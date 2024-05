De ce mâncăm floricele de porumb atunci când ne uităm la un film pe Netflix, HBO sau mergem la cinema: istoria popcornului, o tradiție

Chiar înainte ca luminile să se stingă în sala de cinema sau înainte de a apăsa play pe Netflix sau HBO acasă, experiența vizionării unui film începe deja, însoțită de aroma prăjită și unturoasă a floricelelor de porumb. Mirosul inconfundabil umple holul cinematografului sau camera de zi, evocând amintiri plăcute. Un bob lovește peretele unui ceainic din oțel inoxidabil, prevestind simfonia percutantă care urmează. Pe măsură ce floricelele se prepară, ele sunt adunate într-un recipient, gata să fie savurate în timpul filmului.

Floricelele de porumb, o tradiție de 90 de ani

În weekendul de Memorial Day, începutul tradițional al sezonului de filme blockbuster de vară, relația simbiotică dintre gustarea sărată și unturoasă și cinema a rămas neschimbată timp de peste 90 de ani, trecând de la o generație la alta. „Popcornul și filmele sunt la fel de inseparabile precum Fred Astaire și Ginger Rogers, untul de arahide și ciocolata; și, ca atare, reprezintă poate unul dintre cele mai mari duouri din istoria modernă,” a declarat Paul Dergarabedian, analist principal de media pentru Comscore, pentru CNN.

Un mixt profitabilă

Cea mai mare lanț de cinematografe din Statele Unite, AMC Theaters, produce suficient popcorn pentru a umple 222 de piscine olimpice în fiecare an. Cu toate acestea, acest mixt perfect și foarte profitabil nu a fost întotdeauna așa. De fapt, timp de mulți ani, cinematografele nu au vrut să aibă de-a face cu această gustare.

O legătură făcută în ulei și unt

Popcornul are o poveste de origine plină de mituri și un pic de dramă, conform cărții „Popped Culture: A Social History of Popcorn in America” de Andrew F. Smith. Smith a demontat majoritatea fabelor vechi despre această gustare. Popcornul nu a fost o gustare la „prima Zi a Recunoștinței”, ci a ajuns în New England la începutul secolului al XIX-lea, adus probabil de marinarii americani care se întorceau din Sud.

În anii 1930, un număr impresionant de 90 de milioane de oameni mergeau săptămânal la filme. Publicul părea gata să fie exploatat de vânzătorii de popcorn, dar proprietarii de cinematografe se opuneau. „Pentru unii proprietari, vânzarea de concesii era o pacoste inutilă sau „sub demnitatea lor””, a scris Smith. În timpul Marii Crize Economice, popcornul a devenit un lux accesibil pentru majoritatea americanilor, la doar cinci sau zece cenți punga.

Inițial, prepararea popcornului avea loc în afara cinematografelor, unde operatorii închiriau spații vânzătorilor deoarece era considerat prea costisitor să echipeze clădirile cu sisteme de ventilație. Dar odată ce concurenții au început să apară și poveștile despre „îmbogățirile din popcorn” s-au răspândit rapid, concesiile au fost aduse în interior. „Popcornul se vindea atât de bine datorită aromei sale – același miros pe care unii proprietari de cinematografe îl detestaseră anterior,” a scris Smith. „Aroma era maximizată în timpul procesului de preparare. De îndată ce mașinile au fost plasate în holuri, afacerea a început să înflorească.”

Popcorn, un obicei național american

Într-o dimineață de duminică recentă, în South Minneapolis, o tradiție tată-fiu de zeci de ani a continuat la Riverview Theater, un cinematograf cu un singur ecran, ascuns printre bungalouri vechi de un secol. John Aitkin, de 44 de ani, și tatăl său, John Sr., au continuat să vadă filme la Riverview. Așteptând începutul filmului „Kingdom of the Planet of the Apes”, au fost însoțiți de membri vechi ai obiceiului lunar: o găleată de popcorn și câteva sucuri.

„Popcornul este o tradiție”, a spus Aitkin juniorul. „Când îl mănânc, totul pare în regulă. Este doar ‘popcorn și un film,’ și poți scăpa de anxietatea cotidiană.” Riverview a vândut popcorn la pachet pentru a supraviețui pandemiei din 2020, oferind un suport esențial pentru comunitate, a spus Loren Williams, proprietarul Riverview.

Imaginea post-pandemie

După redeschiderea cinematografelor post-pandemie, oamenii nu doar că au cumpărat bilete premium, dar au cheltuit și mai mult pe popcorn. „Ne-am gândit că era doar o cerere acumulată pentru a ieși și a se răsfăța,” a spus Alicia Reese, analistă care acoperă industria media și divertismentului pentru Wedbush. „Dar această tendință a persistat. Nu a scăzut și încă este în creștere.” Popcornul reprezintă aproximativ o treime din vânzările totale interne la cele mai mari lanțuri de cinematografe din SUA, AMC și Cinemark. „Peste 80% din acel venit este profit, ceea ce este substanțial și diferit de majoritatea altor afaceri,” a spus Reese.

Evoluția gustării iconice din timpul filmului

AMC a lansat o linie de floricele de porumb pentru microunde și gata de consum pentru vânzare în magazine precum Walmart și Kroger, oferind arome unice sau tematice pentru filme. Filmele populare aduc deseori cupe și găleți de popcorn colecționabile, sau „suveniruri colecționabile” (CCVs).

În 2023, afacerea cu mâncare și băuturi a AMC Theatres a totalizat venituri de 1,67 miliarde de dolari, conform documentelor financiare. (Pentru comparație, aceasta este mai mult decât venitul anual al lanțurilor de restaurante precum BJ’s, Waffle House și Red Robin din SUA). „Soarele răsare și apune pe afacerea noastră cu popcorn,” a spus Nels Storm, vicepreședinte al strategiei de produs pentru mâncare și băuturi la AMC Theatres. Și popcornul, a spus el, rămâne „forța venerabilă” din spatele acestei afaceri.

Istoria floricelelor de porumb și legătura lor cu serile TV, film și cinematograful reflectă atât schimbările economice, cât și inovațiile tehnologice ale secolului XX. De la originile sale modeste până la popularitatea sa globală de astăzi, popcornul a devenit mai mult decât o simplă gustare – este o tradiție culturală și un simbol al divertismentului.