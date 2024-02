În harta politică și culturală a lumii, nimic nu este static. Granițele se schimbă, imperii se ridică și cad, iar statele se transformă sub presiunea timpului și a evenimentelor istorice. Într-o lume în continuă mișcare, unele națiuni au lăsat în urmă povești de glorie, conflicte și schimbări dramatice, marcând adânc țesătura istoriei globale. Deși astăzi sunt doar capitole în cărțile de istorie, existența lor anterioară și moștenirea lăsată modelează în continuare cursul evenimentelor și identitățile culturale ale popoarelor.

De la vasta Uniune Sovietică, care și-a întins influența pe întregul glob în secolul 20, până la state mai puțin cunoscute sau de scurtă durată, cum ar fi Republica Texas sau Serenissima Republică Venețiană, fiecare a avut un rol de jucat pe scena mondială. Aceste entități statale nu mai există în forma lor originală, dar poveștile lor continuă să fascineze și să inspire, fie că este vorba de lecții de prudență sau de ambiție, de unitate sau de divizare.

Pe măsură ce explorăm istoria a 20 de astfel de țări, de la imperii care au dominat continente întregi la națiuni efemere, este esențial să înțelegem cum au contribuit acestea la formarea lumii actuale. Prăbușirea lor, fie că a fost cauzată de războaie, revoluții, procese de unificare sau alte forțe geopolitice, ne oferă o perspectivă unică asupra dinamicii puterii și a identității naționale. Fiecare dintre aceste state dispărute ne oferă o poveste unică despre aspirații, realizări și, în cele din urmă, despre schimbările inevitabile aduse de roata istoriei.

Iată o privire asupra a 20 de țări care au lăsat o amprentă indelebilă în istorie, dar care nu mai există în prezent, de la colosul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, care a jucat un rol major în evenimentele globale ale secolului 20, la regate și federații efemere care au modelat cursul istoriei în propriile lor moduri unice.

Țări care nu mai există deși numele lor a fost unul sonor

Cu siguranță mulți dintre noi am auzit de țări precum URSS, Iugoslavia sau Prusia. Toate acestea reprezintă nume importante din istoria lumii însă, pe baza mai multor factori, destrămarea lor a fost inevitabilă.

1. URSS

În anul 1922, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) a fost înființată în nordul Eurasiei, întinzându-se de la Marea Baltică și Marea Neagră până la Oceanul Pacific. Spre sfârșitul domniei sale, țara comunistă cuprindea 15 republici eurasiatice care cuprindeau peste 100 de naționalități distincte și era geografic cea mai mare țară din lume. URSS a fost o superputere majoră care aproape a ajuns la lovituri nucleare cu Statele Unite în timpul Războiului Rece. Uniunea Sovietică s-a prăbușit în anul 1991 și multe dintre republicile din cadrul ei și-au declarat independența.

2. Iugoslavia

Sau Țara Slavilor de Sud, a fost situată în Europa în Peninsula Balcanică de vest-centru și a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar. Iugoslavia a fost înființată pentru prima dată în anul 1918, dar a fost numită Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor. A devenit Regatul Iugoslaviei în anul 1929. După cel de-Al Doilea Război Mondial, monarhia a fost dizolvată, iar țara a devenit comunistă sub conducerea lui Josip Tito. După moartea sa în anul 1980, Iugoslavia a cedat tensiunilor etnice și unui război civil brutal. La mijlocul anilor 1990, Iugoslavia s-a separat în 7 state distincte: Bosnia și Herțegovina, Croația, Macedonia, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Slovenia.

3. Rodezia

Situată în sudul Africii centrale, în regiunea care acum este cunoscută sub numele de Zimbabwe și Zambia, Rodezia a devenit o țară autodeclarată dar nerecunoscută, în anul 1965. Rodezia a fost administrată de Compania Britanică din Africa de Sud care căuta aur, cupru și cărbune, până când țara și-a câștigat independența în anul 1979, după războiul de 14 ani al Rhodesian Bush.

4. Republica Democrată Germană

După Al Doilea Război Mondial, aliații au împărțit Germania și capitala sa din Berlin în est și vest, creând Republica Democrată Germană, cunoscută și sub numele de Germania de Est. Țara socialistă a fost sub control sovietic până în anul 1990, când s-a reunit cu Germania de Vest, după căderea Zidului Berlinului în anul 1989.

5. Austria-Ungaria

Creat în anul 1867 printr-o uniune a Imperiului Austriac și a Regatului Ungariei, Austria-Ungaria a inclus 11 grupuri etnice diferite, a fost cel mai mare imperiu condus de catolici din timpul său și a durat până în anul 1918. Imperiul a cedat în cele din urmă sentimentelor naționaliste, devenind națiunile separate din Austria, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia și Iugoslavia.

