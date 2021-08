Charlie Watts, bateristul nu doar unei singure generații – cine a fost, ce-i datorăm, cum va dăinui

Inima legendarei trupe Rolling Stones, Charlie Watts, a murit, dar va dăinui în inimile noastre. La fel cum muzica lor nu este doar a unei singure generații.

La începutul lunii august a fost anunţat că muzicianul nu va participa la turneul american al formaţiei, programat pentru toamna aceasta, pentru că se recuperează în urma unei proceduri medicale care nu a fost specificată. În 2004, el a fost tratat pentru cancer la gât şi, în afară faptului că în anii 1980 s-a luptat cu dependenţa de droguri, nu a avut probleme de sănătate majore.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial.

Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It’s Only Rock ‘n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

Charlie Watts, bateristul care a însuflețit piesele Rolling Stones timp de mai bine de jumătate de secol

Charlie și-a dobândit faima internațională ca baterist pentru Rolling Stones. A fost unul dintre cei mai longevivi membri ai trupei: s-a alăturat în ianuarie 1963 și a rămas membru până la moartea sa. El a citat jazzul ca o influență majoră a stilului său de cântat la tobe.

La doar câteva minute după ce vestea morții lui Charlie Watts ne-a lovit direct în suflet, Rolling Stones a postat o declarație, exprimându-și „tristețea imensă” la trecerea sa în neființă și amintindu-l ca fiind „unul dintre cei mai mari toboșari ai generației sale”. Și nu numai, aș zice.

Câteva ore mai târziu, Mick Jagger a postat pe Twitter un tribut emoționant adus colegului său de trupă. Frontmanul formației a postat, de asemenea, o fotografie simplă cu Watts.

Artiști de seamă îi aduc omagii

Paul McCartney a postat și el un mesaj video în care își prezenta condoleanțele familiei lui Watts și formației, spunând: „Era un tip minunat. Știam că este bolnav, dar nu știam că este atât de bolnav”.

Prietenul său, Elton John, l-a numit pe Watts, „cel mai bun toboșar”. Tot el și-a amintit de stilul vestimentar al lui Watts și l-a descries ca fiind „cel mai elegant dintre bărbați și o companie atât de strălucitoare”.

Dacă vrei o dovadă a geniului și versatilității lui Watts, cel mai simplu test este să iei albumul High Tide Green Grass, de preferință pe vinil, și să-l asculți cu atenție și cu un pahar de whisky. Iar dacă vrei cu adevărat să-ți dai seama de puterea unică a lui Watts și de capacitatea sa de a ridica Stones de la a fi doar o altă trupă rock bună, stai în liniște și ascultă-i contribuția la Sister Morphine. Cu versuri scrise de Marianne Faithful, Watts își face simțit talentul incontestabil, într-o piesă despre durere și moarte.

Precum spunea Keith Richards, „În ceea ce mă privește, aș spune doar că sunt recunoscător continuu – și mai mult pe măsură ce mergem mai departe – că îl avem pe Charlie Watts aici, știi? El este tipul care nu crede cât de bun este. Nu este nimic forțat în Charlie, este foarte modest. Este total real”.

Este un epitaf excelent, într-o lume atât de obsedată de ideea de like-uri pe rețelele sociale și de a te vedea ca pe un brand. Dar, la urma urmei, era Charlie Watts. Și orice ai face, te rog, nu-l numi “bateristul lui Mick”.