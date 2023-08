Ruptura este totală. De când nu a mai vorbit Helmut Duckadam cu fostul său patron, Gigi Becali – VIDEO

„A primit 300.000 de euro de la mine, fără să lucreze nimic”. Așa a spus Gigi Becali despre Helmut Duckadam, iar după această declarație, eroul de la Seviila și-a dat demisia de la FCSB. De atunci nu și-au mai vorbit, dar „ruptura” s-a produs mult mai devreme.

Helmut Duckadam a fost mai bine de zece ani director de imagine la FCSB. Și-a dat demisia în anul 2020, după o serie de atacuri ale patronului, care i-a reproșat că îl plătește de degeaba. Au trecut mai bine de trei ani de atunci, iar fostul erou de la Sevilla a dezvăluit în direct la playsport.ro de când nu a mai vorbit cu Gigi Becali.

„De trei ani și jumătate nu mai am nicio legătură cu FCSB. Nu am nici măcar o legătură telefonică cu cei de la FCSB. De şase ani, nu am mai vorbit cu Becali în afara emisiunilor de televiziune în care a intrat prin telefon”, a spus Duckadam în emisiunea PlaySport Live.