecranului și partea frontală a dispozitivului este de 90,8%. La iPhone 15 Pro Max este de 89,8%, iar la Galaxy S23 Ultra, 89,9%. Detaliul este cu atât mai jenant pentru giganții din domeniul smartphone-urilor având în vedere că acele terminale menționate sunt de 2-3 ori mai scumpe decât Honor 90.

Partea de performanță este asigurată de o combinație între un Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 cu 5G pe arhitectură de 4 nanometri, un GPU Adreno 644 și nu mai puțin de 12GB RAM în configurația pe care am testat-o eu și o memorie internă ultra rapidă de 512GB. Merită avut în vedere că există și o versiune cu 16GB RAM.

Sistemul de operare preinstalat este Android 13 personalizat cu interfața proprietară MagicOS 7.1, iar acumulatorul inclus are 5000 mAh și suportă încărcare rapidă cu până la 66W. Doar 5 minute la priză sunt suficiente să ajungă bateria la 20%, iar după 15 minute ajungi la 45%. Apropo, suportă încărcarea cu fir la 5W a altor dispozitive USB Type-C. Promite 19,5 ore de streaming video local până se descarcă bateria, dar și o zi de utilizare obișnuită, de vorbit la telefon navigat pe internet și eventuale apeluri de tip video conferință. Având în vedere că m-am jucat vreo 20 de minute de Call of Duty, am făcut streaming pe YouTube la rezoluție 4K vreo 15 minute și am ascultat câteva melodii din Apple Music, iar bateria a scăzut doar cu 5%, tind să cred promisiunile producătorului.

Ca un aspect pe care nu-l pot lăuda suficient, în niciun moment pe parcursul testelor, încărcării sau al sesiunilor de gaming, telefonul nu s-a înfierbântat, nu a devenit neconfortabil să-l ții în mână. Sistemul de răcire din interior nu doar că este eficient și suficient, dar distribuite foarte bine temperatura pe întreaga suprafață a carcasei.

Conectica include USB Type-C 2.0, Wi-Fi 802.11 Dual Band a/b/g/n/ac/6 și Bluetooth 5.2 cu aptX HD și A2DP. În cazul autentificării biometrice, poți opta în egală măsură pentru cititorul de amprente ascuns sub ecran care s-a comportat exemplar în teste sau pentru recunoașterea facială. Amatorii de detalii vizuale, se vor bucura că îl pot achiziționa în finisajele Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver și Peacock Blue. Trăiesc cu impresia că pe acesta din urmă l-am testat eu, un albastru metalizat cu reflexii verzui foarte plăcut la atingere.

Partea de performanță, ca de obicei, am testat-o cu o combinație de teste sintetice sau benchmark-uri, dar și experiențe din lumea reală, în condiții de utilizare normală. În Antutu 10.1.5, scorul final a fost de 710.868 de puncte defalcat pe CPU – 224.038, GPU – 169.900, Memorie – 170.946 și UX – 145.984. Ca o notă interesantă de subsol, în niciun moment al testului incredibil de pretențios, temperatura internă nu a depășit 39 de grade Celsius.

În PCMark, scorul final pentru testul Work 3.0 a fost de 13.103 puncte. În testul pentru mediul de stocare din același benchmark, Storage 2.0, am obținut 26.304 puncte. Nu puteau lipsi teste de performanță din 3DMark, unde am obținut 856 de puncte în Wild Life Extreme și 5.988 de puncte în Sling Shot Extreme, defalcat pe Graphics – 6.733 de puncte și Physics – 4.317 puncte.

În GeekBench 6, în testul de CPU, Honor 90 a obținut 1.092 de puncte în testul Single – Core și 3.130 de puncte în testul Multi – Core. Pe partea de grafică, în OpenCL, am obținut 2.622 de puncte.