6. Cehoslovacia

După ce Austria-Ungaria s-a separat în națiuni distincte la sfârșitul Primului Război Mondial, Cehoslovacia, situată în Europa centrală, a fost creată în anul 1918 și a inclus Boemia, Moravia și Slovacia. Fosta țară stabilă a căzut apoi sub conducerea nazistă, urmată de ocupația sovietică. Comunismul din Cehoslovacia a ajuns în cele din urmă la un sfârșit pașnic după Revoluția de catifea din anul 1989, iar țara s-a împărțit în Republica Cehă și Slovacia în anul 1993, Republica Cehă păstrând steagul.

7. Vietnamul de Nord și de Sud

Vietnamul a fost o colonie franceză în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar ocupat de Imperiul Japonez. După ce Japonia a pierdut războiul, vietnamezii au reușit să-i alunge pe francezi, dar în anul 1954, la Conferința de la Geneva, țara a fost împărțită în nord și sud – comunist și respectiv necomunist. Ceea ce a urmat a fost un război lung și sângeros care a implicat Nordul, Sudul și Statele Unite ale Americii, precum și contingente mai mici din Coreea de Sud, Thailanda, Australia și Noua Zeelandă. SUA au ieșit în cele din urmă în anul 1973, după care Vietnamul de Nord a pus mâna pe Saigon în anul 1975, iar Vietnamul a fost reunit sub un guvern comunist.

8. Federația Arabiei de Sud

Federația Arabiei de Sud, situată în Peninsula Arabică, a fost creată în anul 1962, cuprindea 17 state și se afla sub protectorat britanic. Federația a fost desființată după obținerea independenței. A fuzionat cu Protectoratul Arabiei de Sud pentru a deveni Yemenul de Sud în anul 1967, caremai apoi în anul 1990 s-a unificat cu Yemenul de Nord pentru a deveni ceea ce știm astăzi ca Yemen.

9. Republica Populară Tuvană

În anul 1921, cu sprijinul Rusiei, bolșevicii au creat Republica Populară Tuvană, care a fost recunoscută doar ca independentă de Uniunea Sovietică și Mongolia. Statul a durat până în anul 1944, când a fost anexat de Uniunea Sovietică, iar astăzi teritoriul Tannu Tuva, cunoscut sub numele de Republica Tuva, face parte din Federația Rusă.

10. Tibet

Înainte de anii 1950, Tibetul (în Asia centrală) era o comunitate culturală și religioasă unică, cu puțină comunicare sau activitate economică cu alte țări, deși au fost negociate de-a lungul timpului diferite pacte de protecție cu vecinii săi, inclusiv diverse dinastii mongole și chineze. Din această cauză, China a crezut de mult că Tibetul a fost o parte de drept a Chinei timp de secole și, în anul 1950, a început o lungă și sângeroasă campanie de încorporare a acestuia în țara lor. Mulți tibetani, în special cei din afara țării, consideră că această acțiune este o invazie, iar prezența continuă a Chinei este o ocupație a unei puteri străine. În 1965 a devenit oficial regiune autonomă în cadrul Chinei comuniste. În ultima perioadă, guvernul chinez a folosit stimulente economice pentru a stimula migrația chineză Han către platoul tibetan, în încercarea de a încorpora în continuare regiunea în statul chinez.

11. Republica Arabă Unită

Unirea intenționată a Egiptului și Siriei a fost proclamată în anul 1958, dar s-a încheiat rapid în anul 1961, după o lovitură de stat militară, când Siria s-a declarat independentă. Cu toate acestea, Egiptul a păstrat numele până în anul 1971. Republica a fost creată de Gamal Abdel Nasser, care spera că într-o zi va include întreaga lume arabă, care fusese divizată de puterile coloniale după primul război mondial.

12. Imperiul Otoman

Cu o durată de peste 600 de ani, între anii 1300 și 1922, Imperiul Otoman a fost unul dintre cele mai lungi și mai mari imperii, la un moment dat controlând părți din Orientul Mijlociu, Europa de Est și Africa de Nord. Domnia imperiului este renumită pentru puterea și natura sa islamică, precum și pentru realizările remarcabile în artă, știință, medicină și arhitectură. Dispariția sa a venit odată cu Renașterea și Revoluția Industrială. Imperiul a fost în cele din urmă abolit prin Tratatul de la Sèvres.

13. Regatul Sikkim

Regatul Sikkim a fost o națiune suverană înființată de dinastia Namgyal în anul 1642 în ceea ce este acum nord-estul Indiei, în estul Himalaya. A fost condus de regii chogale (regii temporali și spirituali), dar a devenit protectorat britanic în anul 1890, apoi unul indian. În anul 1975, India a demis monarhia Sikkim și, într-un referendum special, oamenii au votat în favoarea devenirii unui stat al Indiei.

