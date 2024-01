INTERVIU Cititul, în era digitală: Ce cărți audio ascultăm în 2024, care au fost preferatele românilor anul trecut

Audiobook-urile sunt o modalitate fascinantă de a experimenta cărțile într-un mod complet nou și captivant. Cu ajutorul acestor cărți audio, cititorii pot transforma orice moment într-o oportunitate de a explora lumi fantastice sau de a învăța lucruri noi, indiferent dacă sunt la volan, la sala de sport sau în timp ce pregătesc o cină.

Vocea actorilor sau a naratorilor aduce personajele și povestirile la viață într-un mod care poate să surprindă și să emoționeze, creând o experiență intimă și imersivă pentru ascultători. Audiobook-urile sunt o formă de artă care aduce literatura într-o eră digitală, făcând lectura accesibilă și plină de culoare pentru o audiență largă și variată.

„Prețuim timpul și credem în cărțile care schimbă lumea”

AudioTribe.ro este primul serviciul românesc de cărți audio, lansat în august 2021. La numai doi ani și jumătate de la lansare, zeci de mii de cititori și necititori s-au alăturat tribului de ascultători, descoperind împreună magia audiobook-urilor.

Iar cum fiecare decizie costă timp, cei de la AudioTribe.ro încearcă mereu să ofere o experiență curatoriată de ascultare – recomandări personalizate, titluri selectat meticulos de echipa editorială și o relație apropiată cu fiecare utilizator din trib. Portofoliul cuprinde cele mai relevante titluri la nivel internațional și local și oferă o selecție nelimitată cu mii de cărți audio, eBook-uri în română și engleză, meditații ghidate, practici de mindfulness și cărți pentru copii, dintre care numeroase cărți exclusive.

AudioTribe.ro a construit un parteneriat strategic cu lanțul de librării Cărturești și colaborează în sprijinul lecturii cu zeci de edituri de renume precum Nemira, Grupul Editorial ART, Trei, Humanitas, Curtea Veche, Publica, Corint și Harper Collins.

În acest sens, redacția Playtech a discutat cu Sonia Duță, Marketing Manager AudioTribe, despre ce cărți ascultă românii, care sunt autorii preferați și cum sunt atrași tinerii către cititul digital.

Ce cărți audio ascultăm în 2024. Cum s-a încheiat anul trecut și ce autor deține recordul absolut

Dar, mai întâi, niște statistici în legătură cu cititul audio.

Zeci de mii de români citesc acum mai multe cărți în fiecare an printr-un obicei simplu: dau play lunar câtorva cărți audio la AudioTribe.ro. În 2023, consumul de carte audio în limba română a crescut de trei ori față de anul trecut. Pentru 84% dintre români formatul audio este unul care li se pare atractiv, în creștere cu 12% față de 2022, conform unui studiu realizat de AHA Moments în 2023 (pe populația urbană digitalizată, 18 – 55 de ani, din România).

Recordul absolut este deținut de cartea audio Rezervă, memoir-ul fenomen lansat de Prințul Harry. Audiobook-ul a fost ascultat de peste 1500 de ori numai în prima săptămână de la lansare.

În timpul drumului spre și dinspre job încep cele mai multe ascultări, semn că românii transformă timpul din trafic în cărți citite. Cel mai ascultat segment este cel de dezvoltare personală (36%).

Un studiu intern a arătat la finalul anului că 9 din 10 persoane simt că își folosesc timpul mai productiv de când au inclus în rutina lor ascultatul cărților. AudioTribe.ro oferă primele 7 zile gratuite pentru a asculta sau citi oricâte cărți din catalogul Unlimited.

Topul ascultărilor în 2023

În 2023 cele mai ascultate cărți au fost cele exclusive AudioTribe, dintre care majoritatea sunt bestsellere globale, la mare căutare pe piața străină de carte.

„La AudioTribe, ne-am concentrat mereu să aducem cât mai multe titluri cu relevanță internațională. Aș zice că avem un portofoliu foarte generos, cu peste 20.000 de audiobook-uri și eBook-uri, dar nu cantitatea este prioritară. În acest moment, peste jumătate dintre cărțile aflate acum în topurile străine se află în portofoliul nostru și am introdus în catalogul nelimitat toate titlurile la care acest lucru a fost permis contractual”, spune Radu Nicolau, manager general și co-fondator AudioTribe.ro.

Pe primul loc se află autobiografia care a bătut un record mondial Guinness pentru cele mai multe exemplare vândute la lansare – Rezervă, memoir-ul prințului Harry, Duce de Sussex. Cartea audio, în lectura actorului și regizorului Alexandru Unguru, a fost lansată la AudioTribe în premieră absolută în România la aceeași oră cu lansarea internațională a volumului Spare.

