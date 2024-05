10 filme cu Tom Hardy pe care trebuie să le vezi. Este considerat unul dintre cei mai buni actori ai generației sale

Tom Hardy este unul dintre cei mai talentați și versatili actori ai generației sale. De-a lungul carierei sale, a jucat într-o varietate de filme care i-au pus în valoare abilitățile actoricești remarcabile. De la drame intense la filme de acțiune palpitante, Hardy a demonstrat că poate interpreta orice rol cu măiestrie. Iată zece filme cu Tom Hardy pe care trebuie să le vezi.

Bronson (2008)

„Bronson” este un film biografic britanic lansat în 2008, regizat de Nicolas Winding Refn și scris de Refn și Brock Norman Brock. Pelicula explorează viața unuia dintre cei mai violenți și notorii prizonieri din Marea Britanie, Michael Gordon Peterson, cunoscut sub numele de Charles Bronson.

Tom Hardy joacă rolul principal, oferind o performanță intensă și transformativă care a fost foarte apreciată de critici.

Acțiunea urmărește povestea vieții lui Michael Peterson, care a fost rebotezat Charles Bronson de către un manager de box după ce a intrat în lumea luptelor ilegale.

Filmul se concentrează pe transformarea sa dintr-un tânăr cu comportament violent într-un prizonier infam, cunoscut pentru comportamentul său extrem și pentru confruntările sale violente cu personalul închisorii.

Tom Hardy oferă o performanță electrizantă și transformativă în rolul lui Charles Bronson. Pentru a se pregăti pentru acest rol, Hardy a petrecut timp cu adevăratul Bronson și a urmat un regim strict de antrenament fizic pentru a se apropia de fizicul său impozant.

Protagonistul capturează complexitatea și intensitatea personajului, de la manifestările sale violente și excentrice până la momentele de introspecție și vulnerabilitate.

Performanța sa este marcată de un amestec de carismă și amenințare, reușind să facă personajul fascinant și repulsiv în același timp. Hardy utilizează un spectru larg de expresii și gesturi pentru a da viață lui Bronson, de la monologurile sale teatrale până la scenele de violență extremă.

Legend (2015)

„Legend” este un film biografic lansat în 2015, regizat și scris de Brian Helgeland. Filmul se bazează pe cartea „The Profession of Violence: The Rise and Fall of the Kray Twins” scrisă de John Pearson.

Povestea urmărește viața infamă a fraților gemeni Reggie și Ronnie Kray, o pereche de gangsteri notorii în Londra anilor 50-60. Tom Hardy joacă un rol dublu, interpretându-i pe ambii frați Kray.

Pelicula urmărește ascensiunea și căderea fraților Kray, explorând viața lor de gangsteri în Londra de Est. Reggie Kray este portretizat ca fiind un bărbat chibzuit și ambițios, în timp ce geamănul său, Ronnie, este descris ca fiind instabil mental și extrem de violent.

Filmul se concentrează pe relația lor complexă, pe crimele și pe activitățile lor ilegale, precum și pe interacțiunile lor cu poliția și cu alte figuri ale lumii interlope.

Relația amoroasă a lui Reggie cu Frances Shea (Emily Browning) este centrală în film, arătând cum viața sa dublă și implicarea în crimă îi afectează pe cei apropiați lui și contribuie la declinul personal.

Warrior (2011)

„Warrior” este un film dramatic de sport lansat în 2011, regizat de Gavin O’Connor și avându-i în rolurile principale pe Tom Hardy, Joel Edgerton și Nick Nolte.

Pelicula explorează relațiile complexe dintre membrii unei familii destrămate, având ca fundal luptele de arte marțiale mixte (MMA).

Povestea se concentrează pe doi frați înstrăinați, Tommy Riordan (interpretat de Tom Hardy) și Brendan Conlon (interpretat de Joel Edgerton), care se înscriu într-un turneu de MMA numit „Sparta” pentru a câștiga un premiu important.

Deși inițial au luat drumuri separate în viață, ambii frați se regăsesc în ring, aducând la suprafață conflicte personale și familiale nerezolvate.

Tom Hardy joacă rolul lui Tommy Riordan, un fost soldat din Marina Statelor Unite care se întoarce acasă după un timp îndelungat.

Personajul său este dur, tăcut și plin de furie reprimată, marcându-l ca un luptător feroce în ring. Hardy aduce o intensitate brută și autentică rolului său, capturând perfect durerea și suferința interioară a personajului său.

Tommy este motivat de dorința de a ajuta familia unui camarad căzut, iar Hardy reușește să transmită complexitatea emoțională a personajului printr-o combinație de forță fizică și vulnerabilitate.

Transformarea fizică a lui Hardy pentru acest rol a fost remarcabilă, el antrenându-se intens pentru a ajunge la forma fizică a unui luptător profesionist de MMA.