În ”lumea reală”, am testat cea mai recentă versiune de Call of Duty cu toate pachetele de texturi de înaltă rezoluție descărcate și cu profilul grafic Very High activat. Având în vedere că utilizează un panou de 120Hz care sper la un moment dat să devină standard în industrie, am activat și MAX la numărul de cadre pe secundă (Frame Rate). În orice caz, experiența de gaming a fost una ireproșabilă. Jocul a arătat foarte frumos, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus în care am ieșit pe locul II cu ID-ul PuiuDev.

Nu s-a agățat în niciun moment, umbrele au fost reproduse impecabil, animațiile la fel și, în cea mai mare parte a timpului, a arătat atât de bine că l-ai fi confundat cu un titlu de PC. Același sentiment l-am avut și în Asphalt 9 de la Gameloft, un alt titlu foarte prentețios pentru mobile, dar unul care te ajută să înțelegi semnificativ mai bine de ce sunt capabile telefoanele anului 2023. Din nou, sentimentul a fost că te bucuri de un joc de top pe o consolă de gaming dedicată, cu toate detaliile grafice la maxim activate.

REVIEW Honor 90 – cameră foto și abilități de captură

Amatorii de fotografie cu telefonul se vor bucura cu siguranță de senzorul principal wide de 200 de megapixeli, 1/1.4 inci cu pixeli de 0,56 micrometri și F/1.9. Al doilea senzor, cel ultrawide, are 12 megapixeli cu F/2.2 și un câmp vizual ultrawide de 112 grade. Senzorul de adâncime are 2 megapixeli cu F/2.4 și toate sunt asistate de un bliț LED. Suportă capturi video 4K cu 30 de cadre pe secundă și Full HD până la 60 de cadre pe secundă.

Camera frontală, vitală pentru selfie-uri de calitate, este construită în jurul unui senzor de 50 megapixeli cu F/2.4 și un câmp vizual de 100 de grade fără deformare, ca să-ți incluzi toți prietenii tăi în cadru atunci când întinzi mâna să faci o poză de care să fii mândru peste ani și ani. Poți face și selfie-uri video de până la 4K și 30 de cadre pe secundă dacă ai astfel de afinități sau lucrezi la vreun vlog.

În practică, am făcut atât teste foto, cât și video, iar selfie-urile par să nu fi arătat niciodată mai bine, inclusiv cu cel mai nou iPhone 15 Pro Max cu 12 megapixeli și F/1.9. Din motive care mă depășesc, Apple în continuare nu se stresează prea tare când vine vorba de camera frontală, deși vinde de mulți ani telefoane de 1500 de euro. Honor 90 este impresionant chiar și în condiții de iluminare scăzută. Cadrele sunt expuse corect, detaliile nu sunt înfrumusețate fără intervenția utilizatorului, iar degradeul de piele pare cât se poate de natural. Nu pare că ai trecut prin 12 filtre de Instagram când îți faci un selfie cu noul Honor, indiferent dacă este static sau video în 4K.

Pentru că tot mai mulți creatori de smartphone-uri insistă pe abilitățile de zoom al noilor gadgeturi, am făcut și eu niște teste din acest punct de vedere cu Honor 90. Cadrul din stânga este la 0,6X, urmează 1X, 2X și 10X. Acesta din urmă este zoom obținut digital și nu arată foarte bine la nivel de detalii, dar separația de fundal este foarte bună, nu se văd aberații cromatice în niciun cadru, iar culorile sunt și ele reproduse surprinzător de aproape de realitate, chiar dacă nici condițiile de iluminare nu erau perfecte, după cum se poate vedea în fundal.

De aici pleacă și nevoia pentru un test cu modul de noapte activat, în beznă totală. Rezultatul experimentului se poate observa în imaginea de mai jos. Aceasta a fost imortalizată cu F/1.9, fără bliț, cu o distanță focală de 6,12 mm și un timp de expunere de 1/6 secunde. Diafragma a fost de 1,85, iar volumul de detalii și culorile din scenă pare să fie corecte în aproape fiecare milimetru al scenei. Ai putea spune că se pierd detaliile pietrelor în depărtare, la câțiva metri, dar în apropiere se văd frumos. Chiar nu pare imortalizată pe întuneric.

