Părea un domeniu de viitor, dar concedierile din IT-ul românesc au ”schimbat roata”. Ce urmează pentru românii cu cele mai mari salarii

Industria IT din România, considerată până nu demult un domeniu de viitor și o sursă sigură de locuri de muncă bine plătite, se confruntă acum cu o realitate dură.

Valul de concedieri din acest sector a schimbat radical perspectivele pentru mulți specialiști IT, punând sub semnul întrebării siguranța și atractivitatea acestor locuri de muncă.

Valul de concedieri din IT-ul românesc

Piața IT din România a fost recent lovită de un val de concedieri, întrerupând astfel perioada de expansiune continuă care părea de neoprit. După NTT Data, care a efectuat concedieri acum o lună, a urmat compania franceză de jocuri Gameloft, care a închis biroul din Cluj și a concediat 136 de angajați. Această situație nu este izolată; din ce în ce mai multe companii, atât multinaționale, cât și românești, sunt nevoite să reducă personalul din cauza pierderii contractelor externe și a dificultății de a atrage noi clienți.

Criza din IT din America, începută în toamna anului 2022, a avut un efect de undă, ajungând și în România, care depinde în mare măsură de contractele externe, atât din SUA, cât și din Europa. Mulți specialiști IT din România, care lucrează pentru piețele externe, simt acum impactul restructurărilor.

Impactul asupra juniorilor și specialiștilor

Cei mai afectați de acest val de concedieri sunt juniorii, adică cei cu doar câțiva ani de experiență, și cei care nu au reușit să se specializeze într-un anumit limbaj de programare sau să învețe noi abilități care să îi facă indispensabili în cadrul unei companii. De asemenea, cei care au ajuns la salarii foarte mari, fără a avea o experiență și cunoștințe pe măsură, se confruntă acum cu dificultăți în a-și găsi un nou loc de muncă.

În trecut, IT-iștii erau asaltați de head hunter-i și companiile rivale, dar acum telefoanele nu mai sună, iar cererile de conectare pe LinkedIn s-au redus semnificativ. Chiar și cei cu mulți ani de experiență găsesc dificil să își găsească un nou loc de muncă, iar pachetele salariale oferite sunt adesea mai mici decât cele anterioare.

Schimbările pe piața muncii în IT

Salariile din IT rămân printre cele mai mari din piață, dar nimeni nu mai supralicitează ca înainte. Departamentele de resurse umane se confruntă acum cu un surplus de CV-uri față de numărul de posturi disponibile. Angajatorii sunt mai interesați să vadă ce CV-uri apar și care sunt noile pretenții salariale, decât să angajeze efectiv.

Cu foarte puține excepții, piața de recrutare în IT a înghețat și toți se întreabă cine urmează să fie afectat. Proiectele încep să se reducă, iar companiile au acum de unde selecta IT-iști mai buni la prețuri mai reduse.

Impactul pe piața imobiliară și alte sectoare

Reducerea comenzilor externe în sectorul IT se reflectă și în balanța de plăți. În primul trimestru din acest an, excedentul pe zona de IT a scăzut la 1,551 miliarde de euro, față de 1,557 miliarde de euro în T1/2023. Restructurările din IT vor avea un impact și pe piața imobiliară, unde salariile mari din IT susțineau achizițiile de apartamente și chiriile în creștere. De asemenea, se așteaptă o scădere a comenzilor în sectorul de food, având în vedere că IT-iștii sunt clienți fideli ai restaurantelor și ai comenzilor de mâncare pentru acasă.

Ce urmează pentru IT-iștii din România

Într-o industrie atât de specializată, IT-iștii care își pierd locul de muncă nu își pot găsi cu ușurință alte joburi în alte domenii, decât dacă lucrează tot în departamentele de IT. Deși băncile de pe piață au poziții disponibile în zona de IT, salariile oferite sunt mai mici.

Industria bancară trece și ea prin transformări structurale. Dacă în 2008 băncile din România aveau 71.622 de angajați, la finalul anului trecut numărul lor a scăzut la 51.493, iar această tendință de reducere continuă.

Problema este că restructurările din industria de IT ar putea să se extindă și către alte industrii, afectând astfel și alte sectoare economice.

În concluzie, ceea ce părea un domeniu de viitor se confruntă acum cu provocări semnificative. IT-iștii din România, odată vânați de companii și beneficiind de salarii mari, se confruntă acum cu incertitudini și dificultăți pe o piață de muncă tot mai competitivă și imprevizibilă, conform ZF.ro.