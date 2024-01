Tiny Tina’s Wonderlands și RE2 sunt titlurile ce se lansează pe PlayStation Plus în ianuarie

Sony și-a anunțat recent viitoarele jocuri gratuite PlayStation Plus pentru ianuarie. Setul din această lună conține Capcom Resident Evil 2 remake-ul din 2019 și spinoff-ul Borderlands Tiny Tina’s Wonderlands. Abonații PS Plus Extra și Premium pot revendica cele 14 jocuri noi pe 16 ianuarie.

Ce joci luna aceasta pe PlayStation Plus

Dacă ești mândru posesor de PlayStation, indiferent dacă este PS4 sau PlayStation 5, Sony are o ofertă de nerefuzat.

Remake-ul Resident Evil 2 (PS5 / PS4), deși renovarea păstrează elementele de bază ale gameplay-ului din originalul din 1998, este de nerecunoscut vizual, rulând acum pe motorul RE de la Capcom. Se simte ca un titlu contemporan.

Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition (PS5, PS4) preia unul dintre cele mai memorabile NPC-uri din Borderlands și te aruncă într-o lume fantastică care îmbină genurile, evocată din imaginația ei macabră.

Extinderea ideilor din Borderlands 2 DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, spinoff-ul Gearbox (și parodia Dungeons & Dragons) include magie, arme și revizuiri instantanee haotice ale lumii jocului. Are, de asemenea, lucrări vocale pline de vedete, de la Andy Samberg, Wanda Sykes și Will Arnett.

Alte titluri care pot fi revendicate luna aceasta includ simulatorul de fizică științifico-fantastică Hardspace: Shipbreaker (PS5), rară tranșă non-IP de la Lego Lego City Undercover (PS4), titlul de acțiune și aventură din 2015 Just Cause 3, jocul tactic de stealth Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4), RPG narativ Vampire: The Masquerade – Swansong (PS5 / PS4) și titlul de strategie post-apocaliptic Surviving the Aftermath (PS4).

Titlurile clasice (retro) care pot fi obținute din această lună includ Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4), care adună 12 jocuri clasice din seria de lupte, inclusiv versiunea originală și Street Fighter II. Secret of Mana (PS4), Legend of Mana (PS4), Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace (PS5 / PS4) și Rally Cross (PS5 / PS4) vor fi, de asemenea, disponibile pentru abonați începând cu 16 ianuarie.

