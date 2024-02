Ce sumă încasează Helmut Duckadam de la statul român în fiecare lună. De ce are pensie de la Ministerul de Interne

Helmut Duckadam, fostul portar al Stelei, care a intrat în istorie datorită celor patru lovituri de departajare parate în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, primește o sumă importantă de la statul român. El încasează bani ca pensionar, revoluționar și fost sportiv de performanță.

Primește aproape 10.000 de lei de la statul român

”Eroul de la Sevilla” are și acum beneficii de pe urma uriașului succes înregistrat cu Steaua pe data de 7 mai 1986, la Sevilla, atunci când roș-albaștrii au câștigat Cupa Campionilor în fața Barcelonei. Astfel, Helmut Duckadam, ajuns la 64 de ani, primește aproape 10.000 de lei de la statul român în fiecare lună.

Helmut Duckadam are o pensie de la Ministerul de Interne, o indemnizație de merit prin intermediul Academiei Române, dar și o indemnizație pentru că a fost ”revoluționar cu rol determinant în 1989”. Fostul portar încasează pentru triumful de la Sevilla suma de 6.240 de lei. Doar Ștefan Iovan, Mihail Majearu și Adrian Bumbescu mai iau acești bani, din tot lotul care cucerea Europa în 1986.

De ce primește pensie de la Ministerul de Interne

De asemenea, fostul portar al Stelei este remunerat lunar cu aproximativ 2.000 de lei pentru distincția ”Luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu rol determinant”. În plus, Helmut Duckadam mai încasează și aproximativ 1.800 de lei de la Ministerul de Interne, pentru perioada în care a lucrat în vamă, potrivit as.ro.

”Eu am avut treabă cu armata doar trei ani în perioada în care am fost fotbalist la Steaua, acolo unde am avut și grad militar, dar de 34 de ani nu mai am nicio treabă cu Armata și nu primesc nicio pensie de la Ministerul Apărării Naționale.

Citește și: Momentul în care Helmut Duckadam s-a simțit trădat de cei care ar fi trebuit să-l ajute: ”M-au lăsat pe drumuri cei care trebuiau să mă apere”

Eu primesc 1.800 lei pensie de la Ministerul de Interne. Știți că o perioadă am lucrat în vamă. Așa că eu consider că am lămurit și problema cu pensia mea militară”, explica Helmut Duckadam, în 2020.

Câți bani a câștigat de la Gigi Becali

Helmut Duckadam a fost timp de zece ani și director de imagine la FCSB. Contractul l-a semnat în anul 2010, la insistențele lui Gigi Becali. Recent, acesta a dezvăluit câți bani a câștigat în perioada în care a fost angajatul omului de afaceri.

”Dânsul a propus atunci 4.000 de euro. Când am auzit 4.000 de euro, am zis: «Dumnezeu să vă dea sănătate». Am plecat frumos acasă, foarte mulțumit. Cât am câștigat, cred că a făcut dânsul socoteala la un moment dat. Nu știu, 200.000, 300.000 de euro în zece ani”, a declara Helmut Duckadam în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D.

Citește și: Helmut Duckadam a vrut să se sinucidă. „Am zis că îmi trag un glonţ în cap”. „Eroul de la Sevilla”, mărturie cutremurătoare, în direct, la TV

”Eroul de la Sevilla” și-a dat demisia de la FCSB în vara anului 2020, când cei care conduc clubul au decis să-i micșoreze salariul, cu acordul lui Gigi Becali. Fostul portar nu a acceptat să primească 2.000 de lei pe lună și a decis să plece.

”La început, au fost 4.000 de euro, apoi 3.000, 2.000, 1.500 și tot așa. Gigi Becali are un stil al lui. Nu te dă afară, îți dai singur demisia”, a adăugat Helmut Duckadam.

Palmaresul lui Helmut Duckadam la Steaua