The Dark Knight Rises (2012)

„The Dark Knight Rises” este un film de acțiune și supereroi lansat în 2012, regizat de Christopher Nolan și fiind ultimul capitol din trilogia sa cu antieroul Batman.

În pelicula de succes joacă mari actori precum Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine, Gary Oldman și Morgan Freeman.

„The Dark Knight Rises” încheie povestea lui Bruce Wayne/Batman și introduce noi personaje cheie, inclusiv antagonistul principal, Bane.

Tom Hardy joacă rolul lui Bane, un mercenar masiv și terifiant cu o mască care îi furnizează un anestezic pentru a gestiona durerea cronică. Acesta este prezentat ca un adversar fizic și intelectual formidabil pentru Batman, cunoscut pentru forța sa brută, dar și pentru strategia sa meticuloasă.

Bane este incredibil de puternic și capabil să îl înfrunte pe Batman într-o luptă corp la corp, reușind chiar să-l înfrângă și să-l paralizeze temporar.

Performanța fizică a marelui actor a fost intensă, actorul lucrând la creșterea masei musculare și la antrenamente riguroase pentru a atinge aspectul impunător al personajului.

El nu este doar o brută, ci și un tactician extrem de inteligent, care orchestrează un plan elaborat pentru a izola Gotham și a declanșa haosul, totul culminând cu amenințarea detonării unei bombe nucleare.

Locke (2013)

„Locke” este un film dramatic unic, regizat de Steven Knight și lansat în 2013. Acesta se remarcă prin abordarea sa neconvențională, având loc în întregime într-o mașină și concentrându-se exclusiv pe protagonistul său, Ivan Locke, interpretat de Tom Hardy.

Acest format minimalist pune accent pe performanța actorului și pe tensiunea generată de dialogurile captivante și de evoluția emoțională a personajului principal.

Povestea filmului „Locke” începe cu Ivan Locke, un manager de construcții de succes, care își conduce mașina de la Birmingham la Londra într-o noapte critică pentru viața sa profesională și personală. În timpul acestei călătorii, Locke primește o serie de apeluri telefonice care îi vor schimba cursul vieții.

Pe măsură ce comunică cu colegii, șeful său, soția și copiii, dar și cu o femeie pe nume Bethan, care este pe cale să nască copilul său, Locke se confruntă cu consecințele unor decizii greșite și încearcă să mențină controlul asupra situației.

Temele principale ale filmului includ responsabilitatea personală, loialitatea și consecințele alegerilor noastre. Ivan Locke este un personaj care valorizează onestitatea și integritatea, dar se găsește prins într-o situație complicată din cauza unei greșeli comise în trecut.

Filmul explorează cum Locke încearcă să-și repare greșelile și să facă ceea ce consideră corect, chiar dacă asta înseamnă să-și distrugă viața actuală.

Mad Max: Fury Road (2015)

„Mad Max: Fury Road” este un film de acțiune post-apocaliptic lansat în 2015 și regizat de George Miller. Acesta reprezintă a patra parte din seria „Mad Max” și a fost extrem de bine primit atât de critici, cât și de public.

Pelicula îl are în rolul principal pe Tom Hardy, care preia rolul legendar al lui Max Rockatansky, interpretat inițial de Mel Gibson.

Acțiunea are loc într-un viitor post-apocaliptic, unde resursele naturale sunt extrem de rare și supraviețuirea este o luptă constantă.

Max Rockatansky (Tom Hardy) este un singuratic care încearcă să supraviețuiască într-o lume dominată de haos și violență. În timpul călătoriei sale, Max este capturat de o bandă condusă de tiranul Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne).

Acțiunea se concentrează pe încercarea lui Max de a scăpa și pe alianța sa cu Imperator Furiosa (Charlize Theron), o războinică rebelă care a fugit de sub dominația lui Immortan Joe.

Furiosa conduce un grup de femei, cunoscute sub numele de „Neveste”, într-o încercare disperată de a găsi libertatea și de a ajunge la un loc numit „Green Place”. Împreună, Max și Furiosa trebuie să facă față pericolelor și să înfrunte armata lui Immortan Joe într-o cursă frenetică prin deșert.

The Revenant (2015)

„The Revenant” este un film epic de aventură și supraviețuire lansat în 2015, regizat de Alejandro González Iñárritu și inspirat din viața exploratorului Hugh Glass.

Filmul este bazat pe romanul omonim din 2002, scris de Michael Punke. Pelicula a fost aclamată pentru regia sa, cinematografia impresionantă și performanțele actorilor săi principali, Leonardo DiCaprio și Tom Hardy.

Acțiunea filmului are loc în anii 1820 și urmărește povestea lui Hugh Glass (interpretat de Leonardo DiCaprio), un explorator și ghid de frontieră care este grav rănit de un atac de urs și lăsat să moară de către membrii echipei sale de vânătoare.

În ciuda rănilor sale aproape fatale, Glass se luptă să supraviețuiască în sălbăticia aspră a Americii de Nord, determinat să se răzbune pe cei care l-au trădat.

