Novak Djokovici, despre eliminarea șoc de la Indian Welles. Prima înfrângere din cariera sârbului în fața unui ”lucky loser”

Novak Djokovici a oferit surpriza anului în tenis. Liderul mondial a fost eliminat în turul trei de la Indian Welles de un jucător anonim. După meci, sârbul a explicat de ce a pierdut partida și ce greșeală a făcut.

Novak Djokovici (Serbia, 36 de ani, 1 ATP) a avut un 2023 de vis, cu trei turnee de Grand Slam câștigate. Dar acest an nu a început deloc bine pentru liderul mondial. După ce a pierdut în semifinale la Australian Open în fața lui Jannik Sinner, acesta a fost eliminat în turul trei la Indian Welles.

Sârbul a fost învins de italianul Luca Nardi (20 de ani, 123 ATP), scor 4-6, 6-3, 6-3, după două ore și 22 de minute de joc. Astfel, Novak Djokovici a suferit prima înfrângere din carieră în fața unui lucky loser și a ajuns la cinci eșecuri în fața jucătorilor italieni din 2023 și până acum. Luca Nard a intat în competiție după retragerile altor jucători, cauzate de accidentări. După meci, liderul mondial a explicat cum a apărut acest eșec surprinzător.

”Eu am fost mai surprins de nivelul meu, care a fost foarte, foarte prost. El are o zi grozavă, eu am o zi foarte proastă. L-am ajutat să joace bine și nu m-am ajutat pe mine deloc.

Am făcut niște erori neforțate cu adevărat groaznice. Am jucat un tenis destul de defensiv, iar el a intrat în teren și s-a folosit de timpul de care dispunea. A jucat mai liber și mai agresiv decât mine și a fost suficient să îi iasă loviturile și să facă acel break de 3-2 în setul trei”, a declarat Novak Djokovici la conferința de după meci.