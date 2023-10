INTERVIU Comedia “Visul”, regizată de Cătălin Saizescu: Când vezi în cinema singurul film românesc filmat în închisoarea Rahova, de ce e original

Iarna acesta (din 12 decembrie), va ajunge în cinematografe comedia Visul, în regia lui Cătălin Saizescu („Scurtcircuit”, „Milionari de weekend”), după un scenariu de Gabriel Gheorghe („Groapa”). Redacția Playtech a realizat un interviu cu regizorul, scenaristul și o parte dintre actorii comediei românești pe care vă invităm să-l parcurgeți în continuare.

Filmul românesc “Visul” urmărește un șir de întâmplări al căror protagonist este Alex, un actor din provincie (Vlad Logigan), cu visuri și aspirații diferite față de iubita lui Carmen (Georgiana Saizescu), care este actriță. Ocolit de succes în teatrul unde este ignorat de un mare regizor (George Ivașcu) care acordă o mai mare atenție unui actor celebru (Adi Nartea), acceptă propunerea directoarei (Magda Catone) de a pune în scenă un spectacol la un penitenciar de maximă siguranță, sub atenta supraveghere a unei tinere gardience, Diana (Gloria Găitan).

Viața lui Alex se complică: în timp ce el se refugiază în munca la spectacolul inspirat de „Visul unei nopți de vară” (celebra piesă a lui William Shakespeare) cu un grup de deținuți (Fane Măreț – Serghei Niculescu Mizil, Botișor – Vlad Darius Crețan – NOSFE +, Flaut – Silviu Mircescu, Fundulea – Ștefan Lupu, Blându – Mircea Drîmbăreanu, Gutuie – Nicodim Ungureanu), iubita lui se vede mai aproape de succesul la care visează în carieră, iar relația lor se schimbă. Alex continuă întâlnirile cu deținuții, însă, aceștia au o motivație ascunsă: fac tot ce le stă în putință să fie selecționați în cadrul festivalului de teatru de penitenciar, după ce află că fiecare scenă are o trapă prin care ar putea evada.

Interviu Cătălin Saizescu – regizor “Visul”

Cătălin Saizescu (47 de ani, născut pe 10 martie 1976 în București) este regizor și producător. A regizat două lungmetraje – „Scurtcircuit” (2017 – distins cu Premiul Golden Goblet – Outstanding Artistic Achievement la Shanghai International Film Festival, prezentat în Selecția oficială Out of Competition la Cairo International Film Festival) și „Milionari de weekend” (2004, distins cu Premiul juriului la Festivalul de film de la Dakar, premiul UARF pentru debut în lungmetraj) și opt scurtmetraje. A regizat, de asemenea, numeroase producții publicitare și videoclipuri. Din 2001 conduce casa de producție Nerv Film.

Playtech: Ce trebuie să aibă un film românesc pentru a atrage spectatorii?

Cătălin Saizescu: În primul rând, trebuie să aibă o poveste bună. Dacă e o comedie, să aibă haz, o vedetă pe afiș care să te bage în sala de cinema, să aibă ritm, să nu te plictisească, imagine impecabilă și sunet la fel, o muzică bună, actori talentați, decoruri variate și poate cel mai important, o promovare susținută, că dacă nu auzi de el, nici nu te duci să-l vezi.

Playtech: Ce ar trebui să știe spectatorii despre filmul tău înainte de a-l vedea și cum vrei să perceapă și să primească publicul român filmul „Visul”?

Cătălin Saizescu: În primul rând, mi-aș dori ca publicul să nu aștepte să vadă filmul acasă, ci să vină la cinema. Experiența vizionării filmului în cinematograf nu se compară cu nimic, plus că ne susține și pe noi ca cineaști, pentru că în funcție de numărul de spectatori, te poți raporta la producțiile viitoare sau îți poți lua gândul de la ele. Iar dacă le place, să-l recomande prietenilor.

Playtech: Care a fost inspirația pentru acest film? Am citit că e inspirat dintr-o întâmplare reală.

