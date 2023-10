Momentul în care Helmut Duckadam s-a simțit trădat de cei care ar fi trebuit să-l ajute: ”M-au lăsat pe drumuri cei care trebuiau să mă apere”

Helmut Duckadam, portarul care a apărat patru lovituri de pedeapsă în finala Cupei Campionilor din 1986, de la Sevilla, a vorbit despre mai multe aspecte importante din viața sa. A dezvăluit cine l-a trădat în cel mai greu moment al carierei, dar și care este defectul din cauza căruia are probleme cu soția.

Helmut Duckadam a scris istorie în tricoul Stelei în 1986, când a apărat patru lovituri de pedeapsă în finala Cupei Campionilor, împotriva Barcelonei. Cel care a făcut posibilă cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc a fost nevoit să renunțe la carieră din cauza problemelor la brațul drept.

După câștigarea Cupei Campinilor, Helmut Duckadam a fost nevoit să se opereze la brațul drept, iar de atunci a mai suferit încă cinci intervenții, ultima in urmă cu zece ani. Medicii îl suspectau în 1986 de reumatism, iar o mișcare greșită avea să schimbe totul. Fostul portar a vorbit despre momentul în care și-a dat seama că trebuie să agațe mănușile în cui.

”E greu de explicat în cuvinte, a fost groaznic. În primul rând pentru că nu am realizat atunci cât de gravă e situația, chiar dacă aveam dureri mari. După șase ore mi s-a salvat brațul și mi-a dat și speranțe că aș putea să mai joc.

Am mers cu Steaua la Cupa Intercontinentală, la Tokyo, am făcut și plonjoane pe stânga, nu pe brațul operat. Apoi mi s-a spus că pot să mor în câteva secunde și tot nu am renunțat”, a mărturisit Hekmut Duckadam, la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.