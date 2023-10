Helmut Duckadam a vrut să se sinucidă. „Am zis că îmi trag un glonţ în cap”. „Eroul de la Sevilla”, mărturie cutremurătoare, în direct, la TV

Helmut Duckadam a vrut să se sinucidă! Portarul care a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua, în anul 1986, a dezvăluit s-a gândit la acest gest extrem, acum zece ani, după ultima operație. Fostul internațional a spus și cine a fost femeia care l-a „mișcat” și care l-a ajutat să alunge aceste gând.

Helmut Duckadam a avut multe probleme medicale chiar și în perioada în care a jucat fotbal și din această cauză a spus „adio” carierei, la doar 27 ani. Fostul portar al Stelei a fost operat la brațul drept din cauza unui anevrism, iar medicii i-au transmis că nu își mai poate continua cariera.

Necazurile au continuat chiar dacă a renunțat la fotbal, iar medicii l-au operat de mai multe ori. Acum zece ani, după una dintre aceste intervenții chirurgicale s-a gândit să se sinucidă. Făcuse chiar planul și voia să se împuște.

Atunci am simţit că nu mai pot. La un moment dat am zis: «Mă duc şi îmi trag un glonţ în cap şi gata»”, a declarat Helmut Duckadam la Kanal D .

„Da, am simţit că nu mai pot. Am avut un moment după ultima operaţie la braţ, în urmă cu 10 ani, la Spitalul de Urgenţă Floreasca. M-a operat domnul doctor Brădişteanu. Am avut nişte dureri cumplite. Stăteam în aceeaşi rezervă cu Cornel Dinu, culmea era că eram un stelist şi un dinamovist, ambii suferinzi. Doar cu morfină îmi mai treceau durerile, erau groaznice.

Portarul care a intrat în „Cartea Recordurilor” pentru cele patru penalty-uri apărate în finala Steaua – FC Barcelona a dezvăluit și cum a renunțat la acel gând. La ajutat discursul unei doamne doctor pe care a adus-o pe profesorul Brădişteanu. A fost momentul în care a început o nouă viață.

„A zis şi doctorul Brădişteanu: «Vrei să îţi chem un psiholog?». Am zis: «Da, nu mi-e nicio ruşine». Şi a venit o doamnă doctor şi a zis că: «Am înţeles că…» (n.r. că vrea să se sinucidă). Şi am zis: «Da, am nişte dureri de îmi vine s-o termin». Şi mi-a spus: «Da, este foarte simplu pentru dumneavoastră, într-o secundă-două aţi terminat-o, dar v-aţi gândit la soţie?». Era chiar în vizită soţia cu fetiţa, care era mică. «V-aţi gândit la soţie şi la fată?».

Dintr-o dată a dispărut tot ce am avut în cap. Am spus: «Asta e, suferim în continuare şi mergem înainte». A plecat acel gând. Familia e totul. Te gândeşti întâi la familie şi după aia la tine”, a mai declarat Helmut Duckadam.