După o lungă pauza, trupa Abba revine: de ce vor avea același succes ca altădată

Trupa Abba, celebră în anii 70-80, revine în atenția publicului după foarte mult timp de absență. Formația suedeză de muzică pop vrea să își încânte admiratorii din nou. Ei s-au reunit pentru a face un nou proiect.

Grupul fondat în 1971 a avut timp de 10 ani un succes răsunător printre iubitorii de gen. Trupa a fost formată din muzicienii Benny Andersson și Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Fältskog. Numele de Abba provine din inițialele prenumelor celor patru.

La aceea vreme muzica lor domina clasamentele muzicale. Aceștia au ieși în evidență în urma cunoscutului festival Eurovision cu melodia Ring-Ring. Ei au vândut 400 de milioane de înregistrări. Cel mai mare succes l-au avut în 1975 când au lansat albumul ABBA. Pe el apăreau cel mai cunoscute piese, care ulterior au stat luni de zile în topuri.

Cu ce vine nou Abba?

După 39 de ani, trupa lansează un nou site ”The Abba Voyage” destinat fanilor săi care așteaptă cu nerăbdare un nou proiect al suedezilor. Iubitorii trupei trebuie să se înregistreze pe site dacă sunt interesați de noul proiect.

Acesta se va materializa sub forma unui turneu virtual cu holograme. Se așteaptă, de asemenea, lansarea a 5 piese noi, care vor fi prezente în cadrul turneului virtual. Tot acolo vor fi interpretate și hiturile Waterloo, Dancing Queen și Mamma Mia.

Se pare că turneul a fost anunțat inițial în 2016, dar ei s-au reunit pentru acest proiect doar în 2018. De atunci, trupa a promis că vor lucra la ceva nou. Lansarea pieselor ”I Still Have Faith In You” și ”Don’t Shut Me Down” a fost amânată de mai multe ori. Site-ul ”The Abba Voyage” indică data de 2 septembrie ca dată de lansare a noului proiect.

Trupa a inspirat și producția cinematografică ”Mamma Mia!”. Filmul a fost un succes, el a fost vizionat de peste 50 de milioane de spectatori. În prezent, acesta poate fi găsit pe platforma Netflix.