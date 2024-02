Jocurile PlayStation Plus din februarie: Foamstars, Rollerdrome și Steelrising și nu numai

Sony a dezvăluit gama de jocuri lunare PlayStation Plus pentru februarie și este destul de solidă.

Jocuri PlayStation Plus luna aceasta

Un trio de jocuri captivante e pe cale să ajungă pe platformă, inclusiv Foamstars, Rollerdrome și Steelrising. De asemenea, o încercare de două ore a îndrăgitei simulări Spider-Man 2 va avea loc pe 6 februarie pentru membrii PlayStation Plus Premium/Deluxe.

Dacă ar fi să alegem cel mai mare joc al grupului, acesta ar fi Rollerdrome. Sim-ul distopic de patinaj cu role este absolut fantastic, cu o estetică îngrijită din anii 1970, imagini în stil benzi desenate și un mesaj oportun despre lăcomia corporativă. Este, de asemenea, foarte distractiv de jucat, motiv pentru care e unul dintre cele mai bune jocuri din 2022.

Foamstars pe PS5 Plus

Știam deja că Foamstars ajunge pe PS Plus luna aceasta, dar asta nu îl face mai puțin interesant. Aceasta este încercarea lui Square Enix de a surprinde o parte din magia francizei Splatoon a Nintendo și este, de fapt, o lansare din prima zi pentru platformă. Foamstars este un shooter online 4×4, la fel ca Splatoon. Spre deosebire de jocul Nintendo, folosești spuma, în loc de vopsea.

Steelrising este un joc destul de cool pe genul Soulslike, schimbând un decor fantastic cu o atmosferă steampunk. Este plasat într-o versiune alternativă de istorie a Parisului, în care roboții au înăbușit Revoluția Franceză. Nu devine mai mult steampunk decât atât, deși nu am jucat suficient de mult pentru a vedea dacă Jules Verne apare cumva prin călătoria în timp. Lupta este totuși distractivă.

Fall Guys primește și un pachet de avatare ca parte a acestei lansări, inclusiv costume bazate pe personaje din franciza Ratchet & Clank. Toate cele trei titluri menționate mai sus vor fi disponibile membrilor PS Plus începând cu 6 februarie și până pe 4 martie. În acest scop, unele titluri părăsesc platforma luna aceasta. Ai timp doar până pe 5 februarie să adaugi A Plague Tale: Requiem, Evil West and Nobody Saves the World în biblioteca ta digitală.