Cătălin Saizescu: Păi, asta-i și ideea, faptul că povestea este inspirată din realitate, fiind bazată pe experiența trăită de scenarist, o face și mai delicioasă. Mai exact, în urmă cu cinci ani, după premiera filmului meu „Scurtcircuit” de la Pitești, am rămas la un pahar de “vorbă” cu Gabi Gheorghe pe care tocmai ce-l întâlnisem. Discutând subiecte de film, l-am încurajat să-și așeze într-un scenariu această poveste haioasă și așa am reușit să obținem finanțare de la CNC, „Visul” clasându-se pe primul loc la concursul de proiecte cinematografice, secțiunea tematică: comedie.

Playtech: Pentru fiecare regizor, fiecare film bănuiesc că înseamnă ceva. Ce înseamnă pentru tine „Visul”?

Cătălin Saizescu: În primul rând, întoarcerea la comedie. Cel mai nou film pe care ard de nerăbdare să-l lansez! O bucurie de film cu o distribuție minunată!

Playtech: Cum ai ales distribuția?

Cătălin Saizescu: Cu o parte din actori mai lucrasem, pe alții îi așteptam mai de demult și cei mai mulți din recomandarea Georgianei Saizescu, soția mea, care pe lângă rolul Carmen din film, a mai jucat și rolul directoarei de casting.

Playtech: Există vreo șansă să vedem filmul pe Netflix sau Max? Ce părere ai despre „era streaming-ului”, are mai mult succes un film pe aceste rețele sau își pierde esența din sala de cinema?

Cătălin Saizescu: Deocamdată, lansăm filmul în cinema. Și este o experiență ce nu ar trebui ratată, pentru că nu poate fi comparată cu vizionarea filmului acasă. E greu să-ți inviți două-trei sute de prieteni acasă să urmăriți filmul împreună, chiar dacă dispui de super aparatură de proiecție.

Cât despre era streaming-ului, mă bucur că aici vorbim despre un fenomen legal și că poți plăti un abonament, că poți să vezi producții din întreaga lume și există deschidere către producții de artă, nu doar de consum. În ce privește succesul – aici mă gândesc mai degrabă la accesul pe care îl oferă canalele de streaming la astfel de producții celor care locuiesc în zonele văduvite de cinematografe, sunt interesați să vadă filme și pot face asta în acest fel.

Dar de vizionat filmul o poți face acasă oricând și poate nu de fiecare dată ești atent la tot. La cinema e doar câteva săptămâni (sau luni dacă ai extrem de mult noroc) și e păcat să pierzi momentul. Păcat că sunt mulți români trecuți de 40 de ani care nici nu știu ce experiență inegalabilă poate oferi cinematograful astăzi.

Playtech: Dacă poți să ne spui, care este următorul tău proiect cinematografic?

Cătălin Saizescu: Următorul meu film va fi despre viața lui Iuliu Maniu. Un etalon de cinste, onoare și jertfă, un model de erou național care merită o promovare internațională!

Interviu Gabriel Gheorghe – scenarist „Visul”

Playtech: Cum a fost colaborarea cu Cătălin pentru filmul „Visul”?

Gabriel Gheorghe: Colaborarea dintre noi a fost mai degrabă o așezare întru prietenie. N-am simțit-o niciodată ca pe-o muncă în sensul a “ceva”, n-a fost nicio secundă goana după obiectiv, vânătoare de termene în contratimp. Stârnite de fum de țigară și cafele amare, discuțiile amicale deveneau firesc idei de scene, de cadre, de personaje.

Playtech: Am citit că filmul este inspirat dintr-o întâmplare reală. Cum a început totul?

Gabriel Gheorghe: Nu este un scenariu autobiografic, dar există echivalent real în fiecare situație scrisă. În 2016 am mers la penitenciarul Slobozia, la rugămintea unui ofițer educator, pentru a-mi alege trupa de actori dintre deținuți și a monta o piesă, având ca scop final prezența la Festivalul de Teatru al Penitenciarelor – „Descătușare prin Cultură”. Nu știam încă ce piesă vreau să fac, dar chiar la prima întâlnire cu deținuții, toate personajelele trupei meșterilor din “Visul unei nopți de vară” de W. Shakespreare erau acolo, așteptând încarcerate în acel penitenciar, gata să iasă la lumină.

Playtech: Cum ai construit scenariul?