Dr. Gabor Maté, cel mai celebru expert în domeniile traumei și dependenței, ocupă locul 2 cu volumul Când corpul spune nu. Cel mai nou volum al său, Ține-ți copiii aproape, s-a bucurat de asemenea de mare popularitate în rândul părinților.

Pe locul 3 se află autorul care a devenit un fenomen global, Brianna Wiest, cu volumul Tu ești muntele, o carte audio care vorbește despre felurile prin care ne autosabotăm succesul, relațiile și viața.

Pe locul 4 se află clasicul Dune. Este pentru prima dată când un roman SF intră în lista scurtă a cărților audio preferate, iar lectura lui Andi Vasluianu a primit sute de recenzii pozitive.

Pe locul 5, autobiografia Friends, iubiri și marele lucru teribil a regretatului Matthew Perry, vorbește despre serialul Friends și despre cât de dificilă pentru individ este lupta – invizibilă uneori la exterior – cu dependența.

Următoarele locuri sunt ocupate de cărți audio care favorizează crearea unei vieți mai bune prin obiceiuri sănătoase și o mentalitate care să gestioneze mai ușor provocările zilnice – Gânduri către sine însuși, Atomic Habits, Tată bogat, tată sărac și Arta subtilă a nepăsării, în lecturi fantastice semnate de Marcel Iureș, Bogdan Șerban, Șerban Chițu și Șerban Pavlu.

La finalul topului, o nouă surpriză – thrillerul psihologic Menajera, o carte audio apărută spre finalul anului care a captivat mii de cititori, la concurență cu un alt thriller excepțional – Holly, de Stephen King.

Ce ascultăm în 2024

Recent, Grupul Editorial Art s-a alăturat platformei AudioTribe cu titluri exclusive semnate de cei mai ceruți autori ai momentului. Printre aceștia este și Fredrik Backman, scriitorul care a înduioșat întreaga planetă cu romanele sale.

În planurile de înregistrare urmează și alte cărți celebre: Farenheit 451, Povestea slujitoarei, Circe sau seria Fundația, a lui Isaac Asimov.

În prima parte a anului, fanii vor relua audiobook-urile Dune și Totul începe cu noi odată cu apariția celor mai așteptate ecranizări din 2024 după cărțile lui Colleen Hoover și Frank Herbert. Iar spre final de an, se așteaptă lansări simultane în toate cele trei formate – tipar, audiobook și eBook pentru cele mai importante noutăți editoriale.

Profilul ascultătorului și obiceiurile de ascultare

Din ce în ce mai mulți români adoptă obiceiuri sănătoase de lectură, ascultând zilnic cărți audio. Acest lucru nu este doar o alegere eficientă, ci contribuie și la starea de bine, mai ales că specialiștii de la Universitatea Sussex arată că 6 minute de lectură pe zi pot reduce stresul cu până la 68%.

Preferința către audiobooks nu e surprinzătoare – cărțile audio sunt peste tot alături de utilizator, direct pe telefon, se pot asculta chiar și fără date mobile, iar cititorii pot alege în fiecare moment cartea care se potrivește cu dispoziția lor. Mai mult decât atât, un studiu publicat în Journal of Neuroscience arată că atât lectura audio, cât și cititul de pe formate fizice stimulează aceleași zone cognitive și emoționale, așadar înțelegerea textului este aceeași atât la ascultat, cât și în cazul cititului.

Ascultătorii AudioTribe sunt atât femei (53%), cât și bărbați (47%). În țară, cei mai mulți cititori și ascultători sunt în București. În top urmează Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Ploiești, Constanța, Sibiu și Arad, iar în străinătate Londra, Frankfurt, Chișinău și Valencia. Copiii sunt și ei printre ascultători – peste 10% dintre audiobook-urile începute sunt cărți pentru copii. AudioTribe.ro oferă gratuit primele 7 zile, cu acces nelimitat într-un catalog cu peste 15.000 de cărți audio și eBooks, pentru oricine își dorește să se relaxeze sau să folosească timpii morți într-un mod mai productiv și plăcut prin intermediul cărților digitale.

Interviu Sonia Duță, Marketing Manager AudioTribe

Playtech: Cum a evoluat piața cărților audio și a eBook-urilor în ultimii ani, având în vedere creșterea semnificativă a consumului în limba română?

Sonia: AudioTribe s-a lansat în august 2021, deci de doi ani și jumătate. A fost prima platformă românească de carte audio și nu știam la ce să ne așteptăm. Ce știam însă e că, în vest, piața de carte audio avea deja acel double digit growth pe care îl visează orice om de business. După lansare, am asistat la cea mai rapidă creștere a unui segment din piața de carte românească din ultimii zece ani.

