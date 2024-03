Filmul românesc „Băieții buni ajung în Rai”, nominalizat la Festivalul italian Bergamo Film Meeting: Când îl poți vedea în cinematografe

Filmul românesc „Băieții buni ajung în Rai” se va lansa în cinematografele din România luna aceasta.

Filmul românesc „Băieții buni ajung în Rai” concurează pentru premii importante

Filmul românesc „Băieții buni ajung în Rai”, regizat de Radu Potcoavă („Cuscrii”, serialele „Vlad” și „Ai Noștri”) va face parte din secțiunea competitivă a festivalului italian Bergamo Film Meeting, alături de alte șase producții internaționale. De asemenea, va concura pentru unul din cele două premii: marele premiu, decis de votul publicului, și premiul pentru regie, decis de către juriul internațional.

Ca referință, Bergamo Film Meeting este un festival de tradiție pentru industria de film italiană și europeană. Aflat la cea de-a 42-a ediție, Bergamo Film Meeting își propune, ca în fiecare an, să promoveze originalitatea stilistică și narativă a filmelor ce tratează teme contemporane. Selecția Bergamo Film Meeting cuprinde foarte puține titluri; publicul festivalului așteaptă și primește cinema de cea mai bună calitate, și tot el decide câștigătorul marelui premiu.

Despre ce e vorba în film

Proiecțiile din Bergamo vor avea loc pe 13 martie 2024 (ora 20:00, Auditorium – Piazza della Libertà) și 14 martie 2024 (ora 22:00 – Sala dell’Orologio – Piazza della Libertà). Ambele proiecții vor fi urmate de un Q&A cu regizorul Radu Potcoavă.

„Selecția la Bergamo Film Meeting m-a surprins, pentru că am gândit „Băieții buni ajung în Rai” mai degrabă ca un film de public, decât ca unul pentru festivaluri. Mai ales că știam că organizatorii sunt foarte selectivi, aleg doar câteva titluri pentru competiție. Sunt foarte curios cum va reacționa publicul italian de festival la acest film, și mai ales cum vor reacționa românii din zona Bergamo/Milano, pe care îi aștept în număr mare la proiecție. Așa a vrut Dumnezeu, ca românii din Italia să vadă acest film cu câteva zile înaintea celor din România.”, spune regizorul Radu Potcoavă.

Filmul românesc „Băieții buni ajung în Rai” explorează, într-o notă comică și romantică, felul în care poate fi, pentru fiecare, Purgatoriul sau Raiul. Rolurile principale sunt interpretate de Bogdan Dumitrache („Poziția copilului”, „Sieranevada”, „Om câine”, „Pororoca”, „Heidi”, „Din dragoste cu cele mai bune intenții”) și Cosmina Stratan (“Frere et Soeur”, “Shelley”, “Cobain”, “No One Gets Out Alive”, „Boss”, „După Dealuri”) – doi foști colegi de liceu care se revăd, după moarte, pe o plajă pustie.

Șerban Pavlu (serialele „Clanul” și „Umbre”, lungmetraje precum „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, „Marocco”, „Charleston”, „Meda sau Partea nu prea fericită a lucrurilor”, „Toată lumea din familia noastră”, „Inimi cicatrizate”, „Monștri.”) și Sergiu Costache (serialele „Clanul” și „Umbre”, lungmetraje precum „Boss”, „La Gomera”, „Afacerea Est”, „Doing Money”, „Charleston”,„Cuscrii”) joacă două roluri speciale: Dumnezeu și Sfântul Petru. Distribuția acestui film este completată de actori precum “Magicianul” Marian Râlea, Aura Călărașu, Florentina Țilea, Liviu Pintileasa.