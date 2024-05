10 filme cu Morgan Freeman pe care trebuie să le vezi. Vocea sa inconfundabilă a făcut istorie la Hollywood

Morgan Freeman este unul dintre cei mai respectați și versatili actori din cinematografia americană. Cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii, Freeman a interpretat o gamă largă de personaje, de la lideri inspiraționali la criminali ingenioși. În continuare, vom explora zece filme esențiale cu Morgan Freeman, care evidențiază talentul său excepțional.

Driving Miss Daisy (1989)

„Driving Miss Daisy” este un film dramatic din 1989, regizat de Bruce Beresford și bazat pe piesa de teatru omonimă scrisă de Alfred Uhry.

Filmul a fost bine primit de critici și a câștigat mai multe premii importante, inclusiv patru Premii Oscar, printre care și pentru ”cel mai bun film”. Interpretarea lui Morgan Freeman i-a adus un Glob de Aur pentru acest rol.

Acțiunea are loc în Atlanta, Georgia, și se desfășoară pe parcursul a 25 de ani, începând de la mijlocul anulor 1940 până la începutul anilor 1970.

Povestea urmărește relația dintre o văduvă evreică în vârstă, pe nume Daisy Werthan (interpretată de Jessica Tandy), și șoferul său afro-american, Hoke Colburn (interpretat de Morgan Freeman).

Daisy, o femeie încăpățânată și independentă, este forțată să accepte ajutorul unui șofer după ce a suferit un accident cu mașina sa.

Hoke este angajat de fiul ei, Boolie Werthan (interpretat de Dan Aykroyd), pentru a se asigura că mama sa are parte de siguranță și companie. La început, Daisy este reticentă și chiar ostilă față de Hoke, dar, pe măsură ce timpul trece, cei doi dezvoltă o prietenie profundă și sinceră.

Unforgiven (1992)

„Unforgiven”, cunoscut în România sub titlul „Necruțătorul”, este o peliculă western din 1992, regizată și produsă de Clint Eastwood, care joacă și rolul principal.

Filmul este considerat un clasic al genului western și a fost apreciat pentru modul în care subminează și recontextualizează multe dintre convențiile tradiționale ale acestui gen cinematografic.

Acțiunea se desfășoară în 1880 și îl urmărește pe William Munny (interpretat de Clint Eastwood), un fost pistolar și ucigaș notoriu, care s-a retras din activitate pentru a duce o viață liniștită de fermier.

După moartea soției sale, Munny încearcă să-și crească cei doi copii în sărăcie, dar este tras înapoi în lumea violenței atunci când un tânăr pistolar, numit Schofield Kid (interpretat de Jaimz Woolvett), vine la el cu o propunere.

Kid îi spune lui Munny despre o recompensă oferită de damele de companie din orașul Big Whiskey, Wyoming, pentru a răzbuna mutilarea uneia dintre ele de către doi cowboy.

Munny, având nevoie disperată de bani, acceptă oferta și se alătură lui Kid, recrutându-l și pe vechiul său partener, Ned Logan (interpretat de Morgan Freeman).

Pe măsură ce trio-ul își urmărește ținta, întâlnesc opoziția șerifului corupt și brutal al orașului, Little Bill Daggett (interpretat de Gene Hackman). Confruntarea care urmează explorează natura violenței, răzbunării și răscumpărării.

The Shawshank Redemption (1994)

„The Shawshank Redemption”, cunoscut în România sub titlul „Închisoarea îngerilor”, este o dramă din 1994, regizată de Frank Darabont și bazată pe nuvela „Rita Hayworth and Shawshank Redemption” scrisă de Stephen King.

Filmul este considerat unul dintre cele mai bune din istoria cinematografiei, fiind apreciat pentru povestea sa profundă, actoria de excepție și regia impecabilă.

Acțiunea urmărește povestea lui Andy Dufresne (interpretat de Tim Robbins), un bancher condamnat pe nedrept la închisoare pe viață pentru uciderea soției sale și a iubitul ei.

Andy este trimis la Penitenciarul Shawshank, unde întâlnește diverse personaje, inclusiv pe Ellis „Red” Redding (interpretat de Morgan Freeman), un deținut de lungă durată cunoscut pentru capacitatea sa de a face rost de diverse lucruri pentru ceilalți deținuți.

În ciuda greutăților și a corupției din închisoare, protagonistul reușește să mențină un spirit neînfrânt, devenind un simbol de speranță pentru ceilalți deținuți. El își folosește abilitățile financiare pentru a câștiga favoarea gardienilor și a directorului închisorii, în timp ce planifică în secret evadarea sa.

Se7en (1995)

„Se7en” este un thriller psihologic întunecat și captivant lansat în 1995, regizat de David Fincher și scris de Andrew Kevin Walker.