Tom Hardy joacă rolul lui John Fitzgerald, unul dintre vânătorii din echipa lui Hugh Glass. Fitzgerald este un personaj complex și antagonistul principal al filmului.

El este un om dur și pragmatic, motivat de dorința de a supraviețui și de a face profit din expedițiile de vânătoare. După ce Glass este atacat de urs, Fitzgerald, considerând că Glass nu va supraviețui, îl abandonează împreună cu Jim Bridger (interpretat de Will Poulter).

Fitzgerald ia decizia de a-l părăsi pe Glass și de a minți restul echipei despre moartea acestuia, ceea ce declanșează dorința de răzbunare a lui Glass.

Hardy reușește să redea complexitatea morală a personajului său, făcându-l atât detestabil, cât și, în anumite momente, înțeles. El joacă un rol esențial în conflictul central al filmului, iar interpretarea sa a fost lăudată pentru intensitatea și autenticitatea sa.

Dunkirk (2017)

„Dunkirk” este un film de război lansat în 2017, scris, regizat și produs de marele Christopher Nolan. Filmul prezintă evacuarea de la Dunkerque (Dunkirk) din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, un eveniment major în care sute de mii de soldați aliați au fost salvați de pe plajele din nordul Franței în fața înaintării trupelor germane.

„Dunkirk” este cunoscut pentru realismul său, utilizarea minimă a efectelor generate pe calculator și structura narativă inovatoare.

Tom Hardy îl interpretează pe pilotul RAF Farrier, unul dintre piloții de Spitfire trimiși pentru a oferi acoperire aeriană trupelor terestre și navelor care evacuează soldați de pe plajele de la Dunkirk.

Deși mare parte din interpretarea actorului este realizată cu fața acoperită de masca de oxigen și casca de pilot, el reușește să transmită emoții și tensiune prin ochii și vocea sa.

Farrier este prezentat ca un personaj eroic și calm, dedicat misiunii sale. El luptă curajos împotriva avioanelor germane, protejând soldații de pe plajă și ambarcațiunile care îi transportă.

Într-unul dintre momentele culminante ale filmului, Farrier face un sacrificiu personal, rămânând în aer pentru a distruge un avion german, deși știe că va rămâne fără combustibil și va fi capturat de inamici.

Venom (2018)

„Venom” este un film de acțiune și science fiction lansat în 2018, regizat de Ruben Fleischer și bazat pe personajele din benzile desenate Marvel. Tom Hardy joacă rolul principal, interpretând dublul rol al jurnalistului Eddie Brock și al simbiotului extraterestru Venom.

Pelicula explorează relația complexă dintre Eddie și Venom, oferind o perspectivă unică asupra unui anti-erou din universul Marvel.

Povestea îl urmărește pe Eddie Brock (Tom Hardy), un jurnalist de investigație care își vede cariera și viața personală distruse după ce încearcă să demascheze activitățile ilegale ale Life Foundation, o corporație condusă de Carlton Drake (Riz Ahmed).

În timpul unei investigații, protagonistul intră în contact cu un simbiot extraterestru, Venom, care se contopește cu corpul său, oferindu-i abilități supraomenești, dar și un alter ego monstruos.

Pe măsură ce Eddie și Venom învață să coexiste, trebuie să facă față amenințării reprezentate de Carlton Drake, care intenționează să folosească simbiotul pentru experimente periculoase pe oameni.

Proiectul explorează temele dualității, identității și puterii corupătoare, punând accent pe dinamica tensionată și adesea amuzantă dintre Eddie și Venom.

Capone (2020)

„Capone” este un film biografic lansat în 2020, regizat, scris și editat de Josh Trank. Filmul îl are în rolul principal pe Tom Hardy, care îl interpretează pe faimosul gangster Al Capone în ultimii ani ai vieții sale.

Spre deosebire de alte filme care se concentrează pe ascensiunea și activitățile criminale ale lui Capone, această producție explorează declinul fizic și mental al gangsterului după eliberarea sa din închisoare.

Acțiunea se concentrează pe ultimul an de viață al lui Al Capone, care este cunoscut sub porecla „Fonz” de către prietenii și familia sa.

După ce a fost eliberat din închisoare din cauza stării sale de sănătate precare, Capone se retrage într-o reședință luxoasă din Florida, unde încearcă să trăiască liniștit, dar este bântuit de demență și de amintirile violente din trecutul său.

Pe măsură ce sănătatea sa continuă să se deterioreze, Capone devine din ce în ce mai paranoic și confuz, iar cei din jurul său, inclusiv soția sa Mae (Linda Cardellini), încearcă să facă față acestei situații dificile.

Un element central al filmului este căutarea unei sume mari de bani pe care Capone ar fi ascuns-o înainte de a fi încarcerat.

Această căutare devine o obsesie atât pentru Capone, cât și pentru agenții FBI, care încă îl supraveghează, sperând să descopere locația averii ascunse.