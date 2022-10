Top 10 cele mai misterioase jocuri: proiecte și concepte care urmează să le jucăm, în viitor

Ultimii doi ani au fost grei în ceea ce privește industria jocurilor, dar am văzut și o altă tendință ieșită din era Covid a dezvoltării jocurilor: jocurile sunt anunțate foarte devreme pentru a recruta talente.

Dezvoltatorii mari și mici abia așteaptă să ne spună despre viitoarele lor jocuri, uneori înainte de a avea altceva decât o idee, o artă conceptuală și un nume de cod enigmatic. Alte jocuri sunt cu siguranță mai departe, dar sunt încă învăluite în mister. Și când există un mister, vrem mereu să știm mai multe.

Așadar, iată o listă cu 12 proiecte misterioase: jocuri despre care știm că există într-o formă sau alta, dar nu au fost încă dezvăluite pe deplin.

Nici unul nu are încă un titlu, dar ar putea ajunge să fie unele dintre cele mai mari jocuri din 2023 și 2024.

„Noul joc de acțiune” și proiectul mister al Creative Assembly

Titlu de lucru: Nu se cunoaște

Creative Assembly are o gamă largă de jocuri, de la seria Total War la Alien: Isolation și recent anunțatul shooter tactic PvP Hyenas, pare capabil de aproape orice. Cu alte cuvinte, pare corect să fii entuziasmat de cele două proiecte misterioase ale CA. În primul rând, există un „nou joc de acțiune” dezvoltat de aripa bulgară din capitala Sofia. Posturile de locuri de muncă pentru joc includ programatori de joc și designeri tehnici.

Mai devreme, Creative Assembly a postat locuri de muncă pentru un proiect și mai misterios, cu foarte puține detalii oferite în afara listelor pentru un programator senior de joc, designer tehnic principal și director tehnic de proiect.

Următorul joc al Studio ZA/UM

Titlu de lucru: Nu se cunoaște

Studioul estonian ZA/UM a pariat pe Disco Elysium, iar pariul nebun a dat roade. Acum echipat cu finanțare, ZA/UM are un alt joc în pregătire. Detaliile sunt limitate, dar o postare timpurie a unui loc de muncă pentru un artist de mediu a menționat câteva fapte suculente despre proiect. Artistul pe care îl caută are o înțelegere a urbanismului și arhitecturii, o dragoste pentru toate lucrurile SF și spațiale și înțelege că „sunt mai multe lucruri în cer și pe pământ decât visează filosofia”.

Oricine presupune că acest lucru înseamnă că următorul proiect se ramifică într-un cadru complet nou sau extinde în continuare Pământul alternativ din Elysium. Afișările actuale de locuri de muncă de pe site-ul ZA/UM includ posturi vacante pentru un designer principal de jocuri, plus roluri de dezvoltare bazate pe Unity, inclusiv un spațiu deschis pentru un programator senior.

Următorul joc Witcher al lui CD Projekt Red

Titlu de lucru: Polaris

Nu este surprinzător că CD Projekt Red se întoarce în lumea The Witcher.

Știm că jocul nu se va numi din punct de vedere tehnic The Witcher 4, dar asta este tot ce avem pentru moment. Ne uităm la o nouă trilogie majoră, plasată în universul Witcher, iar CDPR a spus că va rula pe Unreal Engine 5. O singură imagine teaser pe site-ul CDPR ne oferă, de asemenea, un detaliu interesant – nu este medalionul de lup al lui Geralt, ci mai degrabă emblema Școlii Lynxului. Sunt o sectă de vrăjitori văzută anterior doar în fan-fiction. Ceea ce sugerează că Geralt nu va fi punctul central al acestei noi povești.

Joc de lupte League Of Legends și MMO

Titlu de lucru: „Proiect L” și, respectiv, nici unul

În 2016, studioul League of Legends Riot și-a propus să-și extindă orizonturile cumpărând mai multe studiouri mai mici, inclusiv Radiant Entertainment, dezvoltatorii jocului de lupte Rising Thunder.

Proiectul L este spin-off-ul jocului de luptă League of Legends al echipei respective. Deși încă nu a găsit un titlu final, totul despre „Proiectul L” pare să se împletească frumos. A fost dezvăluit complet în august, cu un videoclip cu jurnalul dezvoltatorului și mai multe clipuri de joc. Riot a confirmat, de asemenea, că va fi free-to-play.

Deși nu avem detalii serioase despre mecanica de luptă a Proiectului L, aș fi surprins dacă s-ar lăsa complet în urmă cea mai mare idee a lui Rising Thunder: că mișcările speciale ar putea fi efectuate cu un singur buton și limitate de un scurt timp de răcire, similar cu un MOBA ca League of Legends. Ideea a fost de a face genul de execuție în mod normal mai accesibil pentru noii veniți.

Celălalt proiect al lui Riot, mult mai mare și mai secret, este un viitor MMO care se desfășoară în lumea League of Legends din Runeterra. Tachinat pentru prima dată în 2018, producătorul executiv Greg Street a confirmat recent că proiectul este viu și „merge grozav”. Însă, nu îți imagina că îl vei juca prea curând, deoarece Street a menționat că primele teste de joc „nu vor fi curând”.

