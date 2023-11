Toate filmele importante care se lansează în 2024. Ce vezi la cinema anul viitor

2023 este pe sfârșite, iar dacă te gândeai care sunt filmele bune pe care le poți vedea în 2024, la cinema (și nu numai), iată o listă care să-ți dea o oarecare idee despre cum va arată anul viitor, din acest punct de vedere.

Filmele lui 2024: All of Us Strangers – se lansează pe 26 ianuarie 2024

În All of Us Strangers, Andrew Scott interpretează rolul lui Adam, un scenarist deprimaț care lucrează la un nou scenariu inspirat de moartea părinților săi.

În scopul cercetării, el își vizitează casa copilăriei de la periferia Londrei, doar pentru a-și găsi mama și tata, Claire Foy și Jamie Bell, aparent vii și sănătoși, arătând exact ca acum treizeci de ani. Între timp, începe o aventură cu un străin (Paul Mescal).

Dune: Part Two – se lansează pe 15 martie 2024

Inițial, Dune: Partea a Doua era programat să fie lansat la sfârșitul anului 2023, ca multe dintre filmele de anul acesta.

Cu toate astea, va trebui să urmărim continuarea în data de 15 martie 2024, de vreme ce franciza a fost amânată din cauza grevei actorilor și a scenariștilor.

Mickey 17 – se lansează pe 29 martie 2024

Satira socială, Parasite, a lui Bong Joon-ho, a devenit un neașteptat colos de box office, adunând 262 de milioane de dolari în întreaga lume și câștigând primul premiu Oscar pentru Cel Mai Bun Film Străin.

Nu este o surpriză, așadar, că lui Joon-ho i s-a alocat un buget uriaș pentru următorul său film (probabil și pentru filmele următoare), o adaptare a romanului științifico-fantastic al lui Edward Ashton despre clone exploatabile trimise pentru a coloniza lumi îndepărtate.

Filmele lui 2024: Challengers – se lansează pe 26 aprilie 2024

Un alt film al cărui debut în 2023 a fost întârziat din cauza grevei actorilor, Challengers este un următorul proiect al lui Luca Guadagnino (responsabil pentru filmul Call Me by Your Name).

Challengers se axează pe un triunghi amoros între Tashi (Zendaya), o fostă tenismenă a cărei carieră s-a încheiat printr-un accident ciudat, și cele doi muze ale ei, soțul ei, Art (Mike Faist), și prietenul lor, Patrick (Josh O’Connor).

Furiosa – se lansează pe 24 mai 2024

Furiosa este a cincea parte a francizei compusă din filmele Mad Max, a lui George Miller, fiind prevăzută să fie un prequel direct la pelicula cu Tom Hardy, concentrându-se, în schimb, pe personajul cu membre mecanice interpretat în Fury Road de Charlize Theron.

Mission: Impossible — Dead Reckoning Pt. 2 – se lansează pe 28 iunie 2024

A doua parte a poveștii este și a mia încercare a lui Tom Cruise „de a se sinucide” și vine peste noi vara viitoare.

Există posibilitatea ca aceasta să fie ultima apariție a lui Cruise în rolul lui Ethan Hunt, așa că, cel mai probabil, dacă ești fan al francizei sau al actorului, n-ar trebuie să ratezi partea a doua.

Joker: Folie à Deux – se lansează pe 4 octombrie 2024

În 2019, Joker s-a bucurat de succes, trecând de la premiul Leului de Aur la Festivalul de Film de la Veneția (premiul pentru Cel Mai Bun Film al festivalului), la premiul pentru Cel Mai Bun Actor pentru Joaquin Phoenix, la Premiile Oscar, plus o serie de alte nominalizări.

Acest sequel pare să se capitalizeze pe haos, introducând-o pe Lady Gaga în rolul Harley Quinn, într-un musical inspirat de hiturile de altădată, precum Singin’ in the Rain.

Gladiator 2 – se lansează pe 22 noiembrie 2024

Paul Mescal preia rolul din arena de luptă direct de la Russell Crowe. Distribuția îi include, de asemenea, pe Denzel Washington, Djimon Hounsou, Pedro Pascal, Joseph Quinn, din Stranger Things, dar și pe Derek Jacobi.

Nosferatu – nu există, încă, o dată oficială de lansare

Creatorul de filme gotice, Robert Eggers, ale cărui creații sunt impregnate cu mister, are trei reușite de până acum, din perspectiva noastră: The Witch, The Lighthouse și epopeea vikingă, The Northman.

Cu Nosferatu, Eggers speră să adauge încă o reușită la palmaresul său de delicii diabolice, fiind o nouă reinterpretare cinematografică a romanului Dracula, al lui Bram Stoker, dar și un remake al filmului Nosferatu, din 1921.

Din distribuție vor face parte Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Nicholas Houltși, evident, Bill Skarsgård.

Knives Out 3 – nu există, încă, o dată oficială de lansare

A treia parte din serie îl va aduce, probabil, pe celebrul detectiv particular, Benoit Blanc (Daniel Craig,) pe meleagurile natale, adică undeva în Statele Unite.

Deși nu se știu multe detalii și, ca în cazul Nosferatu, nu avem o dată de lansare, evident, sperăm că partea a treia se va ridica cel puțin la nivelul primelor două.