A fost interesant să observăm cum produsele digitale au deja un tipar de consum dictat de platformele de streaming de seriale, filme și muzică. Iar acest tipar n-are nicio treabă cu cel al produsului fizic. Cartea tipărită e cumpărată și păstrată la loc de cinste pe raft (chiar dacă nu mai e recitită apoi). În cazul cărților audio & eBook-urilor, utilizatorii văd ca beneficiu principal accesul instant la orice carte – vor să-și aleagă lectura în fiecare moment în funcție de starea pe care o au, vor să încerce noutățile apărute pe loc. Din acest motiv, și modelul nostru de business se bazează în acest moment pe mai mult de 15.000 de cărți audio și eBook-uri care pot fi accesate nelimitat, în baza unui singur abonament.

Playtech: Cum consideri că tehnologia a contribuit la popularitatea tot mai mare a cărților audio și eBook-urilor în rândul consumatorilor?

Sonia: Tehnologia a fost un enabler perfect pentru două tendințe ale lumii moderne. Prima – ritmul alert care a transformat timpul într-un lux. Iar a doua – obișnuința de a primi pe loc orice ne dorim. Foarte rar am întâlnit oameni care nu-și doresc să citească. Majoritatea ar citi dacă ar avea mai mult timp la dispoziție după ce jonglează cu responsabilitățile de familie, job și cu multe alte cerințe ale vieții.

AudioTribe a adus acces instant la mii de cărți relevante, pe care le-am curatoriat atent și pe care le poți asculta cu două tap-uri pe telefon, în timp ce faci toate lucrurile alea necesare – mergi spre birou, faci cumpărături, faci curățenie sau mâncare. Cât despre a doua parte – acel instant gratification, aplicația AudioTribe îți permite să sari în orice lume și să evadezi din realitate în orice moment. Poți să treci din Winterfell pe planeta Dune, de la obiceiurile atomice ale lui James Clear la strategiile financiare ale lui Robert T. Kiyosaki. Ca să nu mai zic că, tot prin intermediul tehnologiei, nu evadezi singur – pleci la drum alături de parteneri ca Marcel Iureș, Oana Pelea, Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu, Marius Manole. E superb ca aceste voci să-ți vorbească numai ție, direct în căști.

Playtech: Cum a influențat accesibilitatea crescută a cărților audio modul în care oamenii se apropie de citit în era tehnologică actuală?

Sonia: Ce iubesc cel mai mult la cărțile audio este că, de cele mai multe ori, ele îi aduc în lumea cărților pe necititori. Simplul fapt că ai o bibliotecă cât o întreagă clădire în telefonul tău face lectura mult mai simplă. Dintr-odată, nu mai cauți momente dedicate în care să te așezi cu o carte în brațe. Cauți direct cărțile în momentele alea de rutină care existau oricum în viața ta.

Un alt lucru pe care l-am observat în focus grup-uri – oamenii au început să fie atenți la timpul petrecut în fața ecranelor. Serialul de seară e deseori înlocuit cu un roman audio de aventură, copiii primesc permisiunea să asculte povești audio în loc să stea pe Youtube, iar oamenii cu joburi care îi țin la laptop au nevoie de pauze de la ecrane. Pe scurt, devine foarte simplu să citești.

Playtech: Care sunt metodele prin care AudioTribe asigură faptul că utilizatorii pot accesa cu ușurință cărți audio?

Sonia: La AudioTribe am încercat să preluăm bunele practici de pe piețele externe de carte. Contul se creează rapid pe site, acolo unde se și administrează abonamentul. Apoi, din aplicație, asculți direct cărțile. Sunt tot felul de funcționalități interesante, ca să acomodeze mai multe rutine de ascultare. Există o interfață numită car mode – ultra simplificată și cu butoane foarte mari, pentru momentele de ascultare din trafic. Cu timer-ul îți setezi un timp de ascultare pentru când te pui, de exemplu, la somn. Ai butoane de fast forward și backward, ca să asculți înainte sau înapoi, opțiune de notițe pentru cei care își extrag idei din cărți și de semne de carte. Și, poate cel mai important, opțiunea de a asculta offline, fără date mobile sau semnal.

În plus, avem monitorizări de tip funnel care ne arată ce cărți se ascultă și în ce ordine, astfel că facem recomandări personalizate – și, de cele mai multe ori, se dovedește că sunt lecturile perfecte pentru utilizatori.

Playtech: Ce inovații tehnologice au avut un impact semnificativ în îmbunătățirea experienței utilizatorilor în ceea ce privește accesul la cărțile audio și eBook-uri?

Sonia: Transformarea smartphone-urilor într-un bun comun, în primul rând. Odată cu această schimbare, bibliotecile au devenit portabile.

