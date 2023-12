Novak Djokovici, mesaj special pentru ”rebela” din tenisul românesc. Cum i-a atras atenția sârbului

Novak Djokovici este unul dintre cei mai admirați jucători de tenis din lume și are fani pe tot globul. El a avut un schimb de replici cu ”rebela” tenisului românesc, după ce a lansat o provocare pe rețelele de socializare. Mesajul trimis de liderul mondial sportivei din România.

Liderul circuitului masculin (36 de ani, 1 ATP) e un tip foarte popular, nu doar datorită rezultatelor sale excepționale de pe teren, dar și pentru că face spectacol în afara tenisului. Recent, el a lansat o provocare pe rețelele de socializare, unde are milioane de urmăritori.

Novak Djokovici i-a provocat pe fanii săi să facă un exercițiu de streching, în care persoana trebuie să stea într-un picior și pe celălalt să-l ridice. Andreea Prisăcariu, ”rebela” tenisului românesc, a acceptat provocarea și a postat pe rețelele sociale un videoclip cu ea când execută exercițiul. ”Fac provocarea lui Djokovic chiar și în zilele ploioase. Am făcut exercițiul în glezna cu probleme, deci sunt mulțumită. Din păcate, cam atât pot să fac, dar poate îmi voi îmbunătăți performanța”, a scris sportiva pe Twitter.

#djokovicchallenge got me also on these rainy days🤣💁‍♀️ pic.twitter.com/vQujJwN6xv

— Prisacariu Andreea (@IamPrisacariuA) December 17, 2023