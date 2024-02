„Death Stranding 2: On the Beach” pare chiar mai derutant decât jocul original: Când se lansează pe PlayStation

După cum era de așteptat, PlayStation State of Play a prezentat o privire aprofundată asupra celor mai recente anunțuri de la renumitul dezvoltator Hideo Kojima, sub forma unei previzualizări extrem de înfiorătoare și cinematografice a Death Stranding 2: On the Beach.

Când se lansează Death Stranding 2: On the Beach

Așadar, Sam, interpretat de Norman Reedus, este din nou într-un trailer care are foarte puțin sens dacă nu ai jucat primul joc – și chiar dacă ai face-o, conținutul acestei previzualizări ar putea să nu aibă prea mult sens. Fii sigur că vei alerga în continuare prin peisaje impresionante cu rucsacul tău uriaș galben.

Dar se pare că nu va trebui, de fapt, să alergi livrând lucruri, pentru că roboții sunt capabili să facă asta în această lume. Adevărata surpriză este când Sam este capturat și dă peste fratele său, interpretat de omniprezentul Troy Baker… care scoate o chitară/pistol și începe să înfrunte niște inamici. Va mai trece puțin până să vedem ce înseamnă toate acestea, deoarece nu va ajunge decât cândva în 2025.

Totuși, la sfârșit, Kojima a prezentat un proiect complet nou în lucru, deși nu va intra în producție completă decât după ce Death Stranding 2 este finalizat.

Ce se întâmplă în prima parte

Trailerul de mai jos a fost unul dintre, dacă nu cel mai lung, de la The Game Awards și, în mod tipic Kojima, este plin de scene ambigue, care i-au făcut pe fani să-l disece pentru a afla întreg sensul. Mai mulți actori au fost în Death Stranding 2, precum Elle Fanning. De asemenea, senzație a fost și un nou om mascat cântând la chitară, interpretat de celebrul actor vocal Troy Baker. El este, practic, Doof Warrior din Mad Max: Fury Road, în interpretarea lui Kojima.

