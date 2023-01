Cea mai frumoasă soție a lui Florin Piersic ar fi păruit-o pe Angela Similea: Anna Széles nu înțelegea prea bine limba română când a fost aleasă să joace în primul film, dar zâmbea frumos

Anna Széles a fost considerată una dintre cele mai frumoase actrițe din țara noastră. A fost căsătorită cu Florin Piersic și a ajuns chiar și pe covorul roșu de la Cannes.

Totuși, Anna Széles a plecat, în 1989, în Ungaria, lăsând România în urmă, dar și o carieră cinematografică pe care a încununat-o cu foarte mult talent.

Anna Széles a fost aleasă să joace în primul film românesc când încă nu știa prea bine limba română

Actrița Anna Széles s-a născut în data de 24 august 1942, la Oradea, într-o familie de origine maghiară. În 1989, ea a emigrat, însă, în Ungaria, la Budapesta.

A terminat studiile Academiei de Teatru și Film de la Târgu Mureș, ca mai apoi să facă parte din „familia” Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.

În 1965, Anna Széles făcea senzație la Cannes, unde apărea pe covorul roșu alături de Liviu Ciulei și Victor Rebengiuc, actorul cu care a jucat în Pădurea Spânzuraților. Acest film s-a bucurat de aprecieri, iar echipa de producție a plecat acasă cu un râvnit premiu Palme d’Or.

Despre aventura sa în lumea filmului, Anna Széles a povestit: „S-a întâmplat în 1961, eram studentă în anul întâi la Institutul de Teatru din Târgu Mureș și ne-am trezit într-o zi cu niste producători de la București care căutau actori pentru un film.

Ne-au făcut fotografii la toți, am discutat, iar profesorii ne-au spus că nu este cazul să ne imaginăm mari vedete, astfel de probe se dau în fiecare an însă n-a fost ales nimeni să facă vreun film. Eu nu știam atunci prea bine românește, dar țin minte că în momentul în care am urcat pe scenă regizorul, mi-a spus să zâmbesc.

El vorbea încet, eu n-am înțeles ce spune, și-atunci operatorul și-a dat seama că nu înțeleg și a strigat la mine să zâmbesc. Așa de mult m-am bucurat că înțeleg ce spune, că am zâmbit foarte tare și ei au prins expresia asta a mea. Apoi m-au chemat la probe, am reușit și în vacanță am făcut filmul. S-a numit „Vacanță la mare” și a fost primul film românesc color pe ecran lat.

Partenerul meu a fost Alexandru Repan. Iurie Darie era deja o vedetă și eu eram încântată că îl văd în realitate și că pot juca împreună cu el, iar dintre actrițe le amintesc pe Melania Cârje și Ileana Sandu. În film era vorba de trei fete, studente, care munceau pe litoral în timpul vacanței că să construiască socialismul.

Băieții se pregătiseră să meargă la munte, dar au ajuns la mare, și de-aici începea acțiunea filmului, cu întâlniri, dragoste, încurcături și multă muzică. Tare plăcute amintiri am de la acel film, unde eu a trebuit să învăț schi pe apă. Am învățat bine de tot cu un profesor și după aceea, când am fost invitată la Acapulco, eram cu directorul festivalului, cu regizori și cu actori și ne uitam cum fac unii schi pe apă.

Am spus că și eu știu și ei s-au mirat tare. Cum, tu știi, unde ai învățat tu schi nautic în România? Și au adus acolo tot ce trebuie și au spus, no, să te vedem! Și așa emoții am avut să nu cad, dar n-am căzut, apa era curată, fără valuri”.

Dragoste cu „năbădăi” alături de Florin Piersic. Ar fi păruit-o pe Angela Similea

Așa cum povesteam anterior, Anna Széles a fost căsătorită, la un moment dat, cu junele-prim al cinematografiei românești, Florin Piersic. Relația celor doi a fost una „năbădăioasă”, actrița fiind cunoscută pentru gelozia sa, în ceea ce îl privește pe soțul său de atunci.

„Nici nu mai știu cum l-am cunoscut, cred că la Buftea, la filmări, dar el era căsătorit atunci / cu Tatiana Iekel/ și țîn minte că mă tot invită la teatru. Francisc Munteanu mi-a spus să nu mă duc că o să mă îndrăgostesc de el, dar eu totuși m-am dus. Am văzut câteva spectacole, apoi nu s-a mai întâmplat nimic. în schimb, Florin întotdeauna mi-a scris câte o vedere, de peste tot unde se află, ani de zile.

După opt ani de la divorțul lui am făcut un film împreună, „Elixirul tinereții”, și acolo la filmare ne-am îndrăgostit și imediat ne-am căsătorit. Marea dragoste a durat aproape cincisprezece ani. Dar în acest timp noi am trăit separat, eu la Cluj, el la București și umblăm unul la altul, că amanții. Eu eram angajată la Teatrul Maghiar din Cluj, acolo primeam roluri principale și îmi era teamă că dacă mă duc la București voi ajunge doar să duc tavă pe scenă. în plus, familia mea, rădăcinile, toate îmi erau în Ardeal. Copilul nostru stătea cu mine, Florin n-avea nici o treaba, venea in vizită, și-atât. Tot ce era greu, școală, boală, totul eu am făcut. Singură”.

„Divorțul nostru a fost civilizat, dar a durat foarte mult, de vreo cinci ori am dat divorț. Problema era că Florin fusese coleg de școală cu majoritatea avocaților din Cluj – el nu dorea să divorțăm – și de câte ori venea la proces le spunea câteva bancuri avocaților, iar aceștia încercau să mă convingă să nu divorțez. A cincea oară, după ce am plătit multe taxe, am zis, Florine, hai să divorțăm, nu spun la nimeni. Mi-a spus că mă iubește, că nu poate trăi fără mine, însă până la urmă a acceptat și ne-am despărțit elegant”.

Totuși, înainte de asta, Anna Széles s-ar fi întâlnit pe stradă cu rivala sa, Angela Similea, despre care se spune că ar fi avut o relație cu Florin Piersic și, în consecință, ar fi ciufulit-o sănătos, din pură gelozie. Firește, nu vom ști niciodată dacă acest lucru este, sau nu, adevărat, numai cele două artiste știind care a fost realitatea.