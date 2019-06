Cum arătau trupele tale preferate înainte să descopere faima

De multe ori, când cauți să creezi ceva din pasiune, nu ai garanția că acel lucru va funcționa sau nu. Cele mai de succes povești ale muzicienilor au aproape mereu același lucru în comun – țelul final nu era de a deveni legende, ci de a crea artă de care oamenii să se bucure așa cum se cuvine.

Cei de la Bored Panda au căutat poze cu cele mai de succes formații din ultimele decenii atât la începutul carierei lor, cât și după ce au descoperit faima. În ele, îi regăsești pe artiști așa cum arătau înainte ca măcar să viseze cât de departe vor ajunge cu muzica lor.

Linkin Park

Membrii Linkin Park au pus bazele formației când se aflau în liceu. Cei care au venit cu ideea au fost Mike Shinodda, Rob Bourdon și Brad Delson. Ei s-au numit Linkin Park în cinstea Lincoln Park, din Santa Monica. Tinerii voiau să se numească exact Lincoln Park, însă aveau nevoie și de un nume de site care să nu fie luat, așa că au folosit linkinpark.com. Poza de sus este chiar prima pe care au realizat-o Linkin Park.

The Beatles

În 1957, John Lennon a format o trupă cu prietenii săi din Quarry Bankk High School din Liverpool. Inițial s-au numit Blackjacks. Ulterior, s-au redenumit Quarrymen, dar s-au văzut nevoiți să se redenumească încă o dată, pentru a nu împărți numele cu altă trupă din zonă. Au mai urmat multe nume apoi – The Beatals (ca untribut adus lui Buddy Holly și The Crickets), Silver Beatles și, într-un final, The Beatles. În prima poză, se aflau la nunta unei rude de-a lui Paul. Paul și George aveau amândoi 15 ani, pe când John avea 17 ani.

Bee Gees

La început, Bee Gees se numeau Rattlesnakes. Trupa lor s-a format în jurul anului 1958. Există și o poveste legată de cum au devenit faimoși – ei plănuiau să cânte playback într-un cinema, dar chiar înainte de a se întâmpla asta, înregistrarea s-a stricat și au fost forțați să cânte live. Oamenilor le-a plăcut atât de mult, încât tinerii au decis să cânte doar live.

Metallica

Trupa a luat naștere prin 1981, când toboșarul Lars Ulrich a dat un anunț în zar care suna cam așa: „Toboșar care caută alți muzicieni meta cu care să cânte Tygers of Pan Tang, Diamond Head și Hugh Tanner”. Numele de Metallica a a venit de la prietenul lui Ulrich, care a sugerat ca trupa să se numească Metallica sau MetalMania.

Green Day

Green Day s-a format în 1986, când doi prieteni de 14 ani – Billie Joe Armstrong și Mike Dirnt au decis să își facă formația Swrrt Children. Primul concert l-au avut la o locație mai necunoscută – 924 Gilman Street din California. Dar când formația a semnat un contrat cu Reprise Records, proprietarii locației au refuzat să îi mai primească pe artiști la ei.

Rolling Stones

La fel ca multe alte trupe din această listă, Rolling Stones este produsul ideii unor prieteni din copilărie – Keith Richards și Mick Jagger. Cei doi au fost separați când în 1950, când Jagger s-a mutat în alt oraș cu familia, dar s-au regăsit 11 ani mai târziu, într-o stație de tren. Atunci au descoperit că amândoi sunt pasionați de muzică, iar așa a început cariera lor.

AC/DC

Trupa s-a format în 1973 și a avut primul concert într-un club de noapte, de Anul Nou. Un an mai târziu, reputația lor crescuse suficient de mult încât să poată cânta în clubul Hard Rock, deținută de Michael Browning. Însă lui Browning nu îi plăcea imaginea de glam-rock a trupei și nici solistul. După ce grupul și-a pierdut managerul, Browning a fost de acord să îi ia locul. Sub noua conducere, trupa s-a mutat de la glam-rock la blues-rock, iar solistul a fost înlocuit.

Radiohead

Radiohead s-a format în 1985, doar că pe atunci se numea On a Friday (Într-o Vineri). Numele venea de la faptul că vinerea era ziua de repetiții în sala de muzică de la școala tinerilor. Ba mai mult, melodia „Planet Telex” a fost înregistrată în timp ce vocalistul Thom Yorke era întins pe jos, beat de la vin.

Iron Maiden

Trupa a luat naștere în 1975, în ziua de Crăciun, la inițiativa basistului Steve Harris. Numele trupei a fost inspirat de adaptarea cinematografică „The Man in the Iron Mask” a romanului scris de Alexandre Dumas. Cu toate astea, a fost nevoie de patru ani pentru ca trupa să găsească succesul.

Aerosmith

1964 a fost anul în care Steven Tyler a format trupa Strangeurs. Ani mai târziu, Strangeurs au devenit Chain Reaction. Între timp însă, Perry și Hamilton au făcut și ei o trupă, numită Jam Band. În 1970, ambele trupe au cântat la același eveniment. Tyler a fost atât de încântat de Jam Band, încât i-a venit ideea să unească cele două trupe. Singura condiție a lui Tyler a fost să nu mai cânte el la tobe și să fie vocalist. Acest lucru s-a și întâmplat, iar numele de Aerosmith a fost inspirat de albumul Aerial Ballet, al lui Harry Nilsson.