Filmul a fost foarte bine primit atât de critici, cât și de public, fiind lăudat pentru atmosfera sa sumbră, povestea provocatoare și performanțele actorilor principali.

Acțiunea urmărește povestea a doi detectivi, William Somerset (interpretat de Morgan Freeman) și David Mills (interpretat de Brad Pitt), care investighează o serie de crime oribile bazate pe cele șapte păcate capitale: lăcomia, mândria, desfrâul, invidia, lăcomia, mânia și trândăvia.

Fiecare crimă este meticulos planificată și simbolizează unul dintre aceste păcate, iar criminalul își alege victimele în funcție de modul în care au trăit aceste păcate.

Detectivul Somerset, un veteran al poliției, este pe punctul de a se pensiona, dar acceptă să colaboreze cu tânărul și impulsivul detectiv Mills pentru a rezolva cazul.

Pe măsură ce descoperă detalii din ce în ce mai înfiorătoare despre crime, cei doi detectivi realizează că au de-a face cu un criminal extrem de inteligent și metodic, care își vede acțiunile ca pe un mod de a educa lumea despre păcatele umanității.

Bruce Almighty (2003)

„Bruce Almighty” este o comedie SF din 2003, regizată de Tom Shadyac, avându-i în rolurile principale pe Jim Carrey, Jennifer Aniston, și Morgan Freeman. Filmul explorează teme legate de putere, responsabilitate și credință, oferind în același timp umor și momente de reflecție.

Bruce Nolan (interpretat de Jim Carrey) este un reporter de televiziune din Buffalo, New York, care se simte neapreciat la locul de muncă și are ghinion în mod constant.

După ce pierde o promovare importantă și are mai multe zile proaste, Bruce își varsă frustrarea asupra lui Dumnezeu, acuzându-l că îi face viața mizerabilă.

Spre surprinderea lui Bruce, Dumnezeu (interpretat de Morgan Freeman) răspunde la acuzațiile sale și îi oferă puterea divină pentru o săptămână, pentru a vedea dacă poate face o treabă mai bună.

Bruce acceptă provocarea și începe să folosească noile sale puteri pentru a-și îmbunătăți viața personală și profesională. Cu toate acestea, el descoperă rapid că responsabilitățile divine nu sunt atât de ușor de gestionat și că puterea vine cu propriile sale provocări.

Milion Dollar Baby (2004)

„Million Dollar Baby” este o dramă sportivă din 2004, regizată și produsă de Clint Eastwood, care joacă și unul dintre rolurile principale. Scenariul, scris de Paul Haggis, este bazat pe nuvelele din colecția „Rope Burns: Stories from the Corner” de F.X. Toole.

Filmul a câștigat patru Premii Oscar, inclusiv pentru ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” (Clint Eastwood), ”cea mai bună actriță” (Hilary Swank) și ”cel mai bun actor în rol secundar” (Morgan Freeman).

Filmul urmărește povestea lui Maggie Fitzgerald (interpretată de Hilary Swank), o chelneriță din Missouri care visează să devină boxer profesionist.

Maggie îl abordează pe veteranul Frankie Dunn (interpretat de Clint Eastwood) pentru a o antrena. Inițial, Frankie refuză, fiind sceptic cu privire la antrenarea unei femei și având propriile sale demoni personali, dar în cele din urmă acceptă.

Pe măsură ce relația lor se dezvoltă, Maggie dovedește o determinare și o tenacitate de neclintit, reușind să urce în rândurile boxului feminin.

Frankie și Maggie formează un legământ profund, similar unei relații părinte-copil, amândoi găsind alinare și scop în această legătură. Însă un accident tragic în timpul unui meci decisiv schimbă viețile lor pentru totdeauna, confruntându-i cu provocări morale și emoționale extrem de dificile.

Morgan Freeman joacă rolul lui Eddie „Scrap-Iron” Dupris, un fost boxer și cel mai bun prieten al lui Frankie, care lucrează în sala de antrenament a acestuia.

Freeman aduce o notă de înțelepciune și compasiune filmului, servind și ca narator. Interpretarea sa a fost distinsă cu Premiul Oscar pentru ”cel mai bun actor în rol secundar”, fiind apreciată pentru profunzimea și calitatea sa introspectivă.

The Bucket List (2007)

„The Bucket List” este o dramă din 2007, regizat de Rob Reiner și avându-i în rolurile principale pe Jack Nicholson și Morgan Freeman. Filmul explorează teme de prietenie, viață și moarte, oferind în același timp umor și momente emoționante.

