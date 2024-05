Melodia de propagandă care îl proslăvește pe Kim Jong-un rupe topul pe TikTok și e comparată cu ABBA

Cea mai recentă melodie de propagandă a lui Kim Jong-un, „Friendly Father,” a devenit un fenomen viral pe TikTok, cucerind inimile utilizatorilor platformei cu ritmul său plin de viață și cu melodia captivantă. Cu un stil synth-pop, melodia aduce aminte de o piesă ABBA, dar cu o nuanță distinctă de influență sovietică.

Deși experții consideră că piesa este o încercare bine calculată de a introduce propaganda de stat în mase prin intermediul muzicii pop, utilizatorii TikTok o apreciază pur și simplu pentru ritmul său antrenant. Postările despre „Friendly Father” au adunat milioane de like-uri pe platformă, relatează publicația Business Insider.

Un utilizator TikTok a comparat melodia cu „finalul unui film în care toți oamenii din oraș se adună și cântă împreună în armonie, în timp ce se rotesc în cerc.” Melodia este concepută pentru a fi accesibilă și ușor de cântat, ceea ce îi face mesajul ideologic mai ușor de răspândit.

Experta Alexandra Leonzini, cercetătoare în muzică nord-coreeană la Universitatea Cambridge, explică faptul că astfel de melodii sunt intenționat create pentru a motiva masele să lucreze către un scop comun, pentru binele națiunii. „Toate producțiile artistice din Coreea de Nord trebuie să servească educației de clasă a cetățenilor și, mai specific, să îi educe de ce ar trebui să simtă recunoștință și loialitate față de partid,” a declarat Leonzini pentru BBC News.

„Friendly Father” pare să aibă ca scop specific îmbunătățirea imaginii lui Kim Jong-un, prezentându-l mai degrabă ca pe o figură paternă, asemenea bunicului său, Kim Il-sung, și tatălui său, Kim Jong-il. Este o încercare de a „elevate his status and stature” la nivelul lor, deoarece până acum s-a bazat pe reputațiile lor pentru a-și legitima succesiunea, conform analistului Peter Moody de la Universitatea Sungkyunkwan.

„Melodia este plină de elemente care amintesc de ABBA. Este veselă, extrem de captivantă și bogată în secvențe orchestrale care se evidențiază puternic,” a mai spus Moody pentru BBC News.

Melodia virală vine pe fondul unei posibile interdicții a platformei TikTok în Statele Unite, pe fondul preocupărilor legate de securitatea datelor. Luna trecută, Senatul american a adoptat un proiect de lege care ar putea duce la interzicerea TikTok în SUA, dacă compania mamă, ByteDance, nu renunță la controlul asupra platformei în următoarele 9-12 luni.

În aprilie, Reuters a raportat că ByteDance ar prefera să închidă TikTok în SUA decât să-l vândă, dacă mijloacele legale pentru a lupta împotriva interdicției propuse nu vor avea succes.

North Korean Central Television has released a music video for the song "Friendly Father" praising Kim Jong Un

The song has already become a new hit in North Korea and a meme in the West. pic.twitter.com/9xS8XhjRwn

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2024