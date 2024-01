Filme de pe Disney+ pe care să le vezi la început de an: Povești minunate care te binedispun și te relaxează

Începutul de an aduce cu el oportunități noi, rezoluții proaspete și, desigur, ocazia de a sărbători cu filme captivante care ne aduc bucurie și inspirație. Platforma de streaming Disney+ oferă o gamă diversificată de filme care pot transforma începutul anului într-o călătorie magică prin poveștile îndrăgite de la Disney, precum și prin producțiile originale pline de aventură și emoție. Iată câteva recomandări pentru filme pe care să le vezi la început de an pe Disney+.

Filme pe Disney+

„Soul” (2020) – Începe anul cu o călătorie emoționantă în lumea pasiunii și a vieții, explorând sensul existenței și frumusețea fiecărui moment. „Soul”, o animație Pixar, te va captiva prin povestea sa profundă și coloana sonoră excepțională.

„Frozen II” (2019) – Într-o atmosferă de iarnă, îndreaptă-te spre Arendelle și descoperă noi mistere și aventuri alături de Elsa, Anna și prietenii lor în „Frozen II”. O continuare incitantă a primei povești, acest film aduce magia și cântecele captivante care au făcut primul „Frozen” atât de iubit.

„Ratatouille” (2007) – Dacă te pasionează gastronomia și visezi la aventuri culinare, „Ratatouille” este alegerea perfectă. Filmul urmărește povestea lui Remy, un șoarece talentat în bucătărie, care aspiră să devină un maestru bucătar în Paris.

„The Mandalorian” (2019 – prezent) – Pentru iubitorii de sci-fi și fantezie, seria originală Disney+ „The Mandalorian” oferă o călătorie epică în lumea Star Wars. Cu personaje captivante, efecte speciale uluitoare și o poveste plină de acțiune, aceasta este alegerea perfectă pentru fanii universului Star Wars.

„Moana” (2016) – Învață lecții despre curaj și determinare alături de Moana în această călătorie fantastică de auto-descoperire. „Moana” este o poveste de aventură și explorare, cu muzică captivantă și imagini spectaculoase.

Vezi și: INTERVIU în exclusivitate, în România: „Dashing Through the Snow”, pe Disney+, filmul de Crăciun care-ți aduce magia sărbătorilor în casă

Cele mai îndrăgite povești

„Luca” (2021) – Descoperă magia verii și prieteniei în „Luca”, o animație Pixar plină de căldură și umor. Povestea unui tânăr care trăiește sub apă și își dorește să exploreze lumea de deasupra aduce bucurie și învățăminte prețioase.

„Beauty and the Beast” (1991) – Întoarce-te în timp și reîntâlnește unul dintre cele mai clasice și iubite povești Disney. „Beauty and the Beast” este o poveste despre iubire adevărată, frumusețe interioară și aventură.

„High School Musical: The Musical: The Series” (2019 – prezent) – Pentru cei care iubesc muzica și atmosfera liceului, această serie originală Disney+ aduce un suflu proaspăt în universul „High School Musical”. Cu personaje noi și muzică captivantă, este o alegere veselă pentru începutul de an.

Începe anul cu aceste filme minunate de pe Disney+, oferindu-ți o pauză plină de magie și emoții pozitive. Fie că alegi animații clasice, serii originale sau filme noi și captivante, Disney+ are ceva pentru toată lumea, aducând farmecul caracteristic al poveștilor Disney direct în confortul casei tale.

Vezi și: INTERVIU Loki pe Disney+: evoluția personajului antagonist și a MCU, de la producătorul Kevin Wright EXCLUSIV