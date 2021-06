Platforma care-ți adoarme mai ușor copilul: vine cu toate poveștile Disney și Pixar

Yoto Player, platforma audiobook și de podcast-uri pentru copii, le poate citi acum povești la culcare celor mici. Pe baza filmelor Disney și Pixar preferate ale celor mici, platforma îți poate adormi fără griji copilul.

Yoto Player are povești din cărți precum Lion King, Bambi, Cartea Junglei, Finding Nemo, Toy Story 3 și The Incredibles.

My First Disney Classics Bedtime Storybook o găsești aici și este la prețul de șase dolari. Are o durată de funcționare de 16 minute. Cartea de povești Pixar My First Bedtime Story costă tot șase dolari, iar colecția sa de șase povești rulează timp de 12 minute în total. O găsești chiar aici.

Platforma perfectă pentru copilul tău

Dispozitivul avea deja câteva oferte de conținut Disney. Poveștile sale de cinci minute prezintă aventuri cu unele dintre cele mai populare personaje ale companiei. Cu toate acestea, adăugarea mai multor povești Disney ar putea face din Yoto un gadget audio mai ademenitor pentru copii. Tonies, un sistem similar, are și conținut Disney, inclusiv povești precum Monsters Inc., Frozen și Aladdin.

„Există o bibliotecă de cărți grozave pe Yoto. Există, de asemenea, un univers de diverse sunete pe care le poți asculta gratuit. Apasă doar butonul din dreapta al playerului pentru a-l face să funcționeze”, spune Jessica Tarrant, Contect Director la Yoto.

Yoto Player este potrivit pentru utilizare de către oricine are vârsta de peste trei ani. Cu toate acestea, biblioteca de conținut a platformei conține titluri potrivite pentru copii de la naștere până la zece ani.

Nu există aproape nicio limită în ceea ce privește conțunutul pe care îl poți pune pe Yoto Player – de la povești înregistrate cu propria voce acasă, până la playlisturi muzicale din colecția ta MP3 și orice piesă audio din aplicația Yoto.

În secolul XXI, provocările părinților moderni sunt mari. Efectele excesului de timp petrecut în fața ecranului a celor mici sunt potențial negative în ceea ce privește calitatea somnului, dezvoltarea creierului copiilor și așa mai departe. Așa că ideea unui dispozitiv audio conectat, fără ecran, pe care cei mici să-l poată controla e benefic în orice casă cu copii.