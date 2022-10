Cum a fost aruncat Florin Piersic din avion în numele cinematografiei. Un veritabil Tom Cruise de Buftea al anilor ’80

Filmele în care a jucat Florin Piersic sunt unele dintre cele mai apreciate de români, actorul fiind socotit, la rândul lui, unul dintre cei mai talentați, dar și frumoși artiști din Epoca de Aur a filmului românesc (și la propriu, dar și la figurat, ar spune unii).

În consecință, Piersic nu mai are nevoie de nicio prezentare, el bucurându-i pe ai noștri cu fiecare apariția a sa pe micul ecran (în prezent), fie prin prisma unui film redifuzat de vreo televiziune, sau într-un interviu recent și, îața cum ne-a obișnuit deja, extrem de lung. Actorul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru „vorba lungă”.

Florin Piersic: „Şi acum simt aici piciorul pe care mi l-a dat Baştan în fund!”

Totuși, puțini sunt cei care știu că Florin Piersic a fost întâiul Tom Cruise al lumii, chiar înainte ca Tom Cruise să fie… Tom Cruise.

Dacă astăzi ne declarăm uimiți când auzim că actorul american a executat încă o cascadorie, pe vremea comunismului, românii îl aveau pe Piersic care, în filmul Parașutiștii, a fost aruncat din avion. Ce-i drept, a avut nevoie de ajutor pentru asta.

Cel care l-a împins pe Florin Piersic din avion pentru prima oară cu paraşuta este unul dintre cei mai apreciaţi militari români din toate timpurile, Grigore Baștan.

„Într-o zi, după ce filmasem la Bobocu, lângă Buzău, trebuia să ajungem cu toată echipa de filmare la Constanţa. Sper că mă ţin pantalonii şi că de data asta mi-am pus chiloţi de tablă. Ne-am ridicat la 2.000 de metri. Măi, copile, vreau să vă spun doar atât. Când am ajuns în avion, îmbrăcat în costumul lui Luncan, marele general Grigore Baştan, inventatorul paraşutei militare româneşti, mi-a zis: «Vreau să sari cu paraşuta din avion!». Operatorul era deja băgat într-o cuşcă de sârmă, dar eu nu voiam sub nicio formă! Îţi spun cinstit, să sari de la 2.000 de metri e o crimă!

Am spus: Care paraşută? Că nu vedeam niciuna. Zice: «Ai o paraşută în spate! Dacă nu se deschide paraşuta, ţii de cârligul ăsta de la piept şi dacă vezi că dacă după zece secunde nu s-a deschis paraşuta, tragi de el şi se deschide a doua paraşută». Am zis: Da. Dar dacă nu se deschide nici a doua? La care el îmi spune: «Atunci, poţi să uiţi». Eu îţi dau cuvântul meu de onoare că am avut curaj să fac toate cascadoriile, dar nu îmi place să stau la etaj şi să mă gândesc că aş putea sări de acolo.

S-a rugat Baştan de mine, se tot învârtea avionul deasupra aeroportului, şi mi se tot spunea să sar. I-am zis lui Baştan: Cred că e o glumă, nu pot nici să mă apropii de uşa asta. El tot vorbind cu mine, a prins momentul. Şi acum simt aici piciorul pe care mi l-a dat Baştan în fund! Am zburat din avion. Nu o să-ţi dai seama, văzând filmul, că eu, ieşind din avion, am strigat: Mamăă! Nu am avut atunci pantaloni de tablă, dar când am auzit că s-a deschis paraşuta prin aer, mă gândeam că m-am ţăcănit. Nu ştiu dacă vreodată aţi făcut pe dumneavoastră, dar vă sfătuiesc să săriţi cu paraşuta şi dacă nu o să faceţi pe voi, să îmi daţi şi mie un telefon“, declara, la un moment dat, Florin Piersic, în dulcele stil clasic.

Parașutiștii, filmul preferat al marelui actor

Parașutiștii, în regia lui Dinu Cocea este, fără îndoială, filmul preferat al lui Florin Piersic, iar asta se datorează, probabil, și unicei întâmplări prin care a trecut. În mod evident, o astfel de pățanie nu are cum să nu-ți rămână în minte, mai ales dacă faci asta pentru prima oară și ești oarecum obligat: ceea ce s-a petrecut și în cazul lui Florin Piersic.

„De fapt, rolul lui luga din «Paraşutiştii» nu este primul meu rol principal. Începutul l-am făcut în «Haina de piele», film poliţist de lung-metraj pentru televiziune, realizat de regizorul Dan Necşulea. lar adevăratul început l-a reprezentat pentru mine o apariţie de câteva replici în «Zestrea domniţei Ralu». luga va fi însă, într-adevăr, debutul meu real în cinema. Imediat după ce a intrat în producţie, Dinu Cocea m-a chemat şi mi-a spus: «Ai un rol sigur la mine, un rol de ofiţer.

Dar aş vrea să dai probe şi pentru luga. Dacă iese — bine, dacă nu — nu». Şi spre stupoarea mea, a ieşit. luga este soldatul paraşutist care generează de fapt conflictul filmului. Este un rol grozav de adevărat şi de apropiat pentru mine. El este un băiat care a dat la facultate, a căzut şi acum face armata la aviaţie. Avem cu toţii o neţărmurită admiraţie pentru oamenii care ne dublează, lotul de paraşutism al ţării, campioni mondiali. Noi numai când ne uităm în hău, ni se face rău. Bietul Dinu Cocea s-a chinuit ceasuri întregi să ne convingă, pe Florin Piersic şi pe mine, să sărim cu paraşuta. Eu i-am răspuns că fac orice, călăresc, şofez, mă lupt, orice, dar pe pământ. Cât despre Florin, el i-a răspuns pur şi simplu că e singur la părinţi“, spunea Geo Costiniu, în 1972, în revista Cinema.