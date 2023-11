Novak Djokovici, rețeta succesului. Dezvăluirea omului care a văzut ce face liderul mondial și cum scrie istorie

Novak Djokovici este de departe tenismenul care s-a bucurat de cel mai mare succes în carieră și domină tenisul mondial și la vârsta de 36 de ani. Omul care l-a văzut pe sârb de la fața locului a dezvăluit care este secretul longevității acestuia.

Cel mai bun tenismen din lume, Novak Djokovici, a ajuns la 137 de titluri în circuitul ATP, dintre care 40 din seria Masters, un alt record. Mai mult, el bifează săptămâna cu numărul 398 în rolul de număr unu mondial. Cu un singur succes în grupe, la Turneul Campionilor, sârbul va termina anul 2023 pe primul loc. Va fi al 8-lea sezon pe care îl încheie pe prima poziţie şi va trece de bariera celor 400 de săptămâni ca lider mondial un alt record pe care îl deţine tot el.

Mark Philippoussis, fost număr 8 ATP, cu două finale de Grand Slam în palmares, a vorbit despre secretul din spatele succesului lui Novak Djokovici, chiar și acum, pe final de carieră. Acesta a spus că sârbul doarme cu tenisul în gând.

În plus, Philippoussis a povestit cum era Novak Djokovici încă de pe vremea în care îi era rival la US Open. Australianul a povestit ce făcea sârbul înainte de antrenament și cât de meticulos era cu nutriția, ritualul dinaintea meciului, încălzirea și stretching-ul.

După ce a câștigat la Paris al 40-lea titlu Masters 1000 al carierei, record absolut, Novak Djokovici a trimis o săgeată către marele său rival Rafael Nadal,

”Caut să bat toate recordurile posibile, toate care pot fi doborâte. Nu am avut niciodată vreo problemă să spun acest lucru. Și de aceea oamenii nu mă plac. Nu am pretins ca alte persoane să spun că nu este ținta mea, apoi să mă comport diferit. Întotdeauna am încercat să fiu consecvent cu ceea ce cred”, a mărturisit Djokovic, potrivit The Tennis Letter.