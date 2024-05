Cum te „păcălesc” marile magazine să cumperi de la ele. Programele de loialitate, tot mai des întâlnite în România

Pe piața retailului, atragerea și menținerea clienților devin tot mai importante, așadar marile magazine folosesc programele proprii de loialitate pentru a-și recompensa clienții și a-i încuraja să revină.

Într-o lume în care loialitatea consumatorilor este tot mai volatilă și relațiile cu brandurile sunt mai efemere ca niciodată, aceste programe devin din ce în ce mai valoroase.

În România, spre exemplu, programele de loialitate au câștigat teren rapid, mai ales cele dezvoltate de marile lanțuri de retail alimentar și atrag un număr impresionant de membri, cu cifre ce depășesc un milion conform celor mai recente date.

De ce sunt atât de populare aceste programe de loialitate?

Lidl Plus este un exemplu relevant în acest sens. Cardul digital de fidelitate oferă acces exclusiv la reduceri și promoții săptămânale, iar prin Cupon Plus, clienții sunt recompensați pentru loialitate.

Aplicația este folosită de o parte semnificativă a gospodăriilor din România, conform unui studiu realizat de GfK.

Mega Image a lansat programul Card Connect, care oferă oferte personalizate și discounturi reale la fiecare coș de cumpărături, informează ZF.ro.

Retailerii înțeleg că oferind astfel de beneficii, atrag și mențin clienți, mai ales într-un context economic dificil.

Cu inflația în creștere și cheltuielile tot mai mari, consumatorii caută constant prețuri mai mici și oferte atractive. Retailerii trebuie să inoveze pentru a rămâne relevanți.

La rândul său, Carrefour, a lansat programul Act For Good, care oferă puncte, oferte exclusive și chiar experiențe. Totodată, programul are și o componentă socială, ceea ce adaugă un plus de valoare.

Un altfel de program de loialitate

Programele de loialitate în supermarketuri nu se adresează doar consumatorilor finali. METRO PLUS este un exemplu în acest sens, fiind destinat companiilor și operatorilor HoReCa.

Profi, deși mai nou pe piață, a integrat rapid un program de loialitate în aplicația sa, ProfiAPP.

Prin intermediul acestor programe, retailerii pot obține informații prețioase despre comportamentul de consum al clienților și pot oferi oferte personalizate, consolidând astfel relația cu aceștia.

Cu toate acestea, există și voci critice care consideră că aceste programe pot fi percepute ca forme de control asupra comportamentului de cumpărare.

Așadar, programele de loialitate în marile magazine reprezintă o strategie eficientă pentru retailerii de astăzi, oferind beneficii atât clienților, cât și companiilor, „păcălindu-te” să cumperi dintr-un anumit loc, la o dată stabilită.