Gabriel Gheorghe: Am construit scenariul trăind și observând ce trăiesc. Iar după o vreme, atunci când reușești să te distanțezi, viața e comedie pură. Sigur, situațiile, personajele, au fost înflorite simțitor pe alocuri, dar baza e una reală. În ceea ce privește finalul – deținuții care acceptă să se maimuțărească făcând teatru, cu singura dorință de a evada, am avut de ales. Vă invit la cinema să descoperiți. Ce pot spune este că am considerat că este mai valoros să arăt că, aplaudați de către public, acești deținuți se simt – poate pentru prima dată în viața lor – oameni.

Playtech: Ce trebuie să aibă un film românesc pentru a atrage spectatorii?

Gabriel Gheorghe: Nu știu. Iar dacă aș ști, aș ține doar pentru mine și le-aș face eu pe toate. Glumesc. Aș zice că ducem lipsă de zâmbete. Ne-am cam întristat în ultimii ani. Și iar aș zice, scenarii cu subiecte bune. Poate că și atenția ar trebuie mutată pe public, pe dorințele firești ale unei generații care are multe opțiuni – televiziune, platforme online etc.

Observ că publicul e avid de filme vorbite în limba română. Asta cred că e bine. Faptul că se fac multe comedii românești este iar foarte bine. Da, cred că trebuie să ne întoarcem un pic către public.

Playtech: În contextul exploziei de interes pentru filme românești în cinema și pe Netflix, crezi că este sustenabilă pe termen lung această renaștere a cinematografiei românești? O interpretezi altfel, o vezi cu alți ochi?

Gabriel Gheorghe: Lucrurile se transformă deloc încet, dar foarte sigur. Cred că e mai ușor să vezi filmul acasă, la o oră pe care ți-o alegi împreună cu iubita, învăluit în pledul plușat și cu pisica torcând molcom, încălzindu-ți picioarele. Probabil că premierele se vor muta în sufragerie. Dar, repet, cel mai important este că filmele românești se fac, sunt văzute, sunt cerute.

Playtech: De ce trebuie românii să meargă la cinematograf, că să vadă filmul „Visul”?

Gabriel Gheorghe: Subiectul. Povestea. “Un flăcău zdravăn salvează planeta”, “un băiat iubea o fată și părinții nu-i lăsau”,”un perfid meteorit e pe cale să distrugă omenirea”, sunt subiecte care s-au tot făcut. Schimbi actorul principal, timpul și locul acțiunii – filmul e același. Mai bine făcut, poate cu mai multe ingrediente decât ultimul, dar același. “Visul”, în schimb, spune povestea unor deținuți care vor să evadeze, chiar dacă pentru asta trebuie să se „coboare” într-atât încât să fie actori, să învețe niște vorbe și să facă măscări pe o scenă. Dacă evadează sau nu, vedem la final, în sala de cinematograf.

Playtech: Ce proiecte viitoare ai, dacă poți să vorbeșți despre asta?

Gabriel Gheorghe: Abia am terminat scenariul ultimului episod din sezonul 1 al serialului “Groapa”, așa că deocamdată îmi acord un scurt concediu de odihnă autoimpus. Repet la teatru în “Absolventul” – în regia lui Vlad Massaci. Mi-e dor de teatru, cel mai bine îmi recapăt forțele pe scenă. Sunt, totuși, actor. Prin asta trăiesc, așa că mă refac prin muncă.

Aștept să înceapă filmările unui alt proiect câștigător CNC – “Pădurea de Molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, probabil că anul următor.

Iar momentan, abia aștept premiera filmului “Visul”. E o poveste care a început în jurul unor cești de cafea la o discuție amicală cu regizorul Cătălin Saizescu și care s-a terminat cu o frumoasă prietenie, închegată încet, în timpul lungilor discuții despre personaje, situații, “ce s-ar întâmpla dacă”, între renunțări și descoperiri. Am întâlnit o echipă minunată, oameni frumoși și talentați, de multe ori mai dedicați profesiei decât lor înșiși. Mulțumesc, Cătălin, mulțumesc tuturor! A fost o onoare să visez alături de voi.

Interviu Vlad Logigan și Georgiana Saizescu – actori din „Visul”

Playtech: Ce a însemnat rolul din „Visul” pentru tine?

Vlad Logigan: O bucurie, o poveste frumoasă, amuzantă, o întâlnire minunată cu regizorul Cătălin Saizescu, cu colegii actori.