14. Statele confederate ale Americii

Din anul 1861 până în anul 1865, statele din sud s-au separat de uniune după ce Abraham Lincoln a devenit președintele Statelor Unite ale Americii. 11 state au format Statele Confederate ale Americii în speranța de a menține sclavia legală pentru a-și susține economia bazată pe plantații. Președintele lor a fost Jefferson Davis. Nordul și sudul s-au luptat între ele în Războiul Civil American, care a ucis 750.000 de oameni. Războiul a fost câștigat în cele din urmă de Nord, ceea ce a pus capăt Confederației și sclaviei din Statele Unite.

15. Pakistanul de Est

Viața scurtă a Pakistanului de Est – doar 17 ani – era plină de frământări. Situată pe ceea ce este astăzi cunoscut sub numele de Bangladesh, Republica Islamică a Pakistanului de Est a fost anterior sub stăpânirea britanică. Nu după mult timp după ce a apărut în anul 1955, a existat însă o lovitură de stat urmată de Legea Marțială. În anul 1970, Pakistanul a organizat primele alegeri generale federale, dar partidul câștigător a primit toate locurile în Pakistanul de Est și niciunul în Pakistanul de Vest, ceea ce a condus la declararea independenței de Pakistan (Pakistanul de Est) de Pakistan, războiul de eliberare din Bangladesh de aproape un an, genocidul din Bangladesh din anul 1971 și, în cele din urmă, nașterea Bangladeshului.

16. Gran Columbia

Această republică de scurtă durată din America de Sud și sudul Americii Centrale a existat în perioada anilor 1819-1830 și a inclus în general țările moderne din Columbia, Panama, Venezuela și Ecuador. Viața scurtă a Gran Colombia a fost afectată de conflicte, în special între președintele Simón Bolívar și cei care doreau o formă de guvern federal descentralizată. Bolívar a demisionat în cele din urmă în fața sprijinului tot mai mare pentru constituția federalistă. Rezultatul a fost dizolvarea Gran Colombia și înființarea statelor independente Venezuela, Ecuador și Noua Granada.

17. Sfântul Imperiu Roman

S-a întins pe mai mult de 1.000 de ani, începând cu anul 800 d.Hr. cu încoronarea lui Carol cel Mare ca prim împărat al Sfântului Impariu Roman, de către Papa Leon al III-lea, și încheindu-se în anul 1806. Răspândit în vestul și centrul Europei, imperiul era vast ca mărime și, prin urmare, descentralizat, oferind regiunilor multă autonomie, în timp ce apăra Europa de invazia musulmană și oferă trupe pentru cruciade. Imperiul a fost în cele din urmă distrus de Napoleon și francezii lui.

18. Regatul Hawaii

În anul 1795, insulele Hawaii, Oahu, Molokai și Lanai s-au unit sub un singur guvern. Până în anul 1810, întregul arhipelag s-a alăturat Regatului Hawaii, condus de două dinastii până când a devenit republică. A fost anexată de Statele Unite ale Americii în anul 1898. SUA au construit apoi o bază navală la Pearl Harbor, care a fost ulterior bombardată de Japonia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Hawaii a devenit în cele din urmă cel de-al 50-lea stat care a aderat la uniune în anul 1959.

19. Coreea

Potrivit legendei, primul regat al Coreei a fost înființat în jurul anului 2300 î.Hr. Timp de aproape 4.200 de ani, forma și conducerea regiunilor din Peninsula Coreeană s-au schimbat de multe ori. Primul Imperiu Coreean modern a fost înființat în anul 1897 de regele Gojong, făcându-l împărat.

Dar stăpânirea lui avea să fie de scurtă durată, deoarece Japonia a anexat Coreea în anul 1910. La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, Japonia predându-se Forțelor Aliate, anexarea s-a încheiat iar conducerea Coreei a trecut la Guvernul provizoriu al Republicii din Coreea. Curând după aceea, odată cu schimbările fundamentale ale politicii globale, Coreea a fost împărțită de-a lungul paralelei 38 în 2 zone de ocupație – nordul administrat de Uniunea Sovietică și sudul de către Statele Unite.

Națiunile Unite au încercat să înființeze un guvern unic, ales democratic pentru întreaga regiune, dar aceste chemări au fost ignorate de sovietici. Rezultatul a fost înființarea din anul 1948 a Republicii Coreea (Coreea de Sud) și a Republicii Populare Democrate Coreea (Coreea de Nord). Ambele state au fost recunoscute oficial de Organizația Națiunilor Unite în anul 1991.

20. Prusia

Aflat pe coasta de sud-est a Mării Baltice, regatul a fost condus de dinastia germană Hohenzollern din anul 1701. De-a lungul anilor, Prusia s-a extins ca mărime și suveranitate prin puterea sa militară, cucerind o mare parte din nordul Germaniei și vestul Poloniei între secolele 18 și 19. Statul a fost în cele din urmă abolit de aliați după cel de-Al Doilea Război Mondial, Germania a fost împărțită și Prusia a fost divizată, o mare parte din teritoriu mergând către Uniunea Sovietică și Polonia.