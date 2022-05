REVIEW Honor Magic 4 Lite, un mid-range atractiv, la un preț bun

Poate nu te-ai aștepta ca un smartphone mid-range să se compare cu marii giganți ca iPhone 13 Pro Max sau cu Galaxy S22, însă brand-ul chinezesc Honor, care a ieșit de sub „tutela” Huawei nu de mult timp, face o treabă foarte bună în ceea ce privește raportul calitate-preț.

Brandul Honor s-a lansat în România de curând, în cadrul unui eveniment organizat pe 5 mai 2022. Compania desprinsă din Huawei în decembrie 2020 a venit pe piața din țara noastră cu patru telefoane şi a dezvăluit detalii despre strategia sa. E vorba despre Honor X7, X8, Magic 4 Lite şi flagshipul Magic4 Pro. Dar în articolul de față vom discuta detaliile importante despre Honor Magic 4 Lite.

Așadar, la un preț de 295 de euro fără abonament, Honor Magic 4 Lite este smartphone-ul bun la toate: se mișcă bine pe internet, face poze bune și poți să te uiți la Netflix ca la un mic cinema. Dar, cel mai important, ca să nu te panichezi, chiar dacă a fost sub aripa protectoare a Huawei, Honor are Google. Honor Magic 4 Lite vine cu toate serviciile Google: Gmail, YouTube, PlayStore etc și funcționează foarte bine pe sistemul de operare Android 11. Poate, cine știe, în curând va primi și Android 12.

Așadar, noul smartphone Honor aduce câteva dotări interesante: am remarcat încărcarea foarte rapidă, rata mare de refresh (120 Hz, spre entuziasmul tuturor gamerilor), stocarea generoasă, dar și designul minimalist.

Review Honor Magic 4 Lite – specificații tehnice și construcție

Cu dimensiunile de 166 x 75,8 x 8 mm, Honor Magic 4 Lite este ușor de ținut în mână, având o greutate de doar 189 de grame. În același timp, îți oferă siguranță și are și un aer elegant. Ecranul tip LCD cu 16.7 milioane de culori este, practic, pe toată suprafața frontală a telefonului, iar asta îmi dă un sentiment de rafinament. Acesta are 6.81 inci, un raport aspect 19.9:9, o rezoluție de 2388*1080 pixeli, iar marginile sunt aproape inexistente – acest lucru poate fi un avantaj când vizionezi filme. Mai mult, are gesturi multi-touch, până la zece puncte de atingere acceptate.

Combinația perfectă la acest smartphone mi se pare bateria de 4800mAh plus încărcarea cu o putere de 66W, în comparație cu un S22 cu un acumulator de 3700 mAh ce se încarcă la 25W. Să mai spun că S22 e de trei ori mai scump? Încărcarea de 66W ne amintește de unele telefoane Huawei, cum ar fi flagship-ul Mate 40 Pro, dar și mid-range-ul Huawei Nova 9. Cu alte cuvinte, Honor Magic 4 Lite are un design revoluționar cu o singură celulă și buclă dublă ce oferă o încărcare de două ori mai rapidă. Bateria poate fi încărcată până la 81% în doar 30 de minute, pentru o nouă zi, iar încărcarea inteligentă prelungește chiar și durata de viață a bateriei.

Dacă vorbești mult la telefon, te anunț că acesta este telefonul ideal pentru tine. Capacitatea mare a bateriei și tehnologia inteligentă HONOR de economisire a energiei oferă o autonomie crescută: 12,8 ore de redare video și 25,6 ore de apeluri.

Honor Magic 4 Lite beneficiază de chipset-ul Qualcomm Snapdragon 695 6nm, ceea ce înseamnă că are un consum mic de energie, iar acest lucru denotă un telefon care performează foarte bine pe partea de autonomie. Printre funcții, putem enumera deblocarea facială, modul Dark, modul eBook, App Lock și App Twin. De asemenea, partea de conectică include 5G, 4G, Dual SIM, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB C și amprentă (pe lateral). Pentru un smartphone atât de ieftin, partea cu 5G este chiar interesantă.

Mai mult, cu noul Honor profiți de o funcționare lină pentru multitasking. Memoria RAM eficientă de 8 GB, alături de tehnologia RAM Turbo dinamică de la HONOR, poate folosi cu ușurință ROM-ul de 2 GB pentru a extinde stocarea.

Dar să vorbim și despre partea care probabil te interesează cel mai mult: pozele. Cele trei camere de înaltă definiție și algoritmul de imagine optimizat îți permit să surprinzi clipe de neuitat. Camera principală de pe spate este una triplă: un senzor principal de 48 de megapixeli, o cameră 2 MP macro și încă una de 2 MP. Template-urile diverse presetate precum RHYTHM, PARTY, VISITED și multe altele îți permit să înregistrezi cu ușurință toate momentele prețioase și să păstrezi cele mai frumoase amintiri. Personal, mi-a plăcut camera de selfie – deși nu este cea mai performantă, 16 megapixeli, surprinde bine subiectul. De asemenea, are și funcția de Dual View, ca să filmezi scena când ești la un concert, dar, în același timp, și reacția ta când îți vezi artistul preferat. Cu toate astea, la filmare este doar Full HD, doar la 30 fps – nu ar fi stricat să aibă funcția 4K, chiar și pentru un telefon mid-range.

În ceea ce privește senzorii, Honor Magic 4 Lite are senzor de gravitate, de amprentă (lateral – deblocare cu amprentă), senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, giroscop, busolă și NFC.

Printre punctele slabe, că nimeni nu e perfect, pot să menționez că nu e water și dust proof, nu are slot micro SD și nu are în partea de jos, lângă mufa de încărcare, o mufă de căști. Așa că, dacă plănuiești să-ți folosești căștile cu fir când îți achiziționezi noul Honor Magic 4 Lite, ia-ți gândul. Dar, cu toate astea, are fratele lui un jack de 3.5mm, Honor X8.

Telefonul pe care l-am testat a fost în nuanța albastră, dar Honor Magic 4 Lite mai este disponibil și în culorile argintiu și negru. De asemenea, ca accesorii, în cutia sa, vei găsi încărcătorul Honor SuperCharge de 66 W, husă și folie de protecție pentru ecran.

În concluzie, Honor Magic 4 Lite chiar pare magic la prețul acesta. Cu un ecran ultra HD de 6,81 inci1, un raport ecran-corp de 94%, o rată de refresh cu ajustare inteligentă de până la 120 Hz și o rată de eșantionare tactilă de 240 Hz, la un preț de 295 de euro, pare a fi alegerea ideală dacă vrei un smartphone performant, cu un raport onest calitate-preț.