Georgiana Saizescu: Rolul lui Carmen a fost o provocare pentru mine. Este un rol de contre-emploi, de care inițial „fugeam”, producându-mi o oarecare repulsie, dar care m-a făcut să ies din zona de confort și să-mi descopăr și alte zone de joc în care mă pot duce cu ușurință și de care habar nu aveam.

Playtech: Cum ai construit personajul, cum te-ai pregătit?

Vlad Logigan: L-am simțit încă de la casting, dădeam probă pe una dintre scenele de ceartă cu iubita din film și am simțit că e binevenită o notă de duioșie, de candoare. Apoi, împreună cu regizorul și colegii la repetiții înainte de filmare și ulterior propriu-zis la filmări, unde zilnic descoperi lucruri noi despre povestea pe care o spui și despre personajul tău.

Georgiana Saizescu: Deși la început îmi era teamă, ca înainte de fiecare rol ofertant pe care îl primesc, că nu știu de unde să-l apuc, să-l descopăr, să-l înțeleg, că poate nu voi reuși să merg în zona aceea… au intervenit curiozitatea, ambiția și dorința mea de a căuta în interiorul meu și de a găsi pârghiile necesare construirii rolului. Am început să înțeleg personajul, să-l susțin și să-mi dau seama că nu este atât de rău precum pare, că are motive întemeiate să fie așa. Pregătirea pentru „Carmen” a fost atât din interior, cât și în exterior. Am lăsat-o pe Georgi deoparte și am căutat în zona actrițelor de acest gen… extrem de atente la detalii, la tot ce le înconjoară, preocupate de păr, unghii, haine și, mai ales, de cum sunt privite și percepute de cei din jur.

Playtech: Ce ne poți spune despre personajul tău? Ai învățat ceva de la el? Descrie-l în câteva cuvinte.

Vlad Logigan: Aștept să-l vedeți și să-mi spuneți voi cum vi s-a părut.

Georgiana Saizescu: „Carmen” este un personaj spumos cu caracter dual, este sexy, deșteaptă, dar și sarcastică uneori, volubilă, narcisistă, hotărâtă, neîmplinită, din păcate, pe niciun plan și, adeseori, impulsivă. Visul ei mare este să reușească profesional! Viața amoroasă este pe planul doi, trăind în monotonie absolută alături de iubitul ei din facultate. Am învățat de la „Carmen” determinarea pe care eu uneori o pierd, lăsându-mă influențată de tot felul de factori externi. Întotdeauna trebuie să ne urmăm visul, indiferent de obstacole!

Playtech: Cum a fost colaborarea cu Cătălin, dar și cu întreaga echipă?

Vlad Logigan: Am descoperit oameni minunați, artiști cu care a fost o plăcere să filmez. Aș începe mâine un nou film cu ei, bucuros să ne reîntâlnim.

Georgiana Saizescu: Am fost super implicată de la început în acest proiect, lucrând și la castingul filmului, alături de Cătălin. Noi facem o super echipă și în afara vieții personale și îi sunt profund recunoscătoare că a avut încredere în mine ca actriță și mi-a propus să fiu eu „Carmen”.

Majoritatea regizorilor evita să le propună actorilor roluri de contre-emploi, mergând pe varianta sigură, în care fiecare joacă pe segmentul său. Restul echipei „Visul” s-a completat treptat, cu oameni dragi nouă, cu care am mai lucrat, dar și cu oameni noi, faini, pe care am avut prilejul să-i descoperim, să lucrăm minunat împreună și să rămânem prieteni. Am fost ca o mare familie cu același obiectiv, acela de a crea un film pentru publicul nostru drag! Energia bună a echipei a fost atât de puternică încât, deși era perioada de vârf a COVID-ului, ne-a ocolit cu desăvârșire și nimeni nu s-a îmbolnăvit.

Playtech: Fiind o comedie, bănuiesc că au fost și întâmplări amuzante la filmări. Poți să ne povestești una? Sau mai multe?

Vlad Logigan: E o scenă când personajul meu are nasul spart și încearcă să-l îndrepte cu doua creioane. Nu dau spoiler, când o să o vedeți, vă prindeți sigur de ce ne-am amuzat filmând asta. Apoi, am filmat în penitenciar la Rahova, unde nu e neapărat amuzantă atmosfera, dar strigau de la geamuri unii deținuți: “Dinică! A venit Dinică!”.

