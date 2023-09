VIDEO Legendarii The Rolling Stones au lansat un nou album original. De ce este special

Trupa britanică The Rolling Stones a lansat cel de-al 24-lea album de studio intitulat Hackney Diamonds, marcând astfel revenirea la producția de melodii originale după o pauză de 18 ani.

Lansarea a avut loc în cadrul unui eveniment special desfășurat la Londra, care a fost prezentat de celebrul Jimmy Fallon.

Evenimentul a avut loc la Hackney Empire, un teatru istoric situat în cartierul Hackney din Londra.

Albumul mult așteptat de fani, care conține 12 piese, reprezintă primul material original lansat de trupă de la albumul A Bigger Bang, din 2005 și, de asemenea, primul album realizat după trecerea în neființă a bateristului Charlie Watts în 2021.

Regretatul Charlie Watts a contribuit, la rândul său, la cel mai recent album al trupei The Rolling Stones

Mick Jagger a dezvăluit că două dintre piese au fost înregistrate împreună cu Watts în 2019, inclusiv melodia Live by the Sword, pe care a descris-o ca fiind retro.

Solistul The Rolling Stones a făcut glume despre întârzierea semnificativă a albumului, menționând că trupa, cunoscută pentru turneele sale lungi, a fost puțin „leneșă”.

Rockerii au intrat în studio în luna decembrie a anului trecut, a dezvăluit Mick Jagger. „Am înregistrat rapid 23 de piese și le-am finalizat până în ianuarie, după care, în februarie, am terminat procesul de mixaj”, a continuat acesta.

Cu o lună înainte, membrii trupei The Rolling Stones au parte de o prezentare surpriză a albumului prin intermediul unei reclame fictive pentru o firmă de reparații de geamuri numită Hackney Diamonds, care a apărut într-un ziar londonez.

Textul anunțului făcea aluzie la mai multe dintre celebrele melodii ale trupei: „Echipa noastră vă garantează satisfacție”.

Hackney Diamonds reprezintă primul proiect al formației de la trecerea în neființă a lui Charlie Watts, legendarul toboșar al trupei, în 2021, la vârsta de 80 de ani.

Conform informațiilor furnizate de BBC, pe acest album vor colabora și vor apărea vedete precum Paul McCartney, Stevie Wonder și Lady Gaga. Așadar, The Rolling Stones nu numai că nu a murit, însă are puterea să se reinventeze la nesfârșit.