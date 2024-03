Apar detalii despre ruptura dintre Djokovici și Ivanisevici, care a uimit lumea tenisului. Scandal în SUA între cei doi

Novak Djokovici a șocat lumea tenisului după anunțul despărțirii de antrenorul croat Goran Ivanisevici. Nole a punctat că acesta îi va rămâne prieten pe viaţă, dar nu a dezvăluit motivele din spatele rupturii. Dar a apărut un detaliu care face lumină în această situație.

Culisele rupturii dintre Novak Djokovici și Goran Ivanisevici

2023 a fost un an în care Novak Djokovici a făcut legea în circuitul ATP. A câștigat Grand Slam-urile de la Australian Open, French Open și US Open și a fost învins doar la Wimbledon de Carlos Alcaraz. Însă, liderul mondial a început sub așteptări sezonul 2024. A pierdut în semifinale la Atipozi, fiind prima sa înfrângere, la Melbourne, după șase ani. Apoi, a venit eliminarea șocantă de la Indian Wells, în fața unui ”lucky loser”.

În urma acestor rezultate, Novak Djokovici a luat o decizie bombă. A renunțat la colaborarea de succes cu Goran Ivanisevici, după cinci ani. Croatul, campion la Wimbledon în 2001, l-a ajutat pe Nole sâ câștige nouă titluri de Grand Slam. După anunțul care a uimit lumea tenisului, liderul mondial a punctat că Ivanisevici îi va rămâne prieten pe viaţă, dar nu a dezvăluit motivele din spatele rupturii.

De ce și-a demis Novak Djokovici antrenorul

Apar, însă, noi detalii despre despărțirea dintre Novak Djokovici și Goran Ivanisevici. Deși, Novak Djokovici a precizat într-un comunicat că ”ajunsesem într-un punct în care eram extenuați unul de altul, e normal să apară o astfel de stare după o colaborare de peste 5 ani”, fostul tenismen Andy Roddick este de părere că există un detaliu nespus cu privire la ruptura dintre cei doi.

„Am fost surprins. Jucătorii nu caută să facă schimbări în martie sau aprilie. Trebuie să fi fost un eveniment special pentru ca asta să se întâmple acum”, a explicat fostul număr unu mondial în podcastul pe care îl realizează.

Și se pate că Andy Roddick a avut dreptate. Craig Shapiro, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de la ESPN, a dezvăluit că înaintea meciului pierdut cu Nardi, la Indian Wells. Nole și Goran s-au certat. Tehnicianul i-a reproșat liderului mondial lipsa de implicare la antrenamente, iar sârbul nu a putut trece peste acel episod și a decis să-l demită pe croat.

„Mi s-a spus că totul s-a prăbușit oficial după o mare ceartă pe tema efortului depus de Novak Djokovic la Indian Wells. Nole nu e sigur de prezența la Wimbledon 2024, dorind cu orice preț să câștige aurul olimpic la Paris”, a dezvăluit Craig Saphiro.

Între cei doi au mai fost momente tensionate. La Australian Open 2024, în timpul semifinalei dintre sârb și italianul Jannick Sinner, Novak Djokovici și-a vărsat nervii pe propria echipă. „Nu sunteți normali„, a fost auzit spunând acesta, care a mai strigat: „Cât de slabi sunteți… de groază! Horror, horror, toți de acolo!„, referindu-se la echipa sa.

Anunțul lui Novak Djokovic despre viitorul său antrenor

Novak Djokovici s-a întors în Serbia după eliminarea de la Indian Wells şi se pregătește pentru sezonul pe zgură la centrul de tenis „Baseline” al lui Miki Jankovic, din Belgrad.

La o conferinţă de presă, sârbul a spus că nu ştie cine va fi următorul său antrenor şi nici măcar dacă va avea unul.

„Încă nu știu ce antrenor voi avea sau dacă voi avea un antrenor. Am avut antrenori de când am fost copil, acum încerc să simt singur ce am nevoie, cu ce sunt cel mai confortabil. Vă voi informa în cazul în care cineva se alătură echipei mele”, a spus Novak Djokovic, citat de tennismajors.com.

Goran Ivanisevici nu este singurul plecat din echipa lui Nole. Anul trecut, liderul mondial a renunțat la colaborarea cu agentul său Edoardo Artaldi și la directorul său de comunicare Elena Cappellaro,