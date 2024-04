Disney+ devine un amestec de Netflix și televiziune prin internet. Ce trebuie să știe utilizatorii

Disney+ se pregătește să aducă o nouă dimensiune experienței sale de streaming, luând inspirație din lumea televiziunii prin internet și adăugând canale de streaming similare cu cele de cablu, axate pe universurile Marvel și Star Wars.

Potrivit rapoartelor, Disney vede aceste canale lineare ca pe o modalitate de a crește timpul petrecut de abonați în aplicație.

Noutăți de la Disney+

Compania ar dori ca utilizatorii să petreacă mai mult timp în aplicație și, oferind mai multe opțiuni de vizionare, ar putea atrage clienții să vadă mai multe producții. În plus, prin difuzarea de reclame pe aceste canale, Disney ar putea stimula veniturile sale.

Ca referință, există deja o serie de servicii de streaming gratuite, suportate de reclame (FAST), cum ar fi Roku, Pluto TV și Tubi. Anul trecut, Warner Bros. Discovery a adus canale FAST cu emisiunile și filmele sale pe Roku și Tubi. Disney însuși are câteva canale FAST în interiorul aplicației ABC.com, inclusiv cele dedicate General Hospital și 20/20. Dar niciunul dintre acestea nu se află într-un serviciu de abonament.

Raportul citat sugerează că Disney ar putea oferi canale bazate pe francize importante precum Star Wars și Marvel, împreună cu altele care prezintă filme animate de la Pixar. Mulți oameni au canale FAST pe fundal în timp ce fac curățenie și altele, iar dat fiind afinitatea mare pentru brandul Disney, acest lucru are sens de explorare de către companie.

Bibliotecă vastă de conținut

În afara Marvel și Star Wars, Disney are un tezaur bogat de seriale și filme din care să aleagă pentru canalele sale lineare de streaming. Există cu siguranță o piață pentru un canal care să difuzeze The Simpsons non-stop. Există probabil o audiență acolo care ar adora să aibă Boy Meets World sau Scrubs pe fundal în timp ce își desfășoară ziua, iar desigur, Disney are o bibliotecă mare de serii animate pentru copii. Un canal DuckTales pare a fi o alegere evidentă.

Disney încearcă să facă din Disney+ o destinație unică pentru consumatori. Recent, a integrat Hulu și, potrivit rapoartelor, planifică să facă ceva similar cu ESPN când serviciul de streaming independent al rețelei sportive va fi lansat anul viitor. Adăugarea canalelor de streaming lineare ar putea ajuta Disney să atragă privirile.

Cu toate acestea, Disney+ nu ar fi prima platformă de streaming care adoptă această abordare. Paramount+ a adăugat o funcție de Canale Live în 2021 pentru a evidenția unele dintre cele mai populare producții ale platformei. Pe lângă canalele bazate pe genuri (cum ar fi cele pentru copii și fani ai competițiilor de reality), altele sunt bazate pe francize de succes precum Paw Patrol, Star Trek și RuPaul’s Drag Race.