Ilie Năstase a dezvăluit cine e cea mai frumoasă din lume: ”Nu trebuie să se supere”. Cu cine a fost căsătorit acesta

Ilie Năstase este recunoscut pentru cuceririle sale, iar în autobiografică apărută acum 20 de ani scrie că a fost cu 2.500 de femei. Dar dintre toate are una preferată, pe care o consideră cea mai frumoasă din lume. Cine e cea care i-a furat definitv inima fostului tenismen.

Ilie Năstase (77 ani) a fost surprins cu multe femei celebre și în prezent se află la a cincea căsătorie. Prima dată a ajuns în fața ofițerului de stare civilă la 26 de ani, când și-a unit destinele cu Dominique Grazia, un fotomodel belgian. El are 5 copii, Nathalie, Nicolas, Charlotte, Alessia și Emma.

Întrebat cine a fost cea mai frumoasă femeie pe care a văzut-o vreodată, Ilie Năstase a dat un răspuns surprinzător. Fostul tenismen a spus că cea care l-a cucerit definit este soția lui Ioane. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu cinci ani, dar au fost de mai multe ori la un pas de divorț. Însă, de fiecare dată și-a convins partenera să se întoarcă în brațele lui.

Prima soție a lui Ilie Năstase a fost Dominique Grazia, un fotomodel din Belgia, iar cei doi au împreună o fiică, pe Nathalie. Mariajul lor a început în 1972 și a durat zece ani.

După doi ani, în 1984, primul lider al clasamentului ATP și-a încercat din nou norocul și s-a căsătorit cu Alexandra King, actriță americancă, pe care a cunoscut-o la New York. S-au căsătorit în 1984 și au adoptat doi copii, pe Nicholas și Charlotte. Cea de-a doua soție a acestuia este celebră pentru rolul interpretat în pelicula italiană La Pelle (1981). Cei doi s-au separat după un mariaj de 14 ani.

Vezi și: Ilie Năstase, dezvăluiri fabuloase. Cum a ajuns să fie primul client Nike din lume și câți bani a primit pentru asta

A treia soție a lui Ilie Năstase a fost Amalia. Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au divorțat după 14 ani de relație și 7 ani de căsnicie. Cei doi au două fiice, Alessia și Emma Alexandra. Aceștia s-au cununat civil, la Paris, în 2003 și apoi și religios, un an mai târziu.

În 2013, Ilie Năstase s-a căsătorit pentru a patra oară, cu Brigitte Sfăt, de care a divorțat cinci ani mai târziu. Între cei doi era o difierență de 21 de ani, iar căsnicia lor a fost plină de certuri și împăcări, iar până la despărțire nu a mai fost decât un pas.

Din 2019, Ilie Năstase este căsătorit cu actuala soție, Ioana (48 ani). Cei doi își doresc acum să facă un copil. El descrie ziua în care s-a cununat religios cu Ioana ca fiind una dintre cele mai frumoase pe care le-a trăit. Între ei este o diferenți de 29 de nai.

”Nasty” a fost primul jucător de tenis care a făcut un milion de dolari din sportul-alb. El a investit banii în terenuri și case, dar pe unule le-a vândut. El a vorbit deschis despre averea pe care a strâns-o în cariera sa. Fostul mare tenismen a susținut că în România nu se consideră o persoană bogată.

Vezi și: Primele imagini din documentarul despre cariera tumultoasă a lui Ilie Năstase. Ce a spus Rafael Nadal despre celebrul „Nasty”

”Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane, te sperii. Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea.”, a spus Ilie Năstase la același podcast.