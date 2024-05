Iei amendă de 3.000 de lei dacă faci asta. Toți șoferii trebuie să știe ce riscă

Respectarea regulilor privind transportul deșeurilor și protecția mediului este imperativă pentru toți șoferii. Încălcarea acestor reguli poate duce la amenzi substanțiale și confiscarea vehiculelor.

Ce se întâmplă dacă faci asta

Recent, un bărbat din Giurgiu a fost amendat cu 3.000 de lei pentru transport ilegal de deșeuri. Polițiștii locali au oprit autoutilitara acestuia în trafic în timp ce se întorcea de la un șantier din zona Uverturii.

Vehiculul era încărcat cu un morman de fiare, în principal caroserii de mașină provenite din dezmembrări. Șoferul era conștient că astfel de transporturi sunt interzise în Sectorul 6 și pot duce la confiscarea mașinii.

Deși acesta a prezentat un document pentru transportul fierului vechi la un centru de colectare și reciclare REMAT, nu avea acordul de transport deșeuri de la Primăria Municipiului București (PMB). Autoritățile iau foarte în serios aceste încălcări și depun eforturi pentru a le combate eficient.

În altă situație, Poliția Locală din Constanța a sancționat un individ care aruncase deșeuri rezultate din lucrările de construcție pe domeniul public. Acesta a primit o amendă de 30.000 de lei și i s-a confiscat autoturismul folosit în săvârșirea contravenției.

Autoritățile locale monitorizează constant situația și adoptă o politică de toleranță zero față de persoanele care încalcă legislația.

Șoferii care transportă deșeuri vor fi amendați

Pentru a evita sancțiunile, cetățenii sunt îndemnați să respecte normele legale privind gestionarea deșeurilor. Este important ca deșeurile inerte provenite din gospodării sau lucrările de construcție să fie predate către operatorii de salubritate autorizați.

Respectarea acestor reguli contribuie la protejarea mediului și la menținerea unui mediu curat și sigur pentru toți locuitorii.

„Luăm foarte în serios acest fenomen! Motiv pentru care am şi reușit să-l diminuăm. Dacă în urmă cu doi ani am confiscat peste 20 de dube, ai căror șoferi au fost surprinși că aruncau la noi în sector gunoaie, în 2023 am înregistrat doar două astfel de situații. Iar amenzile sunt de ordinul a zeci de mii de lei!

Pe raza Sectorului 6, operatorul Urban SA este autorizat sa ridice deșeurile provenite din construcții. Trebuie doar sa sunați la 021/413 91 15 sau sa dați un email la office@urbansa.ro”, a transmis, recent, Primăria Sectorului 6.