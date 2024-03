Noi filme și seriale românești de calitate, produse în România. ”Micul gigant” care face valuri pe HBO și Netflix

Industria cinematografică din România primește un impuls semnificativ prin lansarea May One, o companie de producție nou-nouță, inițiată de Jonathan Young și Ioannina Pavel, doi foști executivi HBO Europe cu un portofoliu impresionant.

Duo-ul, cunoscut pentru implicarea în producții de succes precum seria poloneză premiată Wataha (The Pack), thriller-ul româno-german Hackerville și drama de spionaj din perioada Războiului Rece Spy/Master difuzată pe HBO Max, își propune să dezvolte și să producă seriale de televiziune de înaltă calitate în limba română, destinat atât publicului local, cât și celui internațional.

May One, în colaborare cu HBO și Netflix

May One, cu sediul în București, intenționează să dezvolte, producă și coproducă serii de înaltă calitate, filmate în România, colaborând atât cu talente locale, cât și internaționale. Primul proiect al companiei, Subteran, destinat Netflix și aflat în prezent în producție, este o dramă polițistă realizată împreună cu producătorul Tudor Reu de la Mobra Films și scenaristul Steve Bailie, cunoscut pentru The Bill. Seria urmărește povestea unei mame care lucrează în IT și ajunge să lupte sub acoperire împotriva unei grupări de criminali din București.

Jonathan Young și Ioannina Pavel aduc un suflu nou în peisajul producțiilor de televiziune din România, bazându-se pe experiența lor vastă și pe rețeaua de contacte din industrie. „România este un cuib de creativitate și oferă un fundal atractiv și fascinant pentru televiziune,” afirmă Young. Ei aspiră să transforme May One într-un nucleu pentru talentul local, să atragă colaborări și să creeze dramă de înaltă calitate care să aducă o notă distinctă publicului internațional.

România, pe scena globală de divertisment

Pavel subliniază unicitatea și potențialul creativ al României: „Aici avem idei care nu se găsesc în altă parte și talentul creativ necesar pentru a le susține.” Scopul lor este să ridice aceste idei la nivelul așteptărilor publicului local și global, valorificând viziunea unică și peisajul distinct al României pentru a crea seriale de gen îndrăznețe, care să se distingă prin originalitate și să aibă un apel larg, conform Holywood Reporter.

Într-un moment în care consumul de conținut de calitate este în creștere pe platformele globale precum HBO și Netflix, inițiativa May One promite să aducă în prim-plan producțiile românești, demonstrând capacitatea țării noastre de a produce seriale și filme care nu doar că se ridică la standardele internaționale, dar și le depășesc, oferind o perspectivă unică și proaspătă.