Apoi, dincolo de accesul la internet și alte lucruri pe care acum le vedem drept banale, cred că cele mai importante pentru experiență sunt tool-urile de recomandări personalizate și de stabilire a afinităților. Când ai mii de cărți la dispoziție, ai, de fapt, mii de alegeri pe baza cărora trebuie să iei o decizie. Asta înseamnă timp pierdut căutând opțiunea perfectă. Ce încercăm să facem la AudioTribe este ca, în plus față de abonament, utilizatorii să primească și recomandări personalizate și selecții curatoriate de experți – deci un întreg ghid în lumea cărților audio.

Playtech: Cum ai observat că tehnologia a reușit să atragă un public mai larg și să îi determine pe oameni să descopere plăcerea lecturii, în special în contextul cărților audio?

Sonia: Cărțile audio oferă o lume magică pentru oricine. Într-o zi am avut un utilizator care a ascultat o carte de 68 de ori, în diferite momente ale zilei. Inițial m-am gândit că o fi vreo eroare, așa că am verificat. Era vorba despre „Dar Motan visează”, o carte audio pentru copiii de vârste mici, pe care îmi imaginez că un pici a cerut-o pe repeat toată ziua. Într-o altă zi, am primit un mesaj de la un domn care ne-a transmis că e șofer de tir și că e foarte fericit că acum ascultă cărți în drumurile lungi departe de casă. Iar chiar acum, de sărbători, am primit multe comenzi de vouchere pentru părinți ajunși la o vârstă la care vederea obosește repede. Cred că în acest moment avem toate generațiile în trib.

Playtech: Care sunt avantajele pe care cărțile audio le aduc în viața modernă, luând în considerare ritmul alert al societății contemporane și tinerii care preferă laptopurile și smartphone-urile, în detrimentul cărților?

Sonia: Răspunsul este chiar în întrebarea ta – tinerii preferă smarthphone-urile, iar toată biblioteca noastră de cărți audio și eBook-uri se găsește pe smartphone-uri. Dintr-odată, obiceiul de a citi și asculta devine același cu a deschide o aplicație, un lucru obișnuit pentru ei. În plus, generația tânără consumă în special content audio – podcasturi, vlog-uri, discursuri ale creatorilor de conținut. Concentrarea pe discursul unei voci e o abilitate foarte antrenată, așa că lectura audio vine natural.

Cât despre avantaje – triberii apreciază cel mai mult că salvează timpi morți făcând o activitate care îi bucură, îi relaxează și îi învață lucruri noi. Am făcut chiar un studiu anul trecut în care 9 din 10 utilizatori activi AudioTribe au spus că se simt mai productivi de când au inclus în rutina lor ascultatul cărților.

Playtech: Care sunt planurile sau inițiativele viitoare ale AudioTribe pentru a continua să exploateze potențialul tehnologiei în facilitarea accesului și promovarea cărților audio și eBook-urilor în rândul publicului român?

Sonia: Avem în pipeline funcționalități care să îmbunătățească experiența de utilizare a platformei și să o facă din ce în ce mai accesibilă. E amuzant că mulți ne întreabă dacă vom folosi tehnologiile AI pentru a înregistra cărți. Noi credem foarte mult în conexiunea cu naratorul, experiența vocii și bucuria emoției în ascultarea unei cărți. E diferit să trăiești experiența Dune cu vocile create de Andi Vasluianu sau să te înfiori uneori la cărțile lui Stephen King atunci când Ștefan Forir coboară vocea de bas la o șoaptă. Ne dorim să păstrăm asta. Dar cine știe, AI ar putea fi un start interesant pentru un mic asistent virtual care să-ți recomande următoarea lectură sau să-ți ofere mai multe informații pe loc despre ce asculți chiar în acel moment.

Playtech: Crezi că își pierde “farmecul” o carte citită digital sau ascultată, în loc să răsfoim și să mirosim paginile unei cărți reale?

Sonia: Cred că lectura audio și lectura unei cărți nu se exclud una pe cealaltă, ci se completează. Asta e frumusețea cărților audio. Pentru cititorii care iubesc să țină o carte în mână, să îi miroasă paginile sau să îi atingă coperta, cartea audio e doar o experiență complementară – ca un film văzut după ce închei un roman. Este și o oportunitate de a citi acele cărți pe care nu ți le-ai alege neapărat într-o librărie. Iar pentru cei care nu apucă să citească o carte tipărită atât de des, cărțile audio și eBook-urile oferă acces ușor și deblochează momente și timp pentru a lectura o carte. În continuare putem iubi și paginile unei cărți, dar și o voce care a (re)creat și interpretat o poveste special pentru noi.