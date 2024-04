Ilie Năstase, tată la 77 de ani? Anunţul făcut de fostul tenismen: „Ioana vrea neapărat o fetiţă”

Ilie Năstase este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România. Fostul tenismen a avut mereu o viață amoroasă controversată, dar lucurile par să se fi așezat acum, alături de soția lui, Ioana. Vedeta are planuri mari de viitor și se gândește chiar să devină din nou tată.

Ilie Năstase visează să mai aibă o fetiță

Ilie și Ioana Năstase formează unul dintre cele mai excentrice cupluri din România. Cei doi se iubesc de câțiva ani, dar lucrurile nu au fost mereu roz între ei. Au fost protagoniștii unor scandaluri de zile mari, dar se pare că lucrurile au revenit la normal acum.

Au avut parte de o nuntă de vis, dar nici asta nu i-a liniștit. Cei doi au fost, de mai multe ori, la un pas de divorț și au ocupat prima pagină a tabloidelor din cauza certurilor la care au ajuns de-a lungul timpului.

Acum, însă, fostul tenismen a învățat să o aprecieze pe femeia de lângă el. O consideră cea mai frumoasă dintre toate și simte că lângă ea a găsit iubirea și liniștea pe care și le-a dorit mereu, dar pe care nu le-a primit de la nimeni altcineva.

Relația lor este cât se poate de frumoasă, motiv pentru care își doresc chiar și să devină părinți. Deși are 77 de ani, fostul mare sportiv își dorește să îi ofere Ioanei o fetiță, pentru că asta este și marea ei dorință.

Ioana mai are un băiat din altă căsătorie, de care este foarte mândră și căruia i-a lăsat tot ce a agonisit. Cu toate acestea, își dorește mult să îi aducă pe lume și o soră, fiind marele său vis.

„Toate femeile sunt frumoase, dar hai să îţi spun ceva: cea mai frumoasă este ultima! Vorbesc serios… Acum încercăm să avem şi un copil (eu şi Ioana). Şi nu trebuie să se supere nimeni. Cu ea trăiesc astăzi, cu ea împart timpul, cu ea dorm, cu ea merg în vacanţe. Ioana vrea neapărat o fetiţă, are o nepoată de 5 ani, dar vrea o fetiţă. Ea are băiat. Să vedem ce facem, cum facem… Ea e mândră de băiatul ei, a lăsat tot ce a realizat copilului ei. Nu suntem un cuplu liniştit, dar nici să ne luăm la bătaie. Tot ce s-a scris a fost exagerat”, a spus Ilie Năstase într-o emisiune online.

Drama lui Ilie Năstase

Ilie Năstase, una dintre legendele tenisului românesc, are 77 de ani și are o relație delicată cu cei cinci copii ai săi. În ciuda faptului că are o familie numeroasă, există unele lucruri care îl apasă greu pe Năstase. Copiii lui Ilie Năstase, care traversează continentele și au interese și stiluri de viață diferite, par să fi fost departe de tatăl lor în ultimii ani.

Situația este complicată și nu pare să aibă vreo rezolvare. Unul dintre copii, Nathalie (49 de ani), s-a născut la Paris, în Franța și nu a stat prea mult timp cu tatăl ei. Ilie Năstase i-a adoptat, ulterior, pe Nicolas (37 de ani) și Charlotte (34 de ani) în timpul căsătoriei sale cu Alexandra King, iar aceștia au rămas în SUA cu mama lor.

Cu toate acestea, în urma căsătoriei cu Amalia Năstase, Ilie are două fiice, Alessia (20 de ani) și Emma (18 ani). Alessia studiază arta designului la Paris, în timp ce Emma se pregătește să meargă la universitate după ce termină clasa a XII-a. Emma intenționează să studieze economie aplicată sau sociologie în Marea Britanie sau Spania, ceea ce înseamnă că va părăsi România și își va vedea mai puțin tatăl.

Această distanță dintre ei și urmașii lui și absența afecțiunii lor ar putea fi motivul pentru care Ilie Năstase își dorește un alt copil cu actuala sa soție, Ioana Simion. Relația lor a trecut printr-o perioadă dificilă și se părea că vor divorța la un moment dat, dar au reușit să țină legătura și să rămână împreună.

Ilie Năstase vrea să ducă relația lor la un nivel mai profund și să retrăiască bucuriile și responsabilitățile paternității. Astfel, speră că Ioana îl va face, din nou, tată de fată, la 77 de ani.