Florin Piersic și secretul ținut ascuns zeci de ani. „Binele se face în liniște”, detaliul neștiut despre marele actor

Florin Piersic, celebrul actor în vârstă de 88 de ani, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. A fost internat la Institutul „Matei Balș” din București, iar acum marele actor se recuperează. Inițial, actorul fusese spitalizat la Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru extragerea sondelor unui stimulator cardiac. În prezent, starea sa medicală este incertă, conform surselor medicale.

Povestea emoționantă a generozității lui Florin Piersic

Deși Florin Piersic este cunoscut pentru talentul său artistic, puțini știu despre gestul său de generozitate ținut ascuns zeci de ani. Marele actor a înfiat o fetiță, o poveste emoționantă dezvăluită într-un interviu realizat de Dan Negru.

În urmă cu un an, Dan Negru a realizat un interviu memorabil cu Florin Piersic și Părintele Necula. Discuția lor a acoperit subiecte precum credința, copilăria, filmele și poveștile vieții. Prezentatorul de la Kanal D a decis să împărtășească un fragment emoționant din acest interviu, dezvăluind povestea generozității și compasiunii lui Florin Piersic.

„Las aici povestea lui Florin de Crăciun. A ținut-o ascunsă zeci de ani, pentru că binele se face în liniște! Povestea fetiței pe care a înfiat-o demult… Florin e unul dintre oamenii de la care am învățat că nu rămâne nimic după noi decât bunătatea! Fii bun! Doar asta rămâne…”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare acum câteva luni.

Cum a descoperit Florin Piersic pe Măriuca

În timpul unor filmări, atenția actorului a fost atrasă de o copilă frumoasă pe nume Maria. Descoperind că micuța nu avea părinți și locuia cu o mătușă, Florin Piersic a decis să facă o schimbare reală în viața fetei. Deși inițial și-a dorit să o înfieze, conștient de limitările sale de a se ocupa de un copil în mod direct, a ales să ofere sprijin financiar. Toți banii câștigați din activitatea sa în teatru erau direcționați către această fetiță.

„Vreau să fac ceva pentru fetița asta. Zic: «Vreau să o înfiez». Stătea și se uita la mine. Frumușică, parcă era un cap de-al lui Grigorescu. (…) I-am spus: «Unde locuiești, ce fac părinții tăi?». «Nu mai am părinți». Cum? «Mama a căzut de pe un car cu fân și a făcut o boală, nu a mai putut să o salveze nimeni. După două săptămâni, a murit și tata». «Și tu unde stai?» «Stau la o mătușă». (…) Și ne-am dus la ea. Fetița mi-era foarte dragă. Eu am avut o soră care s-a pierdut în ’42. Vreau să fac ceva pentru fetița asta. Zic: «Vreau să o înfiez». (…) Atunci am simțit că vreau să o înfiez”, a relatat Florin Piersic în interviu.

Impactul gestului lui Florin Piersic asupra Mariei

Cu sinceritate și modestie, Florin Piersic a mărturisit că gestul său discret a avut un impact semnificativ asupra destinului Mariei. În timp, fata s-a căsătorit cu un bărbat excepțional, iar acum au împreună două fetițe. Actorul a cerut inițial sfatul părinților săi, iar tatăl său i-a spus că nu va avea timpul necesar să se ocupe de un copil.

„Am ținut legătura și m-am dus la București și le-am spus părinților mei. Atunci tata a spus: «Florin, tu ai atâtea probleme, noi suntem deja în vârstă. Te angajezi la un lucru foarte grav, pentru că tu trebuie să o aduci la București». Eram căsătorit, aveam probleme. (…) De atunci, am spus așa: că tot ceea ce câștig eu de la teatru, salariul meu, îl trimit fetiței acesteia”, a spus Florin Piersic.

„E ceva de suflet. Eu în ea am văzut-o pe sora mea. Acum, când noi vorbim, Maria are două fete mari, e căsătorită, iar tabloul meu este în casa ei de la Drobeta-Turnu Severin. Măriuca spune că Florin Piersic este binefăcătorul ei. (…) Pe una dintre fetele ei o cheamă Florina, iar pe cealaltă Ștefania, după numele meu. Nu am devoalat până acum povestea asta, pentru că sună a laudă, dar nu este o laudă, e o pomană. E ceva de suflet. Eu în ea am văzut-o pe sora mea”.

Viața personală a lui Florin Piersic

Florin Piersic s-a căsătorit în anii ’60 cu actrița Tatiana Iekel, cu care a avut primul său copil, Florin Piersic Jr., care a moștenit pasiunea tatălui său pentru actorie. A doua soție a lui Piersic a fost Anna Széles, care i-a dăruit al doilea fiu, Daniel. În 1993, s-a căsătorit pentru a treia oară, cu Anna Török.

Actorul este cetățean de onoare al mai multor orașe mari din România, printre care București, Bacău, Cluj-Napoca, Caracal, Sighet, Suceava, Baia Mare, Oradea, Galați și Iași.

Florin Piersic este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori români, cu roluri celebre în filme, piese de teatru și seriale de televiziune. Rolurile sale au fost dintre cele mai variate, de la comedii și drame, până la filme istorice. Cel mai cunoscut rol al său este Mărgelatu, pe care l-a interpretat în șase filme.

Născut într-o familie din Bucovina, Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (IATC, astăzi UNATC), promoția 1957. Doi ani mai târziu, a primit primul său rol în piesa „Discipolul diavolului”, jucată pe scena Teatrului Național București.

Așa cum spune și Dan Negru, generozitatea și compasiunea lui Florin Piersic reprezintă un exemplu de bunătate care va rămâne în memoria tuturor. Gestul său față de Măriuca a arătat că binele se face în liniște și că bunătatea este ceea ce rămâne în urma noastră.