Timpul de expunere prelungit a ajutat telefonul să extragă cât mai multă lumină din geamurile vecinilor, din case, dar chiar și așa, nu te-ai fi așteptat să obții o scenă atât de încărcată de particularități care îți fură privirea. Până și aburul de la hornul din dreapta spate este capturat într-o manieră cât se poate de autentică. Galbenul floricelelor din prim plan, strecurate prin pietriș, nici măcar reproducerea aceluia nu pare să vină la pachet cu vreun compromis.

Ca un fel de mod portret pentru orice altceva decât oameni, Honor 90 are și el în meniu ușor accesibil modul diafragmă. Acesta vine la pachet cu mai mulți parametri configurabili la fiecare scenă imortalizată, începând cu F între F/0.95 și F/16. Conform datelor din Exif, imaginea de mai jos a fost fotografiată la F/2.4 cu un timp de expunere de 1/33 secunde și o distanță focală de 6,12 milimetri, cu balans de alb automat și program de expunere normal. În mod previzibil, nu am apelat la bliț.

Motivele pentru care acest cadru mi se pare impresionant sunt mai multe, dare cel mai important ține de crenguța de orhidee roz încețoșată în prim-plan. Deși sunt foarte mici scăpări, aceasta devine din ce în ce mai clară într-un mod natural în momentul în care se aliniază cu orhideele albe pe care le-am dorit în focus, pe care le-am selectat ca fiind punctul central al imaginii. În același timp, ulterior, în planul trei, aceeași crenguță se încețoșează din nou. Dintr-un punct de vedere, este ca și cum am făcut fotografia cu un DSLR și nu mi se pare o exagerare. Orhideele centrale de culoare albă fac un contrast atât de bun cu restul scenei, iar detaliile din textura lor sunt imortalizate atât de precis, încât pentru un moment pare să fie din alt film, ai crede că sunt lipite în cadru în cel mai bun mod cu putință. Separația de fundal este realizată atât de bine, iar încețoșarea geamului din spate ascunde atât de multe detalii, încât este greu să nu fii încântat.

REVIEW Honor 90 – experiență de utilizare și concluzie

Din momentul în care iei noul Honor în mână, te vei bucura de cât de plăcut se simte la atingere. În mod autentic nu l-aș ține în husă pentru că în niciun moment nu am avut sentimentul că l-aș scăpa. Este mult mai aderent decât ai crede când îi vezi strălucirea de pe spate, iar marginile curbate parcă amplifică și mai tare sentimentul de confort în manipulare.

Pentru mine este foarte importantă experiența audio, iar în cazul Honor 90, având în vedere cât este de subțire și de accesibil la preț, am avut emoții. Din fericire, acestea au fost nejustificate. Telefonul redă întreaga plajă de frecvențe fără distorsiuni și are o spațialitate surprinzătoare. Joasele nu sunt șocante, dar au o profunzime interesantă, îți vibrează plăcut în mână și fără să auzi vâjâituri sau scâncete. Indiferent dacă asculți De Dor și De Bucurie de la Subcarpați sau Dirty Diana de la Michael Jackson nu simți că pierzi ceva din melodie. Totul e la locul lui și aș fi tentat să afirm că te poți uita liniștit pe telefon și la un serial preferat când stai la masă, nu doar la un podcast. Se vede și se aude foarte bine.

În final, merită să ai în vedere că acesta este un telefon de 2200 de lei în varianta testată de mine și, mai ales la acest preț, mi se pare un smartphone perfect. Este o plăcere să-l folosești și, în surprinzător de multe circumstanțe, se luptă de la egal la egal cu dispozitive de 2-3 ori mai scumpe. Dacă te arunci la o eventuală achiziție și nu văd de ce nu ai face-o, vei fi foarte plăcut surprins mai repede decât te-ai aștepta de ce are de oferit noul Honor 90.