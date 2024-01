Descoperirea fascinantă din Antarctica, la un kilometru adâncime. „Aceste creaturi nu ar trebui să se afle acolo”

O echipă de cercetători care fora o gaură cu o adâncime de mai bine de 900 de metri în gheața din Antarctica a făcut o descoperire uluitoare și total neașteptată.

Antarctica, casă pentru multe creaturi încă necunoscute omului

Sub stratul dens de gheață, cunoscut sub denumirea de Filchner-Ronne, oamenii de știință au găsit o varietate de viețuitoare, potrivit publicației New Scientist.

Contrar așteptărilor, în acest mediu extrem, cercetătorii au identificat 16 bureți și 22 de animale din specii neidentificate până acum.

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul unei camere introduse în gaura de 900 de metri, care a capturat imagini cu aceste organisme, într-un habitat considerat nefavorabil vieții.

În ciuda oricăror șanse de supraviețuire, aceste ființe au găsit o modalitate de a supraviețui, filtrând nutrienții din apa cu o temperatură extremă de -2 grade Celsius.

„Există multe motive pentru care aceste creaturi nu ar trebui să se afle acolo”, a declarat Huw Griffiths, de la British Antarctic Survey.

Descoperirea este cu atât mai surprinzătoare cu cât mediul de sub gheață este caracterizat de întuneric total, iar condițiile ar trebui să fie nefavorabile vieții. Totuși, iată că și în medii aparent imposibile poate exista viață.

Planurile cercetătorilor, legate strâns de încălzirea globală

Cercetătorii au acum intenția de a analiza în profunzime aceste organisme, dar aceasta este o sarcină dificilă într-un mediu atât de inospitalier.

Pe măsură ce gheața se va topi rapid, studiile viitoare vor avea, de asemenea, un impact important asupra înțelegerii modului în care aceste specii se vor adapta la schimbările de mediu și la noul context generat de topirea accelerată a ghețarilor.

Această descoperire subliniază, fără dar și poate, încă o dată, dacă mai era necesar, cam cât de puțin cunoaștem despre ecosistemele subglaciare și despre capacitatea vieții de a se propaga în cele mai dure condiții.