Georgiana Saizescu: Fiecare zi de filmare era o bucurie. Mergeam pe platou și în zilele în care nu aveam de filmat. Eu am avut o singură întâmplare amuzantă. Filmam scena Revelionului, eram îmbrăcată sexy și aveam niște tocuri stiletto de 12 cm… Eram singură, plecam de la rulotă spre cadru pe o străduță cu piatră cubică și am rămas cu tocul înțepenit între două pietre. Deja mă gândeam că sunt așteptată la cadru, ce fac cu pantofii, că poate i-am distrus, dar am avut noroc că am scos rapid tocul de acolo și era intact. La cadru, cu Vlad Logigan, partenerul meu din film, mă distram copios, noi fiind colegi și prieteni din facultate. Ne prosteam, dansam, cântam, râdeam încontinuu.

Îmi amintesc de zilele în care s-a filmat la Rahova și intram pe porțile securizate. Se urla de la toate geamurile când intra pe poartă Serghei Mizil. Ziceai că a intrat Michael Jackson (n.r. râde). Toți îl cunoșteau, îl salutau și îl întrebau diverse. Eu intram tot timpul la braț cu Serghei, iar faptul că toți îl aclamau îmi dădea siguranță. Oricum, dincolo de asta, a fost o experiență apăsătoare acolo, care cu siguranță a modificat ceva în fiecare membru al echipei.

Playtech: Cum crezi sau cum speri că vă primi publicul acest film?

Vlad Logigan: Sunt sigur că îl vor primi foarte bine, e o comedie foarte bine făcută, are și momente emoționante, o poveste frumoasă. La proiecția de la Tiff la Cluj, la final, peste aplauze, au fost multe chiuieli și “Bravo!”.

Georgiana Saizescu: Sper că publicul să primească bine filmul nostru, să se regăsească în diverse situații și să se amuze de altele, plecând din cinematograf cu o stare de bine și energie bună. Să povestească familiilor și prietenilor ce anume i-a impresionat și să-i îndemne să meargă la cinema, să vadă că merită să susțină filmul românesc!

Playtech: În contextul exploziei de interes pentru filme românești în cinema și pe Netflix, crezi că este sustenabilă pe termen lung această renaștere a cinematografiei românești? O interpretezi altfel, o vezi cu alți ochi?

Vlad Logigan: Cred că e bine că facem mai multe filme pentru public, de care oamenii să se bucure, pe care să le vadă cu plăcere. Direcția asta e una bună și vedem pe încasări că românii văd din ce în ce mai mult film românesc, ceea ce e minunat.

Georgiana Saizescu: Știu că mulți oameni sunt comozi, alții poate nu au timp liber suficient și așteaptă să intre filmul pe diverse platforme, să-l vadă acolo, dar experiența din cinematograf nu se compară cu nimic! Să poți să respiri, să trăiești acolo cu personajele, să iei parte la acțiune, este un sentiment unic pe care acasă nu îl ai nicicum.

Playtech: Ce alte proiecte ai în derulare și dacă ne poți spune, ce proiecte viitoare ai în agendă?

Vlad Logigan: Momentan nu pot dezvălui, sunt superstițios…

Georgiana Saizescu: Din proiectele mele viitoare face parte un concert caritabil de Crăciun alături de orchestră (eu și cânt… iar aici voi cânta pentru prima dată cu orchestra, alături de artiști minunați). Am emoții, dar abia aștept! Altfel, ne pregătim pentru lucrul la următorul film, tot în regia lui Cătălin Saizescu, un film istoric despre Iuliu Maniu.

În paralel, lucrez și la o piesă de teatru, un fel de “one woman show”, o piesă scrisă chiar de scenaristul și actorul filmului „Visul”, Gabi Gheorghe. Piesa se cheamă „Eu, cea de jos” și este o comedie ce prezintă povestea unei femei aparent lipsită de demnitate, dar care reușește să supraviețuiască într-o lume complet străină, motivată fiind de dragostea pentru fetița ei.

Așadar, din 12 decembrie, poți viziona în cinematografele din România filmul românesc “Visul”, singurul film românesc de lungmetraj ale cărui filmări au avut loc chiar în penitenciarul Rahova.