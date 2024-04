„Project Hail Mary” cu Ryan Gosling ar putea fi cel mai bun film SF al anului 2026

Pregătiți-vă să fiți transportați într-o aventură SF de proporții epice în anul 2026!

Amazon MGM Studios tocmai a anunțat data de lansare a filmului „Project Hail Mary” pentru 20 martie 2026, conform Deadline. Bazat pe romanul omonim al lui Andy Weir, acest proiect promite să fie unul dintre cele mai așteptate filme SF ale anului.

În centrul filmului se află actorul Ryan Gosling, dar și regizorii Phil Lord și Christopher Miller, cei din spatele succeselor precum „The Lego Movie” și, se pare, majoritatea momentelor memorabile din „Solo: O Poveste Star Wars”. De asemenea, Phil Lord a scris scenariul pentru „Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Ryan Gosling, unul dintre cei mai apreciați și talentați actori ai generației sale, și-a câștigat un loc de cinste în inimile și imaginația publicului din întreaga lume datorită talentului său remarcabil și diversitatea rolurilor interpretate.

This summary of Project Hail Mary, clearly written by an AI, just gets more and more wild as you continue reading: https://t.co/XeuITzFVBG

— Andy Weir (@andyweirauthor) March 10, 2024