Proiectul misterios al lui Hideo Kojima cu Xbox Game Studios

Titlu de lucru: Nu se cunoaște

Numele și influența directorului Metal Gear și Death Stranding, Hideo Kojima, sunt încă mari, așa că atunci când bărbatul anunță că lucrează împreună cu Microsoft la un „concept nemaivăzut” pare înțelept să îi acord atenție.

Anunțat în timpul Xbox & Bethesda Games Showcase din această vară, aproape că nu există încă detalii concrete despre acest proiect. Kojima a vorbit totuși despre „tehnologia cloud de vârf a Microsoft” și a spus că jocul este deja în producție de ceva timp. De asemenea, pare puțin probabil ca acesta să fie Death Stranding 2, încă neanunțat oficial, despre care știm pentru că Norman Reedus este prea încântat de proiect.

Jocul fantasy de supraviețuire al lui Blizzard

Titlu de lucru: Joc de supraviețuire neanunțat

Blizzard nu este un studio care să fie grăbit. Ultimul său joc complet nou a fost Overwatch, lansat în 2016. Următorul său pare a fi un fel de sandbox de survival, bazat pe ceea ce pare a fi un decor fantasy complet nou, dacă mă raportez la singura imagine de concept.

Anunțurile de angajare însoțitoare menționează că jocul va fi o versiune triplu-A cu buget mare atât pentru PC, cât și pentru console. Totuși, angajarea în ianuarie a fost extinsă, cu o întreagă echipă de roluri de nivel mediu până la înalt în artă, design și inginerie software.

Următorul Control multiplayer spin-off al lui Remedy și Project Vanguard

Titluri de lucru: Project Condor & Project Vanguard

Remedy are o mulțime de proiecte în lucru, inclusiv o continuare a lui Alan Wake, un remake combinat al lui Max Payne 1 și 2 și o continuare probabilă pentru Control. De asemenea, are încă două proiecte misterioase: un spin-off Control axat pe multiplayer, plus un shooter free-to-play cu numele de cod Project Vanguard.

Știm cele mai multe despre Proiectul Condor. Există o singură imagine teaser, dar Remedy consideră că „spune destul de bine despre ce este vorba în Condor”. Așadar, un joc cooperativ pentru patru jucători despre o echipă de agenți suprasolicitați și prost plătiți care vânează amenințări din altă lume pentru a le lichida și aduce acasă la Biroul de Control. Este un cadru atât de distractiv încât sunt dornic să văd cum este viața de zi cu zi pentru mormăiții fără puteri magice și super-arme care schimbă forma.

Știm mai puține despre Project Vanguard, dincolo de un site de proiect intenționat vag și că urmează să fie lansat sub bannerul mega-labelului chinez Tencent. De asemenea, se pare că a fost amânat, potrivit unei postări recente a studioului.

Imaginea MachineGames asupra Indiana Jones

Titlu de lucru: Necunoscut, dar este un joc Indiana Jones

Machinegames pare să ne ofere un nou set de naziști virtuali pe care să-i împușcăm, după Wolfenstein. Detaliile de aici sunt subțiri, dincolo de confirmarea licenței.

Noul joc va fi publicat sub banner-ul Bethesda și există un trailer cu câteva informații interesante pe biroul lui Indy. Multe „de mestecat” pentru fani, dar nimic concret, cu câteva dintre obiecte simțindu-se ca niște referințe, mai degrabă decât indicii despre decorul jocului. Totuși, a trecut ceva timp de când nu am avut un joc bun cu Indiana Jones și am încredere în MachineGames că va ne va oferi unul pe măsură.

Jocul James Bond de la IO Interactive

Titlu de lucru: Proiect 007

IO Interactive nu ar fi putut alege o continuare mult mai potrivită pentru trilogia Hitman decât James Bond, iar după ani de jocuri Bond mediocre, așteptările mele sunt mari pentru acesta. A fost anunțat la sfârșitul anului 2020, dar probabil mai are încă un an sau doi de dezvoltare, având în vedere cât de detaliate tind să fie jocurile IO.

Știm deja puțin despre asta: site-ul oficial al IO spune că Proiectul 007 va fi „o poveste Bond complet originală” și, mai precis, o poveste de origine. Posturile vacante ale IO arată că angajează pentru numeroase roluri în Project 007, precum și pentru un alt joc neanunțat.

Proiectul neanunțat al lui Krafton

Titlu de lucru: The Bird That Drinks Tears



Dintre toate jocurile de aici, acesta este cel despre care avem cele mai multe informații, ceea ce face ca existența paginii „Proiect neanunțat” a editorului PUBG Krafton să pară puțin ironică, mai ales partea cu un „trailer de concept vizual sumbru și sângeros”.

Probabil un fel de RPG bazat pe best-sellerul fantasy coreean The Bird Who Drinks Tears. Trailerul îl prezintă pe protagonistul romanului, Kagan Draca, la vânătoare pentru Nhaga, o specie de reptile cu sânge rece împotriva căreia a jurat răzbunare.

Site-ul proiectului menționează, de asemenea, că Kagan luptă alături de un războinic Rekkon (o specie de găini antropomorfe masive) și un vrăjitor Tokebi (un popor asemănător spiridușilor), creând cu ușurință un RPG bazat pe echipă. Având în vedere că arta de pe site îi arată călătorind împreună, pare cea mai probabilă traiectorie pentru joc.

O postare de locuri de muncă a menționat, de asemenea, o deschidere pentru un producător executiv pentru un „joc open world bazat pe un singur jucător”.