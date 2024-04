Descoperă variația și diversitatea europeană pe marele ecran: Când și unde are loc Festivalul Filmului European, anul acesta

În 2024, pasionații de cinematografie sunt invitați să își îndrepte atenția către Festivalul Filmului European (FFE), un eveniment emblematic ce celebrează bogăția culturală a continentului nostru. Ediția a 28-a a acestui festival va fi marcată de o selecție de excepție de filme de lungmetraj și scurtmetraje, aducând în prim-plan nu doar creația cinematografică europeană contemporană, ci și teme și perspective relevante pentru societatea actuală.

Ediția a 28-a Festivalului Filmului European va debuta la București chiar de Ziua Europei, pe 9 mai și se va încheia la Chișinău, pe 8 iunie, în weekendul alegerilor europarlamentare.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene.

În București, Festivalul se desfășoară între 9 – 15 mai, la Sala Luceafărul (Gala de deschidere, pe 9 mai), Cinema Elvire Popesco și Cinema Union (10 – 15 mai) și Cinemateca Eforie (11 – 12 mai).

Programul va continua astfel: Botoșani: 10 – 12 mai, Cinema Unirea; Târgu Mureș: 16 – 18 mai, Muzeul Județean Mureș – Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia; Sibiu: 17 – 19 mai, Gala – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia | Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, Sala Oglinzilor; Chitila: 17 – 19 mai, Parcul Valea Mangului; Curtea de Argeș: 18 – 19 mai, La Conac; Brașov: 24 – 26 mai, Centrul Cultural Reduta; Chișinău: 6 – 8 iunie, Cinema Odeon.

„Când armele vorbesc, muzele tac, spunea Cicero acum două mii de ani. Noi vă propunem să nu ne lăsăm descurajați de perioada densă pe care o traversăm și să încurajăm muzele să se exprime. Mergeți la expoziții, la teatru, la concerte, la film! Împreună cu partenerii noștri europeni, vă invităm să veniți la Festivalul Filmului European, să vedeți filme care ne ajută să deslușim mai bine epoca în care trăim, sau care, dimpotrivă, ne fac s-o uităm pentru două ore. Continuăm tradiția edițiilor anterioare de a poposi în orașe în care filmul european nu ajunge cu ușurință, dar noutatea este că am inclus pe harta din 2024 a festivalului și Chișinăul. Este modul nostru de a celebra faptul că Uniunea Europeană a decis, în decembrie 2023, să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova, și de a omagia parcursul european al acesteia, în perspectiva de a fi din nou alături de România, ca state membre ale Uniunii.” a spus Liviu Jicman, președinte al ICR, vicepreședinte al EUNIC (European Union National Institutes for Culture).