Așteptarea a luat sfârșit: ce se întâmplă cu jocul Death Stranding

Kojima Productions dezvăluie primul trailer pentru următorul său joc, Death Stranding 2.

La Game Awards 2022, Hideo Kojima a dezvăluit proiectul jocului pe care l-a tachinat în ultimele luni. Și da: este Death Stranding 2.

Trailerul de mai jos a fost unul dintre, dacă nu cel mai lung, de la The Game Awards și, în mod tipic Kojima, este plin de scene ambigue, care îi va face pe fani să-l disece pentru a afla întreg sensul în următoarele săptămâni. În ultimele luni, am primit tease-uri care au dus la această dezvăluire, prezentând mai mulți actori care vor fi în Death Stranding 2, precum Elle Fanning. Nu am văzut mare parte din acea distribuție nouă în trailerul Death Stranding 2, dar am văzut un nou om mascat cântând la chitară, potențial interpretat de celebrul actor vocal Troy Baker. El este practic Doof Warrior din Mad Max: Fury Road, în interpretarea lui Kojima.

În continuare, au revenit Sam Porter Bridges și Fragile, interpretate de Norman Reedus și Lea Seydoux.

Unul dintre jocurile mari din 2023

Deși o mare parte a trailerului se concentrează pe Fragile, un schimb de replici între Fragile și Sam spre final sugerează că ne vom urca din nou în cizmele lui Sam Porter Bridges însuși: „Este timpul să pornești la drum și să începi o nouă călătorie…”

Urcându-se pe scenă după prezentarea trailerului Death Stranding 2, Hideo Kojima a spus că de fapt a scris povestea pentru această continuare înainte de pandemia de Covid-19… și apoi a rescris-o după ce a lovit pandemia. „Nu am vrut să mai prezic viitor, așa că l-am rescris”, a glumit el printr-un traducător.

Kojima a mai menționat că are un alt proiect în lucru alături de Death Stranding 2, care este aparent mai experimental decât ceea ce era deja unul dintre cele mai unice jocuri open world din ultimul deceniu.