Filmul urmărește povestea a doi bărbați, Carter Chambers (interpretat de Morgan Freeman) și Edward Cole (interpretat de Jack Nicholson), care se întâlnesc în spital după ce ambii sunt diagnosticați cu cancer terminal.

Carter este un mecanic auto inteligent și pasionat de cunoaștere, în timp ce Edward este un miliardar excentric și egoist. În ciuda diferențelor lor de statut social și personalitate, cei doi dezvoltă o prietenie profundă.

După ce află că mai au doar câteva luni de trăit, Carter și Edward decid să facă o listă de lucruri pe care doresc să le realizeze înainte de a muri, numită „bucket list” (de la expresia engleză „kick the bucket”, care înseamnă „a muri”).

Cei doi pleacă într-o aventură globală pentru a-și îndeplini dorințele, care includ saltul cu parașuta, vizitarea Marilor Piramide din Egipt, conducerea unei mașini de curse și multe altele. În timpul acestei călătorii, ei învață lecții valoroase despre viață, prietenie și acceptarea morții.

Invictus (2009)

„Invictus” este o dramă biografică din 2009, regizată de Clint Eastwood și bazată pe cartea „Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation” scrisă de John Carlin.

Pelicula explorează evenimentele din jurul Cupei Mondiale de Rugby din 1995, organizată în Africa de Sud, și rolul acesteia în procesul de reconciliere națională post-apartheid.

Filmul începe cu eliberarea lui Nelson Mandela (interpretat de Morgan Freeman) din închisoare în 1990 și cu ascensiunea sa ulterioară la președinția Africii de Sud în 1994.

Mandela se confruntă cu provocarea enormă de a uni o națiune profund divizată de decenii de apartheid. Pentru a atinge acest obiectiv, el identifică o oportunitate unică în Cupa Mondială de Rugby din 1995, găzduită de Africa de Sud.

Mandela vede echipa națională de rugby, Springboks, ca pe un simbol al unității naționale. Echipa, formată predominant din jucători albi și care a fost percepută anterior ca reprezentând opresiunea apartheid-ului, devine un instrument de reconciliere.

El îl contactează pe căpitanul echipei, François Pienaar (interpretat de Matt Damon), și împreună încep un efort concertat pentru a câștiga cupa și a inspira un sentiment de mândrie națională și unitate în rândul cetățenilor sud-africani.

Last Vegas (2013)

„Last Vegas”, tradusă în română drept ”Burlaci întârziați”, este o comedie din 2013, regizată de Jon Turteltaub, cu un ansamblu de actori talentați, printre care Morgan Freeman, Michael Douglas, Robert De Niro și Kevin Kline.

Filmul spune povestea a patru prieteni de-o viață care se întâlnesc în Las Vegas pentru a sărbători căsătoria unuia dintre ei.

Patru buni prieteni din copilărie – Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) și Sam (Kevin Kline) – se reunesc la Las Vegas pentru a sărbători nunta lui Billy.

Deși Billy pare încântat de viitoarea căsătorie, ceilalți trei prieteni sunt reticenți, având propriile lor motive personale pentru a se simți nesiguri sau nemulțumiți.

Pe măsură ce petrecerea progresează, cei patru prieteni se confruntă cu propriile lor probleme și încercă să își rezolve neajunsurile personale.

Archie se confruntă cu restricțiile fizice ale vârstei sale înaintate, Paddy se luptă cu sentimentele sale față de Billy, iar Sam încearcă să se bucure de ultimele sale momente de libertate înainte de a se căsători cu o femeie mai tânără.

Lucy (2014)

„Lucy” este un thriller SF din 2014, scris și regizat de Luc Besson. Filmul o are în rolul principal pe Scarlett Johansson și explorează ideea expansiunii capacităților creierului uman.

Lucy (interpretată de Scarlett Johansson) este o tânără americană care trăiește și studiază în Taipei, Taiwan.

Ea este prinsă în afacerile dubioase ale iubitului său și este forțată să devină un transportator de droguri pentru un cartel coreean condus de Mr. Jang (interpretat de Choi Min-sik).

Protagonista este capturată și i se implantează chirurgical un pachet de droguri sintetice puternice, numite CPH4, în abdomen, pentru a le transporta în Europa.

Când drogurile se eliberează accidental în corpul său, creierul lui Lucy începe să-și mărească capacitatea mult peste limitele normale.

Pe măsură ce devine din ce în ce mai puternică, dobândește abilități extraordinare precum telekinezia, controlul materiei și invulnerabilitate la durere.

Cu ajutorul profesorului Samuel Norman (interpretat de Morgan Freeman), un expert în neuroștiințe, Lucy încearcă să înțeleagă și să controleze noile sale puteri. În același timp, trebuie să evadeze de sub urmărirea cartelului care dorește să-și recupereze drogurile.