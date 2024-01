Descoperirea fascinantă făcută de o femeie în frigiderul ei: Ce a găsit a făcut-o să fugă „mâncând pământul”

Recent, o femeie din Australia a făcut descoperirea săptămânii, după ce a găsit un șarpe negru cu burtă roșie uriaș și potențial periculos atârnând de distribuitorul de apă și gheață al frigiderului ei.

Gail Auricht a descoperit invadatorul nepoftit, estimat la aproximativ 80 de centimetri lungime, în data de 13 ianuarie în frigider.

Se pare că șarpele căuta un pic de răcorare și a ajuns să se blocheze în sistemul frigiderului.

Vecinii ei au contactat un vânător profesionist de șerpi care a îndepărtat în condiții de siguranță reptila.

Acest eveniment a atras destul de multă atenție, atât la nivel local, cât și național. Șarpele în cauză nu a fost singurul în centrul atenției.

În altă parte a Australiei în această săptămână, aceeași specie a fost observată ascunsă sub o mașină de cafea dintr-un restaurant, iar în ziua în care distribuitorul de gheață al lui Gail a devenit un distribuitor de șerpi, un altul a reușit să călătorească pe un vehicul al Serviciului Rural de Pompieri.

Șerpii negri cu burtă roșie (Pseudechis porphyriacus), cunoscuți pentru spatele lor lucios negru și burtă distinctivă și luminoasă, sunt întâlniți frecvent pe coasta de est a Australiei.

Această specie este veninoasă, dar nu sunt cunoscuți ca fiind agresivi. Mușcă rar și doar atunci când sunt provocați. Ei se hrănesc în principal cu broaște, șopârle, mamifere mici și chiar cu alte șerpi de aceeași specie.

Se pare că nu există cazuri confirmate de deces cauzate de mușcătura lor, care este mai puțin veninoasă decât cea a altor șerpi australieni din familia Elapidae.

Cu toate acestea, veninul lor poate provoca simptome neplăcute precum sângerare și umflături, dureri de cap, dureri abdominale, greață, vărsături, diaree și slăbiciune musculară.

Gail a declarat pentru Daniel Keane de la ABC că a auzit un sunet șuierător despre care a crezut că provine de la un compresor de aer și a fost șocată să vadă șarpele atârnând de orificiul de gheață.

„Pe măsură ce se întorcea – a trebuit să se strecoare pentru a-și introduce întregul corp – părea că este blocat”, a spus ea.

De ce frigiderul? Se pare că șarpele căuta apă sau o evadare din canicula australiană.

