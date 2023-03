Cele mai controversate cărți, din toate timpurile: tu ai citit una dintre aceste cărți?

În ciuda controverselor aprinse din jurul acestor cărți, ele continuă să existe în inimile, mințile și bibliotecile din întreaga lume. Iată zece dintre cele mai controversate cărți din lume.

1984, de George Orwell

Cartea 1984 al lui George Orwell, publicată în 1949, a fost controversată pentru că, la momentul în care a apărut, „The Thought Police” și „Ministry of Truth” erau simțite puternic într-o societate care fusese divizată, după un război global. Clasicul pictează o imagine sumbră a viitorului lumii condus de „Big Brother”, sub o societate jefuită de liberul arbitru și de intimitate. A fost adaptată în piese de teatru și filme și continuă să fie venerată pentru temele sale prevestitoare, mai ales că acum, confidențialitatea este amenințată în întreaga lume.

Sophie’s Choice, de William Styron

În Sophie’s Choice, scrisă de William Styron, cititorul face o călătorie de neimaginat prin trecutul sfâșiat de război al unei femei, care ar bântui-o pentru totdeauna. Sophie, o mamă din Polonia, supraviețuiește Auschwitz-ului, doar pentru a se reinstala într-o nouă viață în Brooklyn. Acolo, ea se îndrăgostește de tulburatul Nathan și se trezește că se încrede în noul ei vecin romancier din sud, Stingo. Povestea trecutului ei se desfășoară la Stingo și este pe cât de sfâșietoare, pe atât de controversată.

The Satanic Verses, de Salman Rushdie

Este discutabil că Salman Rushdie a scris cea mai controversată carte din toate timpurile. Versurile Satanice, publicată pentru prima dată în 1988, se bazează parțial pe povestea vieții profetului Mohamed. Cartea, considerată de mulți adepți ai islamului ca fiind incredibil de ofensivă, a înfuriat musulmanii din întreaga lume. După publicare, ayatollahul iranian Khomeini a ordonat chiar o fatwa, prin care le-a ordonat musulmanilor să-l omoare pe Rushdie. În ciuda controversei, amenințărilor și bombardamentelor ulterioare la librăriile care vindeau cartea, în pofida amenințărilor asupra vieții lui Rushdie și interzicerii și arderii cărții în țări din întreaga lume, a primit aprecieri de critică și continuă să fie vândută și astăzi.

The Catcher in the Rye, de J.D. Salinger

The Catcher in the Rye al lui J. D. Salinger, catalogat ca titlu pentru tineri adulți, când a fost publicată în 1951, a fost un mix de blasfemie, sexualitate și o mulțime de alte elemente subversive. Renumitul său protagonist Holden Caulfield a fost considerat de mulți că a stârnit tendințe juvenile în tinerii scriitori de pe tot globul. Acestea fiind spuse, studiul său perceptiv asupra mentalității adolescenților o face încă o alegere populară în sălile de clasă din America de astăzi.

The Bell Jar, de Sylvia Plath

Cartea, oricât de controversată a fost, și-a asigurat un loc pe aproape fiecare raft de cărți, din fiecare bibliotecă din America. Publicată în 1963 sub pseudonim, romanul semi-autobiografic al Sylviei Plath aruncă o privire dură asupra drumului protagonistei sale, Esther, către boli mintale. Esther se luptă cu depresia paralizantă și cu multiple tentative de sinucidere, în timp ce încearcă să-și croiască drum prin vârsta adultă tânără, pe scena publicării din New York.

Go Tell It On the Mountain, de James Baldwin

„Go Tell it On the Mountain” de James Baldwin a fost un debut genial despre un băiat afro-american de 14 ani care a fost salvat într-o biserică creștină din Harlem. Cartea, publicată în 1953, într-o America care a fost divizată rasial cu mai bine de un deceniu înainte de Legea drepturilor civile din 1964, a abordat subiecte extrem de controversate care măturau națiunea: rasismul, homosexualitatea și nedreptatea segregării. Controversa cărții a fost văzută de mulți ca o negare a experienței de primă mână a rasismului în numeroasele sale nume și forme.

Lolita, de Vladimir Nabokov

Lolita, publicată în 1955, este una dintre cele mai cunoscute cărți controversate din toate timpurile. Este povestea obsesiei nesănătoase a profesorului de literatură de vârstă mijlocie Herbert Humbert, față de Dolores Haze, în vârstă de 12 ani, pe care o poreclește Lolita. Oricât de șocantă a fost această poveste de prădător, capodopera psihologică a lui Nabokov a fost suficient de populară pentru a deveni un pilon al culturii populare în toate mediile. De fapt, versiunea cinematografică este încă considerată unul dintre cele mai recunoscute filme ale lui Stanley Kubric.

Tropic of Cancer, de Henry Miller

Tropic of Cancer de Henry Miller, publicată în 1934, în Franța, a fost controversată din cauza misoginiei sale rampante, a conținutului sexual grafic și a temelor de masculinitate toxică. Publicarea sa în 1961, în America, a dus la o serie de zeci de procese celebre pentru obscenitate, în toată țara. Un judecător a spus că nu este o carte, ci mai degrabă „o cloacă, o canalizare deschisă, o groapă de putrefacție, o adunare a tot ceea ce este putrezit în resturile depravării umane”.

The Chocolate War, de Robert Cormier

Romanul din 1974 al lui Robert Cormier, Războiul Ciocolatei a stârnit controverse pentru temele întunecate ale abuzului fizic și psihic cauzate lui Jerry, un adolescent dintr-un liceu catolic format numai din băieți. Sexualitatea cărții, agresiunea și blasfemia au ridicat sprâncene, înfuriind mii de părinți din toată America. În ciuda controversei, curajul lui Jerry în fața neconformității sale rezonează și astăzi.

Codul lui Da Vinci, de Dan Brown

Bestseller-ul lui Dan Brown, Codul lui Da Vinci, a jignit mulți romano-catolici din întreaga lume, cu ideile sale despre o doctrină creștină alternativă: a dus relația dintre Iisus Hristos și Maria Magdalena la o linie de sânge secretă, în curs de desfășurare, protejată de o societate secretă? Cartea a vândut milioane și miliarde și a fost tradusă în zeci de limbi.