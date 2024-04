Ilie Năstase, dezvăluiri fabuloase. Cum a ajuns să fie primul client Nike din lume și câți bani a primit pentru asta

Ilie Năstase (77 de ani) a fost primul sportiv din lume care a ajuns să fie numărul 1 în ierarhia ATP, dar și primul sportiv care a acumulat un milion de dolari exclusiv din tenis.

Ilie Năstase a câștigat 10.000 de dolari din contractul cu Nike

Fostul mare jucător de tenis, care a dominat în anii ’70 tenisul masculin, a rămas în atenția lumii sportului și după ce s-a retras din activitate datorită carismei sale. De-a lungul anilor, cel poreclit ”Nasty” a acumulat foarte multe povești, astfel că, deloc întâmplător, nu peste multe zile se va lansa pe piața cinematografiei un film dedicat carierei sale.

Fostul președinte al Federației Române de Tenis a povestit recent cum a ajuns să facă primii bani din tenis, dar și cum numele său se leagă acum de unul dintre cei mai mari producători de încălțăminte sportivă din lume, marele concern Nike.

Concret, ”Nasty” a fost primul sportiv profesionist care a semnat cu Nike.

”El (n.r. – Phil Knight, fondatorul Nike) venea la turneele mai mici, nu-l lăsa să intre la Wimbledon, nu avea voie. Eram la turnee… la Salisbury (Meryland) și la Washington DC… atunci l-am cunoscut.

El venea cu o geantă și întreba fiecare jucător dacă vrea să joace cu tenișii lui, care nu erau cunoscuți. Unii deja aveau contracte cu alte firme, iar eu am fost singurul care a acceptat să joace cu tenișii lui”, a spus Năstase, la podcast-ul Fain&Simplu.

Năstase a mai spus că Knight nu a uitat acest lucru și că l-a pomenit în cartea sa. ”Omul a recunoscut că am fost primul atlet profesionist care a încălțat tenișii lui”, a mai spus fostul lider mondial.

Ilie Năstase a cerut 5.000 de dolari, agentul a vrut dublu

Colaborarea cu Nike i-a adus lui Năstase și primii bani din afara tenisului.

”Știi cum a fost? Eu aveam un manager, dar managerul nu era acolo când a venit el (n.r. – Phil Knight, fondatorul Nike) și eu am semnat cu el pentru 5.000 de dolari.

Apoi a venit managerul și a cerut 10.000 de dolari. Și în carte spune: ‘Era să mă ruinez din cauza managerului lui Ilie. Ilie a fost un domn, mi-a luat doar 5.000, dar a venit ăla și mi-a luat 10.000. Totuși, i-am dat pentru că merită’. Asta a fost”, a mai spus Năstase.

Ilie Năstase nu va uita niciodată acea pereche de pantofi sport pe care i-a primit de la Nike.

”Mi-a făcut o pereche de pantofi cu numele Nasty, cu numele meu în spate. Am jucat un an cu ei, pentru că după aceea am trecut la Adidas”, a completat ”Nasty”.

Întrebat cum a fost trecerea de la Nike la Adidas, mai ales din punct de vedere financiar, acesta a replicat: ”Nu a însemnat nimic pentru că ei erau la început, nu erau cunoscuți”, a explicat Ilie Năstase.

Ilie Năstase are 77 de ani, dar mai vrea un copil

Pe de altă parte, Ilie Năstase este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România. Fostul tenismen a avut mereu o viață amoroasă controversată, dar lucurile par să se fi așezat acum, alături de soția lui, Ioana. Vedeta are planuri mari de viitor și se gândește chiar să devină din nou tată.

Ilie și Ioana Năstase formează unul dintre cele mai excentrice cupluri din România. Cei doi se iubesc de câțiva ani, dar lucrurile nu au fost mereu roz între ei. Au fost protagoniștii unor scandaluri de zile mari, dar se pare că lucrurile au revenit la normal acum.

Au avut parte de o nuntă de vis, dar nici asta nu i-a liniștit. Cei doi au fost, de mai multe ori, la un pas de divorț și au ocupat prima pagină a tabloidelor din cauza certurilor la care au ajuns de-a lungul timpului.

Acum, însă, fostul tenismen a învățat să o aprecieze pe femeia de lângă el. O consideră cea mai frumoasă dintre toate și simte că lângă ea a găsit iubirea și liniștea pe care și le-a dorit mereu, dar pe care nu le-a primit de la nimeni altcineva.

Relația lor este cât se poate de frumoasă, motiv pentru care își doresc chiar și să devină părinți. Deși are 77 de ani, fostul mare sportiv își dorește să îi ofere Ioanei o fetiță, pentru că asta este și marea ei dorință.

Ioana mai are un băiat din altă căsătorie, de care este foarte mândră și căruia i-a lăsat tot ce a agonisit. Cu toate acestea, își dorește mult să îi aducă pe lume și o soră, fiind marele său vis.

„Toate femeile sunt frumoase, dar hai să îţi spun ceva: cea mai frumoasă este ultima! Vorbesc serios… Acum încercăm să avem şi un copil (eu şi Ioana). Şi nu trebuie să se supere nimeni. Cu ea trăiesc astăzi, cu ea împart timpul, cu ea dorm, cu ea merg în vacanţe.

Ioana vrea neapărat o fetiţă, are o nepoată de 5 ani, dar vrea o fetiţă. Ea are băiat. Să vedem ce facem, cum facem… Ea e mândră de băiatul ei, a lăsat tot ce a realizat copilului ei. Nu suntem un cuplu liniştit, dar nici să ne luăm la bătaie. Tot ce s-a scris a fost exagerat”, a mai precizat Ilie Năstase.