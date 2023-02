VIDEO The Covenant vine de la Guy Ritchie, îl are pe Jake Gyllenhaal în rolul principal și tocmai a primit un trailer: când îl vezi la cinema

Jake Gyllenhaal va juca rolul unui soldat care pare să aibă o datorie uriașă de plătit, iar asta poți vedea în noul trailer pentru filmul The Covenant, venit direct de la Guy Ritchie.

Gyllenhaal nu este, cu siguranță, străin de rolurile intense, după ce a jucat în drame precum Nightcrawler, Rendition, Zodiac, Prisoners, Stronger și multe altele.

Într-adevăr, actorul pare atras de roluri care necesită un angajament emoțional aprig și implică personaje care sunt plasate în situații extrem de stresante.

Ce poți vedea în noul trailer pentru filmul The Covenant

Trailerul este, cu siguranță, foarte intens, deoarece îți arată povestea personajului interpretat de Jake Gyllenhaal, un soldat care suferă de amnezie și care se simte obligat să se întoarcă pe câmpul de luptă din motive profund personale.

Inițial, filmul ar fi trebuit să se numească The Interpreter, dar ulterior s-a renunțat la această idee.

După cum se dezvăluie în rezumatul peliculei, Ahmed este cel care îi salvează viața personajului lui Gyllenhaal, sergentul John Kinley, după ce este rănit în luptă în Afganistan.

Kinley nu își amintește mai târziu nimic din ce i s-a întâmplat, dar își amintește de Ahmed. Cel dintâi este chemat din nou la luptă, dar descoperă că Ahmed este încă blocat în Afganistan cu familia sa și este în pericol din cauza talibanilor.

Pe lângă Jake Gyllenhaal, din distribuția The Covenant mai fac parte, de asemenea, Emily Beecham (1899), Alexander Ludwig (Vikings), Antony Starr (The Boys), Jason Wong (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), Sean Sagar (The Gentlemen), Christian Ochoa (Halo) și Bobby Schofield (Don’t Breathe 2).

Marea surpriză aici este, probabil, implicarea lui Ritchie, un regizor care nu este neapărat cunoscut pentru dramele serioase, dar care și-a făcut un nume cu filme de acțiune distractive, pline de personaje bizare.

The Covenant este programat să fie lansat în data de 21 aprilie 2023.